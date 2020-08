NORTON, Massachusetts – Il a fallu une moyenne décevante à Scottie Scheffler pour se rendre compte qu’il faisait suffisamment de birdies pour avoir un tir à 59, et il a saisi l’occasion vendredi avec quatre birdies sur ses cinq derniers trous pour terminer le 12e tour des sous-60 dans l’histoire du PGA Tour.

Pendant longtemps, il a semblé que son 59 n’était peut-être même pas le meilleur de la journée au Northern Trust.

Alors que Scheffler signait sa carte, Dustin Johnson s’était déjà lancé dans un départ explosif qui a mis du buzz dans le TPC Boston même sans spectateurs sur le parcours.

Birdie. Aigle. Birdie. Aigle. Birdie.

Il avait 9 sous à travers huit trous, et avec deux birdies pour commencer les neuf derniers, Johnson avait 11 sous à 11 trous.

Et puis il est devenu une machine normale, avec seulement deux bons regards sur birdie le reste du chemin, et une décision qu’il aimerait avoir de retour. Johnson a frappé le pilote sur la normale 5 18 dans une pente d’herbe sale, quand un 3-bois était tout ce dont il aurait besoin pour avoir un fer à repasser dans le green. Il a dû se coucher, frapper le coin à 25 pieds et deux putts pour un septième par consécutif.

Johnson a tiré un 60, avait une avance de deux coups, et il avait presque l’impression que les condoléances étaient de mise.

« Si j’atteins le fairway là-bas, c’est assez facile 4. Mais je ne l’ai pas fait, alors j’ai tiré 60 », a déclaré Johnson. «C’est OK, cependant. J’en suis assez content. Je suis plutôt content de ma position avant le week-end.

Johnson avait 15 moins de 127 ans, deux tirs devant Scheffler et Cameron Davis (66). Scheffler a terminé avec deux putts de l’autre côté du 18e green pour son 12e birdie, frappant à son dernier putt de 4 pieds.

«Vous n’obtenez pas vraiment un putt pour 59 souvent, donc j’étais assez nerveux au sujet du putt, mais ce n’est pas nouveau», a déclaré Scheffler. «Je deviens nerveux à chaque tir. C’est juste jouer au golf de compétition.

Depuis la Classique John Deere en 2010, deux joueurs n’en ont pas eu 60 ou moins le même jour. Cela a contribué à rendre Tiger Woods irrité par son piéton 71 qui lui a permis de réduire le nombre et lui a laissé 12 tirs en arrière.

«Je ne l’avais tout simplement pas tout à fait», a déclaré Woods. «J’étais sur le point de casser quelques clubs aujourd’hui, mais je ne l’ai pas fait, donc c’est positif.

Scheffler, la douce recrue texane de 24 ans, n’a pratiquement rien fait de mal. Deux bons coins des endroits difficiles autour du green ont mis en place des birdies tôt, et il a continué à les verser. Cela comprenait un putt de 6 pieds au 17e trou qui a mis en place le birdie dont il avait besoin pour un 59.

Le 18, son coup de départ est sorti du rugueux et dans la première coupe. De 215 mètres, il a sagement visé la section gauche du green, a frappé 5-iron juste court et a réussi deux putts de 85 pieds pour un 59. Il a roulé la longue tentative d’aigle d’environ 4 pieds de court, est allé dans son sac pour un gorgée d’eau en attendant son tour, et l’a calmement roulé dedans.

Scheffler essayait de faire autant d’oiseaux que possible. Ce n’est qu’après avoir raté une chance de birdie de 10 pieds le 13 qu’il a commencé à réaliser ce qu’il faisait.

«Je me suis dit: ‘Oh, mec, ça aurait été une bonne chose à faire’ parce que je jouais vraiment bien à ce moment-là», a-t-il déclaré. « Un peu cliqué comme » Hé, j’ai une chance de faire quelque chose d’assez cool aujourd’hui. « »

Cela fait cinq années consécutives avec un 59 ou mieux sur le PGA Tour.

Cela s’est démarqué comme le 59 qui a généré le moins d’enthousiasme, pas sur un parcours sans spectateurs sans tableau de bord dans les groupes. Scheffler a joué avec Kevin Streelman et Tony Finau, et un seul d’entre eux savait ce qui se passait.

« Nous n’avons pas les porteurs de pancartes, alors je l’ai amené à Tony sur 17 green, et il n’avait aucune idée », a déclaré Streelman. «Il pensait que c’était 7 ou 8 (sous) et je me suis dit: ‘Non, il a 11 ans en ce moment.’ Voilà la différence. Il y aurait certainement eu de l’électricité, des fans qui couraient. Il avait encore la pression de monter là-bas à 18 ans et de faire ce beau de haut en bas, et il a joué génial.

«Il a joué au golf parfait aujourd’hui.»

Johnson aussi. Il a rendu les choses si faciles que Marc Leishman, jouant dans son groupe, a commencé à s’interroger sur le score le plus bas jamais tiré. « Un 59 ne semblait même pas être une question », a déclaré Leishman.

Johnson a réussi un putt d’aigle de 40 pieds sur le n ° 2. Il a frappé le conducteur à 4 pieds pour l’aigle sur le n ° 4. Le reste de ses putts de birdie étaient à portée, principalement de 12 pieds ou plus. Et il a continué à les fabriquer, jusqu’à ce que les birdies se tarissent rapidement.

Johnson a raté un 12 pieds le 13 et un 10 pieds le 17. Et puis il n’a pas réussi à faire un birdie sur le dernier trou, le plus facile de la journée sur le TPC Boston.

Un 59 n’est plus le record – Furyk en a tiré 58 au Travellers Championship en 2016 – mais il est toujours considéré comme le numéro magique du golf. C’était la deuxième fois que Scheffler en tirait 59 cette année. Il en a également eu un avec des amis à Dallas lorsque la tournée a été interrompue pendant trois mois à cause de la pandémie COVID-19.

Johnson devra attendre.

«Je voulais tirer 59. Je ne l’ai jamais fait», a-t-il déclaré.

Jamais?

«Pas que je m’en souvienne», a déclaré Johnson, souriant avant d’ajouter: «Et je pense que je m’en souviendrais.»

Pendant ce temps, les séries éliminatoires de la FedEx Cup se sont terminées tôt pour une vingtaine de joueurs qui ont raté la coupe et ont été assurés de ne pas faire partie du top 70 qui passeront au championnat BMW la semaine prochaine. Cela inclut Phil Mickelson, Justin Rose, Jordan Spieth et Brooks Koepka, qui se sont retirés avant le début du tournoi.