La course pour la FedEx Cup commence sérieusement cette semaine alors que son premier événement éliminatoire, le Northern Trust 2020, démarre au TPC Boston à Norton, dans le Massachusetts.

La FedEx Cup – utilisée pour déterminer les privilèges de jeu pour la saison suivante du PGA Tour – est ouverte aux 125 meilleurs joueurs participant à l’événement Northern Trust; ces chiffres seront réduits à 70 et 30 joueurs pour les championnats BMW et Tour, respectivement. Justin Thomas, qui compte trois victoires dans la saison et quatre classements parmi les 10 premiers lors de ses sept derniers départs, détient une avance considérable au classement avec 2458 points. Le golfeur à la deuxième place, Collin Morikawa, vainqueur du championnat PGA, en compte 1 902.

Thomas est parmi les favoris pour gagner l’événement de cette semaine, mais il sera rejoint par un groupe incroyable qui comprend Bryson DeChambeau, Rory McIlroy, le champion en titre Patrick Reed et plus, entre autres. Et, bien sûr, il y a toujours Tiger Woods, qui est à la poursuite de cette insaisissable victoire record de 83e PGA Tour.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Northern Trust Open 2020, y compris les chaînes de télévision, les options de diffusion en continu, les heures de départ, le sac à main, les cotes et plus:

Regardez le Northern Trust en direct

Le Northern Trust Open aura lieu du jeudi au dimanche et sera diffusé à la fois sur CBS et sur Golf Channel, ce dernier diffusant l’action de la première ronde. Les stations répartiront les émissions en commençant par le jeu du week-end: The Golf Channel diffusera de 13 h à 13 h, suivi de 15 h à 18 h par CBS samedi; ces horaires sont respectivement de 12 h 30 à 14 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 le dimanche.

Voici la répartition complète de la programmation de Northern Trust TV (toutes les heures de l’Est):

Date

Temps

chaîne TV

Jeudi 20 août 15h-19h GOLF, fuboTV Vendredi 21 août 15h-19h GOLF, fuboTV Samedi 22 août 13h-13h | 15h-18h GOLF | CBS, fuboTV Dimanche 23 août 12h30-14h30 | 14h30-18h30 GOLF | CBS, fuboTV

Les téléspectateurs peuvent diffuser l’action (sans avoir à attendre l’après-midi) via PGA Tour Live. Vous trouverez ci-dessous les heures de diffusion programmées (toutes les heures de l’Est):

Date

Temps

Couverture

Jeudi 20 août 7 h 10 à 19 h Groupes en vedette Vendredi 21 août 7 h 10 à 19 h Groupes en vedette Samedi 22 août 7 h à 15 h | 15 h à 18 h Groupes en vedette | Trous en vedette Dimanche 23 août de 7 h 30 à 14 h 30 Groupes en vedette | Trous en vedette

Ceux qui ont un abonnement au câble actif peuvent diffuser simultanément le tournoi sur CBS All Access à ces moments-là, CBS diffuse le Northern Trust. Une autre option est fuboTV, qui diffuse les sports en direct et propose un essai gratuit de sept jours.

Northern Trust Heures de départ 2020

Voici la liste complète des heures de départ du Northern Trust pour la première manche de jeudi:

Tour 1: jeudi 19 août

Heure de départ Groupe 7h20 Chez Reavie, Nate Lashley, Ian Poulter 7h20 Ryan Armour, Ryan Moore, Brooks Koepka 7h31 Sung Kang, Talor Gooch, Matt Kuchar 7h31 Harold Varner III, Bud Cauley, Brian Stuard 7h42 Maverick McNealy, JT Poston, Doc Redman 7h42 Xinjun Zhang, Sepp Straka, Harry Higgs 7h53 Brendan Steele, Adam Hadwin, Jason Day 7h53 Michael Thompson, Carlos Ortiz, Andrew Landry 8 h 04 Byeong Hun An, Patrick Cantlay, Gary Woodland 8 h 04 Abraham Ancer, Marc Leishman, Dustin Johnson 8 h 15 Billy Horschel, Joaquin Niemann, Harris Anglais 8 h 15 Daniel Berger, Rory McIlroy, Brendon Todd 8 : 26 h Tyrrell Hatton, Cameron Champ, Adam Long 8 h 26 Justin Thomas, Collin Morikawa, Webb Simpson 8 h 37 Matt Jones, Cameron Tringale, Rickie Fowler 8 h 37 Tiger Woods, Dylan Frittelli, Matthew Fitzpatrick 8 h 48 suis Scott Brown, Brian Gay, Justin Rose 8h48 Brandt Snedeker, Louis Oosthuizen, Jordan Spieth 8h59 Kyoung-Hoon Lee, Charley Hoffman, Keegan Bradley 8h59 Scott Pi ercy, Rory Sabbatini, Beau Hossler Noon Patrick Rodgers, Alex Noren, Pat Perez Noon Troy Merritt, Robby Shelton, Si Woo Kim 12 h 11 Phil Mickelson, Henrik Norlander, Brian Harman 12 h 11 Charles Howell III, Denny McCarthy, Bubba Watson 12 h 22 Mackenzie Hughes, Danny Lee, Jim Herman 12 h 22 Paul Casey, Corey Conners, Max Homa 12 h 33 Kevin Kisner, Richy Werenski, Mark Hubbard 12 h 33 Nick Taylor, Joel Dahmen, Tom Hoge 12 : 44 h Sebastián Muñoz, Kevin Na, Hideki Matsuyama 12 h 44 Matthew Wolff, Tyler Duncan, Adam Scott 12 h 55 Jon Rahm, Xander Schauffele, Lanto Griffin 12 h 55 Viktor Hovland, Ryan Palmer, Cameron Smith 1 h 06 pm Bryson DeChambeau, Sungjae Im, Patrick Reed 13 h 06 Kevin Streelman, Tony Finau, Scottie Scheffler 13 h 17 Emiliano Grillo, Matthew NeSmith, Scott Harrington 13 h 17 Tommy Fleetwood, Jason Kokrak, Cameron Davis 13 h 28 Russell Henley, Sam Ryder, Sam Burns 13 h 28 Zach Johnson, Keith Mitchell, Zac Blair 13 h 39 Luke List, Scott Stallings, Brice Garnett 13 h 39 pm Graeme McDowell, Adam Schenk, Lucas Glover 13 h 50 Shane Lowry, Tom Lewis 13 h 50 Bo Hoag, Wyndham Clark

