Demandez à quiconque a rédigé Lamar Jackson il y a un an: les quarterbacks remportent des championnats de football Fantasy. La stratégie de projet commune ces dernières années a été d’attendre QB, et peut-être que cela a fonctionné en 2019 lorsque vous avez rédigé Jackson ou l’année précédente avec Patrick Mahomes, mais les chances de trouver une telle superstar ne sont pas très élevées, donc il peut y avoir mérite d’atteindre un peu pour obtenir le quart-arrière que vous voulez. En divisant la position en niveaux de classement, vous saurez quand vous devriez votre passeur préféré dans les brouillons.

Si vous aimez le jouet le plus brillant, vous n’aurez pas besoin de regarder au-delà de notre niveau supérieur. C’est là que vous trouverez Jackson et Mahomes, les nouveaux visages potentiels de la NFL pour les années à venir. Après eux, nous avons un niveau de quarts mobiles que vous pouvez obtenir quelques tours plus tard, puis un niveau de QB principalement vétérans qui offrent peut-être encore plus de valeur dans les tours intermédiaires. Quoi que vous cherchiez à trouver pour cet endroit toujours important de votre liste de fantaisie, nous vous aidons à trouver le meilleur moyen de l’obtenir.

Il n’y a pas de moyen parfait d’aborder cette position, mais si le quart-arrière est aussi important qu’il semble l’être, alors la stratégie d’attente sur QB a certainement le potentiel de se retourner contre vous. C’est ce que nos niveaux ci-dessous sont conçus pour vous aider à éviter.

Niveaux du classement QB 2020: Lamar Jackson ou Patrick Mahomes?

Niveau 1:

1. Lamar Jackson, Ravens

2. Patrick Mahomes, chefs

Ce n’était pas une décision difficile qui devrait s’intégrer dans notre premier niveau de QB. Patrick Mahomes était un atout fantastique révolutionnaire en 2018, et Lamar Jackson a fait sa propre marque en 19. Rien n’indique que l’un ou l’autre régressera d’une manière qui les éliminerait de l’échelon le plus élevé des QB. Donc, pour tous ceux qui cherchent à décrocher un quart-arrière de premier ordre, probablement dans les deux premiers tours de leur repêchage fantastique, qui préférez-vous?

Jackson a en moyenne sept points de fantaisie de plus par match en 2019 que Mahomes. Cela est presque directement corrélé à la production précipitée de Jackson. Au cours de la saison, Jackson a en moyenne 8,05 points de fantaisie de plus par match en raison de statistiques précipitées que Mahomes. Ainsi, Mahomes a totalisé légèrement plus de points de fantaisie par match en tant que passeur que Jackson, mais la précipitation de Jackson a plus que surmonté cela.

On a l’impression qu’il y a un risque dans un QB précipité; du moins, c’est ce à quoi les propriétaires de fantaisie ont été formés. Risque de blessure? Peut-être, mais quand Jackson est plus insaisissable que n’importe quel quart-arrière que nous ayons jamais vu, ce risque est diminué. Il montre également une connaissance du moment où toucher le sol et comment tomber, ce que tous les rushers n’ont pas. Le pigiste Mahomes pourrait être tout aussi susceptible de subir un coup induisant des blessures que Jackson.

Nous savons tous pourquoi nous aimons courir les quarts: qu’il s’agisse de verges au sol ou de touchés au sol, les points de fantaisie s’accumulent plus rapidement qu’ils ne le font avec des passes ou des touchés (en supposant une ligue de quatre points par passe de touché). Cela donne à Jackson un immense plancher hebdomadaire parce que son volume pressant ne devrait aller nulle part.

Donc, notre réponse est Jackson … par un cheveu. Mahomes a peut-être les armes supérieures, mais Jackson est à lui seul les deux meilleures armes de l’attaque de Baltimore. Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre, et Jackson régresse probablement un peu par rapport à 2019 historique, mais la liste déroulante par rapport à l’historique est toujours un niveau de superstar. Nous vous conseillons généralement d’attendre QB, mais ces deux types pourraient valoir la peine d’être parmi les 25 premiers.

