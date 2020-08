Le joueur de tennis américain Noah Rubin suggère que Roger Federer a réussi d’une manière ou d’une autre à créer ce « personnage parfait », alors que la plupart des fans se souviennent encore de certaines des erreurs passées de Novak Djokovic. C’est un record bien connu de 20 fois Roger Federer est plus sympathique sur le Tour que le n ° mondial.

17 Djokovic et récemment certains ont essayé d’expliquer les raisons de cela. « Au fil des ans, que ce soit parce qu’il est le favori des fans ou autre chose, Roger Federer a créé ce personnage », a déclaré Rubin sur le podcast Tennis Major Match Point, cité sur Sportskeeda.

« Je pense que beaucoup de fans se souviennent également de Novak Djokovic et de son scandale de simuler une blessure et d’autres choses qu’il a commencées, pour lesquelles il a demandé à une équipe de relations publiques de le construire à partir de ces postes. » Rubin faisait probablement référence à l’incident qui s’est produit lors de la finale de l’Open d’Australie 2015, après quoi le Serbe a été critiqué pour être tombé au sol et boiter entre les points.

Murray, triple champion du Grand Chelem, a affirmé plus tard qu’il était distrait par tout cela. « Il y a des erreurs que Djokovic a commises. Federer aussi mais à des niveaux différents. Je pense qu’à ce stade, ils sont sur des socles différents.

Je pense que Djokovic doit lutter contre ce que disent les médias, mais Federer a construit cela à partir de zéro, il a travaillé très dur « , a ajouté Rubin. » Federer était un joueur de 18 ans qui lance des raquettes qui est devenu ce parfait. persona, qui malgré quelques erreurs, a maintenu ces normes élevées. «

Marion Bartoli affirme que Federer sera également critiqué, si nécessaire

Le champion de Wimbledon 2013, Bartoli, pense que le traitement n’est pas si différent pour Djokovic et Federer et ce dernier serait également critiqué après avoir commis une erreur.

« Je ne pense pas que nous protégeons Roger à chaque fois », a déclaré Bartoli. « Il a su construire cette image de la personne parfaite. Le connaissant, il n’est pas loin de là mais il a commis des erreurs, comme récemment il a été photographié avec quelqu’un sans masque sur des images mises en ligne. »

« Je ne pense pas que le traitement soit si différent pour Novak et Roger, et Djokovic apprendra de ce qu’il a fait et des conséquences. Il essaiera probablement de construire une meilleure personnalité, mais dire que Roger peut tout faire et que personne ne le touchera. il va trop loin. »