Porte-monnaie Northern Trust

Le sac à main du Northern Trust de cette année a reçu une légère bosse: 9,5 millions de dollars, contre 9,25 millions de dollars en 2019. Cela entraînera naturellement des gains plus importants pour les gagnants du tournoi de cette semaine. La saison dernière, Patrick Reed a réussi avec 1,665 million de dollars; le gagnant cette année devrait gagner 1,71 million de dollars.

Cotes du Northern Trust, choix pour 2020

Le n ° 9 mondial Patrick Reed entre dans le Northern Trust 2020 en tant que champion en titre, mais le golfeur n ° 9 mondial est loin d’être en tête de liste pour remporter le trophée Northern Trust. Ce serait Bryson DeChambeau, Justin Thomas et Rory McIlroy, tous à égalité avec une cote de +1200. Ils sont suivis par le n ° 1 mondial Jon Rahm (+1400) et Dustin Johnson et Xander Schauffele, tous deux à +1800 chacun. Reed arrive au n ° 9 sur la liste des cotes à +2500 au total. D’autres notables incluent Morikawa (+2000), Brooks Koepka (+2800) et Tiger Woods (+3300).

Voici les 20 meilleures chances de gagner le Northern Trust 2020, par Sports Insider:

Bryson DeChambeau + 1200Justin Thomas + 1200Rory McIlroy + 1200Jon Rahm + 1400Dustin Johnson + 1800Xander Schauffele + 1800Collin Morikawa + 2000Jason Day + 2200Patrick Reed + 2500Webb Simpson + 2500Brooks Koepka + 2800Patrick Cantlay + 2800Tony Finau + 2800Patrick CantlayAduy Berger + 2800Tony Scott Miger + 2800Damiger Berger + 2800Tony Finau + 2800Patrick Cantlay + 4000Paul Casey + 4000Tommy Fleetwood + 4000Abraham Ancer +5000

Où est la Fiducie du Nord 2020?

Le 2020 Northern Trust aura lieu au TPC Boston, à Norton, dans le Massachusetts – c’est la première année que l’événement aura lieu sur le parcours, même s’il devrait revenir en 2022. Ce sera également la première fois depuis le début du tournoi. en 1967 qu’elle se déroule en dehors de New York ou du New Jersey. Voici les détails du cours:

Par: 71Distance: 7,126 mètresType d’herbe: Penn A-4 courbée (verts); Princeville Bentgrass (fairways)

Règles du Northern Trust 2020 COVID-19

Seuls les joueurs et un nombre restreint de membres du personnel et de bénévoles sur place assisteront au 2020 Northern Trust. Cela comprend les joueurs, les caddies, le personnel de la PGA Tour, les bénévoles et les vendeurs; il n’inclut pas les participants réguliers. Toutes les personnes présentes sur le site seront également invitées à adhérer aux directives et aux mandats COVID-19 du gouvernement local et de l’État.

Anciens lauréats du Northern Trust

Reed a connu une série de succès au Northern Trust ces dernières années, remportant l’événement en 2016 et en 19; seul Dustin Johnson en a remporté plus d’un depuis 2010, bien qu’ils soient loin d’être les seuls à avoir remporté cet événement plusieurs fois. Sergio Garcia et Vijay Singh ont chacun remporté cet événement deux fois depuis 2000.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de chacun des gagnants depuis 2000 et de leurs parts respectives:

An

Gagnant

Part du gagnant

2019 Dustin Justin 1,665 million $ 2018 Bryson DeChambeau 1,620 million $ 2017 Dustin Johnson 1,575 million $ 2016 Patrick Reed 1,530 million $ 2015 Jason Day 1,485 million $ 2014 Hunter Mahan 1,444 million $ 2013 Adam Scott 1,444 million $ 2012 Nick Watney 1,444 million $ 2011 Dustin Johnson 1,444 million $ 2010 Matt Kuchar 1,35 million $ 2009 Heath Slocum 1,35 million $ 2008 Vijay Singh 1,26 million $ 2007 Steve Stricker 1,26 million $ 2006 Vijay Singh 1,035 million $ 2005 Padraig Harrington 1,035 million $ 2004 Sergio Garcia 945 000 $ 2003 Jonathan Kaye 900 000 $ 2002 Chris Smith 630 000 $ 2001 Sergio Garcia 630 000 $ 2000 Dennis Paulson 540 000 $