Fantasy QB Tiers: Qui sont les (prochains) meilleurs quarterbacks Fantasy?

Niveau 2:

3. Russell Wilson, Seahawks

4. Kyler Murray, cardinaux

5. Deshuan Watson, Texans

6. Dak Prescott, Cowboys

7. Josh Allen, projets de loi

En parlant de quarts en cours d’exécution, nous pourrions appeler nos «passeurs mobiles» de niveau 2. Ces cinq joueurs ont montré une certaine volonté de courir tout au long de leur carrière, ce qui leur a valu une valeur ajoutée potentielle pour leurs propriétaires de fantaisie.

Avec Russell Wilson, Deshaun Watson et Dak Prescott, nous sommes convaincus que nous savons ce que nous obtenons. Ils ont toujours été parmi les meilleurs quarts fantastiques pendant de longues périodes de leur carrière dans la NFL, mais ils sont encore assez jeunes pour que leur mobilité et leur force de bras restent des armes. On pourrait dire que ces trois éléments sont les trois sélections les plus sûres de ce niveau.

Si vous aimez le risque avec les avantages, Kyler Murray est votre gars. À sa deuxième saison dans la NFL et maintenant avec DeAndre Hopkins dans son groupe de receveurs, Murray pourrait être complètement libéré par Kliff Kingsbury. Nous avons vu plus de Murray parcourir le tronçon l’année dernière, et combiné à la fréquence des passes qui se produisent en Arizona, 2020 pourrait être sa percée dans la célébrité chaque année.

Josh Allen s’inscrit également dans ce niveau. Sa bonne foi en tant que quart-arrière de la NFL a encore quelques points d’interrogation, mais il est un atout fantastique incontesté. Il n’a aucun scrupule à rencontrer des défenseurs près de la ligne de but ou à lancer le ballon à 60 mètres sur le terrain. Il a également un nouveau n ° 1 à Stefon Diggs, donc en supposant que la connexion se passe bien, Allen devrait en produire beaucoup pour les propriétaires de fantasy en 2020.

En raison de la variance d’une semaine à l’autre, il y a de bonnes raisons de cibler l’un de ces gars dans les tours trois à six plutôt que Jackson ou Mahomes. Tout ce qu’il faut, c’est quelques semaines énormes pour l’un de nos gars de deuxième niveau pour battre l’un des gars au-dessus d’eux. Cela dit, vous pouvez sans doute obtenir une meilleure valeur en attendant quelques tours de plus pour l’un de nos QB de troisième niveau, vous n’avez donc pas nécessairement besoin d ‘«atteindre» l’un de ces QB jusqu’à ce que vous les aimiez vraiment.

Stratégie de draft Fantasy 2020: cibles vétérans QB (et Daniel Jones)

Niveau 3:

8. Matt Ryan, Falcons

9. Carson Wentz, Eagles

10. Drew Brees, Saints

11. Aaron Rodgers, Packers

12. Tom Brady, boucaniers

13. Daniel Jones, géants

14. Ben Roethlisberger, Steelers

Si vous avez l’œil vif, vous remarquerez que Daniel Jones se démarque parmi notre troisième niveau de QB. Stylistiquement, il ressemble beaucoup plus aux gars du deuxième niveau, mais il est aussi encore plus un joker en termes de production cohérente (bien que son avantage soit similaire). Mis à part Jones, les passants de poche composent ce groupe. Bien sûr, Aaron Rodgers et Carson Wentz peuvent également faire quelques mètres au sol, mais ce n’est qu’un bonus par opposition à une fonctionnalité.

En 2019, Jones avait en moyenne le même nombre de points fantastiques par match que Tom Brady et était juste derrière Rodgers et Wentz. C’est alors que Jones était occupé à se faire intercepter quelques fois de trop. Avec la nervosité de la recrue à l’écart, le risque de Jones est plus tolérable qu’il n’y paraît à la surface. Jones est également en cours de rédaction plus bas que tous les autres de ce niveau, selon les données FantasyPros ADP.

