Neymar a exposé ses ambitions au Ballon d’Or tout en admettant que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont « pas de cette planète ».

L’attaquant du Paris Saint-Germain est sur le point d’inspirer les champions de France à la gloire sur la plus grande scène d’Europe.

Neymar a joué un rôle clé dans la course du club à la finale de la Ligue des champions cette saison, marquant dans les deux manches d’un triomphe en huitièmes de finale contre le Borussia Dortmund avant de remporter également des victoires contre l’Atalanta et le RB Leipzig en quarts de finale et en demi-finale.

Le PSG soulèvera le célèbre trophée pour la première fois de son histoire dimanche à Lisbonne s’il parvient à battre le Bayern Munich. La partie française regorge de talents de classe mondiale et ressemble à l’article fini sous Thomas Tuchel.

Neymar est devenu le joueur le plus cher du monde lorsqu’il a déménagé au Parc des Princes de Barcelone pour 220 millions d’euros (198 millions de livres, 260 millions de dollars américains) en 2017, mais il a souvent eu du mal à être à la hauteur de ce prix.

Il a quitté le Camp Nou pour augmenter ses chances de remporter le Ballon d’Or, qui a été remporté par le talisman Blaugrana Messi ou l’attaquant de la Juventus Ronaldo lors de 11 des 12 dernières saisons.

La course du PSG à la finale de la Ligue des champions a vu Neymar faire taire nombre de ses sceptiques, et il pourrait enfin plaider pour le prix individuel le plus convoité du football s’il pouvait renvoyer le club à la victoire ce week-end.

Le Brésilien reconnaît le fait que Messi et Ronaldo ont été les joueurs hors pair de leur génération, mais il pense également qu’il est au bord de la grandeur et qu’il se concentre pleinement sur l’aide à son employeur actuel pour obtenir une pièce d’argent insaisissable.

« Messi et Ronaldo ont bien sûr dominé [the Ballon d’Or] parce qu’au cours des 10 dernières années, ils ne sont pas venus de cette planète. Ce serait un honneur de le gagner », a déclaré Neymar au Daily Star.

« Mais cela vient de ce que vous accomplissez sur le terrain et de ce que vous aidez votre club à gagner, c’est donc ce sur quoi je me concentre. Tout le reste se mettra en place s’il est censé l’être.

« Gagner la Ligue des champions est spécial, je le sais. Mais la gagner avec le PSG serait entrer dans l’histoire et c’est exactement ce que je suis venu faire ici. »

Le joueur de 28 ans, qui a contribué 19 buts et 12 passes décisives à la cause du PSG en 26 sorties ce trimestre, a déclaré à propos du défi que le Bayern posera aux hommes de Tuchel et à sa forme scintillante après le verrouillage du coronavirus: « La demi-finale a été une très bonne performance. , mais personne ne se souvient de qui gagne les demi-finales.

« C’est fini maintenant. Le Bayern va prouver un très gros test et nous serons prêts. Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais nous sommes aussi à un niveau élevé et je sens que je joue à mon meilleur niveau depuis mon arrivée à Paris. .

« C’est là que nous voulons être. Les propriétaires ont un grand projet et une partie de ce projet doit être considéré comme le meilleur d’Europe. Nous n’avons jamais été plus proches que nous ne le sommes maintenant, mais nous devons rester concentrés. »