Dans une ligue standard, c’est le niveau à partir duquel les propriétaires qui «attendent» le quart-arrière cibleront, probablement au milieu ou à la fin du milieu. En raison des années de production auxquelles vous pouvez faire confiance (et de la capacité de précipitation de Jones à économiser les statistiques), vous pouvez vous permettre d’emprunter cette voie. Opter pour un QB de départ à partir d’un niveau inférieur est inutilement risqué dans les ligues à simple QB, et si vous êtes dans une ligue à deux QB ou Superflex, votre QB1 doit venir au plus tard ces joueurs.

2020 Fantasy Tiers: dormeurs QB et candidats au rebond

Niveau 4:

15. Baker Mayfield, Browns

16. Jared Goff, Béliers

17. Matthew Stafford, Lions

18. Cam Newton, Patriots

19. Joe Burrow, Bengals

20. Ryan Tannehill, Titans

Baker Mayfield a passé une grande partie de la pré-saison 2019 en tant que quart-arrière n ° 6. Les choses ont terriblement mal tourné, et maintenant il mène notre quatrième rang à la position. Il y a encore tant de choses à croire: Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, Austin Hooper, Nick Chubb et Kareem Hunt sont des armes remarquables. Mayfield a un talent évident en tant qu’ancien choix n ° 1 au classement général; cela ne s’est tout simplement pas réuni l’année dernière, et peut-être que les Browns auront appris leur leçon pour cette saison.

Cela résume en quelque sorte ce niveau: il y a juste un petit point d’interrogation à côté de chacun de ces noms. Jared Goff sortira et lancera 400 verges une semaine, puis empestera le lit la semaine suivante; Matthew Stafford ne semble pas être en pleine santé depuis une demi-décennie; Cam Newton a trop de questions à énumérer; Joe Burrow est une recrue; Ryan Tannehill tentera de prouver qu’il est plus qu’une merveille à un coup.

En raison de toutes ces questions, ces gars-là se présentent tous comme des sauvegardes fantastiques issues de votre brouillon. Tous nos 14 meilleurs quarts sont juste un peu plus sûrs pour la production que ces six gars. Mais tous les membres de ce groupe ont également un énorme avantage si les choses se brisent. Pour cette raison, il pourrait valoir la peine de payer une légère prime pour récupérer un QB de sauvegarde de ce niveau. Chaque saison, un ou deux QB de la moitié inférieure deviennent des partants chaque semaine. Ce sont les quarts avec les meilleures chances de faire exactement cela.

Niveaux Fantasy QB 2020: dormeurs profonds et vétérans ennuyeux

Niveau 5:

21. Jimmy Garoppolo, 49ers

22. Kirk Cousins, Vikings

23. Drew Lock, Broncos

24. Tyrod Taylor, chargeurs

25. Derek Carr, Raiders

26. Philip Rivers, Colts

27. Gardner Minshew, Jaguars

28. Teddy Bridgewater, Panthers

29. Sam Darnold, Jets

Si vous préférez attendre le plus longtemps possible sur un QB de sauvegarde pendant votre brouillon, vous vous retrouverez avec l’un de nos passeurs de cinquième niveau. Honnêtement, ce n’est pas un endroit terrible, surtout dans les ligues à deux QB / Superflex.

Si vous aimez les sauvegardes sûres et stables, Jimmy Garoppolo et Kirk Cousins ​​devraient produire des chiffres solides la plupart des semaines et avoir la possibilité légitime de produire comme un démarreur bas de gamme. La même chose est probablement vraie, peut-être dans une moindre mesure, de Philip Rivers et Teddy Bridgewater dans leurs nouvelles maisons (et Derek Carr dans sa même équipe mais aussi dans une nouvelle maison). Sam Darnold est un peu similaire à Bridgewater, mais il ne paie tout simplement jamais, donc même avec quelques améliorations au niveau du récepteur et de TE, il est difficile de le voir comme autre chose que du fourrage à dérogation dans les ligues à QB unique.

Si vous préférez la hausse, peut-être que QB Drew Lock de deuxième année est fait pour vous. Denver regorge de jeunes armes offensives, ce qui rend Lock productif presque par défaut. Tant que Tyrod Taylor occupera le poste de départ des Chargers (un gros « si » avec Justin Herbert en attente dans les coulisses), il sera aussi un démarreur de fantasy à la limite. Il n’a jamais semblé aussi bon que ses statistiques à Buffalo le prétendaient, mais c’est cet égaliseur rapide qui pourrait le rendre utile.

Ensuite, bien sûr, il y a Gardner Minshew. En raison de la façon dont il est venu sur scène de manière inattendue et est devenu un mème, il est difficile de dire à quel point il a l’avantage. Mais nous savons qu’il aime jeter sur le terrain – et en lancer beaucoup. Il a une bonne connexion avec une star en plein essor dans DJ Chark. Minshew aime aussi courir et ramasser des mètres au sol. Le plus gros pour Minshew est de limiter ses chiffres d’affaires, à la fois pour éviter ces petits points négatifs mais aussi pour avoir plus de chances de mettre fin aux entraînements dans les touchés. S’il peut le faire, vous le trouverez probablement à un niveau supérieur l’année prochaine.

Niveaux de classement Fantasy QB: sauvegardes à deux QB / Superflex

Niveau 6:

30. Ryan Fitzpatrick, dauphins

31. Dwayne Haskins, État de Washington

32. Nick Foles, ours

Ryan Fitzpatrick, Dwayne Haskins et Nick Foles sont tous dignes d’une liste de surveillance. On sait que Fitzpatrick a eu d’énormes semaines ces derniers temps; Haskins ne fait que commencer sa deuxième année et pourrait faire un saut majeur; Foles a de solides joueurs de talent autour de lui et a eu des étirements dans sa carrière où il a l’air impressionnant.

Ne vous inquiétez pas de la rédaction de l’un de ces joueurs, mais recherchez dès le début les tendances sous-jacentes. Les dauphins lancent-ils beaucoup plus que d’habitude? Haskins limite-t-il les chiffres d’affaires et complète-t-il un taux plus élevé de passes? Est-ce que Foles s’associe systématiquement à Allen Robinson? Des développements comme ceux-ci pourraient conduire à des ramassages de fil de renonciation intéressants.

Niveaux Fantasy QB: Rookie QBs (et Taysom Hill)

Niveau 7:

33. Justin Herbert, chargeurs

34. Tua Tagovailoa, Dauphins

35. Taysom Hill, Saints

36. Jalen Hurts, Eagles

Les positions préliminaires de Justin Herbert et Tua Tagovailoa nous montrent à quel point elles sont appréciées. Ils ont tous deux une mobilité et un immense talent de bras, ce qui en fait des stars potentielles de la fantasy dans le futur. À l’heure actuelle, ils n’ont pas d’emploi de départ, ils se trouvent donc au septième niveau. À moins que vous n’ayez des bancs plus grands que la normale, ils ne valent probablement pas la peine d’être cachés, mais s’ils gagnent un emploi de départ, ils pourraient valoir une demande de renonciation.

La valeur de Taysom Hill dépend totalement des paramètres de votre ligue. Sur ESPN, il est éligible à TE et vaut probablement un avion de dernière minute. Il est plus difficile d’être enthousiasmé par lui partout où il ne s’agit que d’un QB car il n’est même pas le remplaçant direct de Drew Brees. Jalen Hurts pourrait suivre le chemin de Hill en étant presque utilisé comme un joueur de gadgets dès le début, et, encore une fois, s’il ne fait partie de votre alignement qu’en tant que quart-arrière, il est probablement prudent de l’ignorer.