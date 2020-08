Charles Leclerc de Ferrari admet qu’il a eu la «chance» de monter sur le podium du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche, après avoir reçu une aide par inadvertance de la part des clients moteurs Haas.

Gagnant sa deuxième place parmi les trois premiers de la saison à Silverstone, Leclerc a bénéficié des problèmes de pneus tardifs des deux Mercedes, mais suggère qu’il n’aurait pas été dans cette position si Romain Grosjean de Haas n’avait pas couru longtemps lors de son premier relais de pneus. ; faire passer sa voiture entre le Monégasque et les McLaren plus rapides dans le processus.

« Je pense que nous avons été assez chanceux d’avoir les Haas entre McLaren et moi », a-t-il déclaré par la suite. «Si sans cela, j’aurais pu les garder ou non, je ne sais pas, mais cela aurait certainement été beaucoup plus difficile.

«Nous étions en fait assez inquiets pour la course. Ça n’a pas été facile aujourd’hui, surtout pendant les périodes de voiture de sécurité puis pour les redémarrages après la voiture de sécurité, je me débattais énormément, car je ne pouvais pas mettre de température dans les pneus. Les gars derrière étaient en fait assez proches.

«Romain était sur des médiums usagés et me mettait sous pression, c’était la partie la plus délicate de la course. Mais une fois que les pneus étaient en température, ce n’était pas si compliqué. Je m’attendais à pire, donc nous avons fait du bon travail, je pense, avec l’équilibre de la voiture. C’était très agréable de conduire aujourd’hui.

«C’est certainement beaucoup plus inattendu pour cette année, c’est sûr. Nous savons que nous avons eu la chance de monter sur le podium mais, à part cela, nous avons été satisfaits de la façon dont nous avons travaillé tout au long du week-end.

«Bien sûr, nous ne voulons pas nous battre pour la quatrième place aussi longtemps, mais, pour le moment, c’est ce dont la voiture est capable. Je pense que nous avons extrait absolument tout de la stratégie et de la voiture. C’est un podium très inattendu, donc je suis plus satisfait que l’an dernier de la troisième place.

«J’en suis très content, surtout avec la gestion des pneus. Ce n’était pas facile – nous avions un niveau d’appui très agressif à venir ici, donc nous avions beaucoup de vitesse dans les lignes droites, mais c’était très difficile dans les virages. Nous étions assez inquiets pour la course, notamment pour la dégradation des pneus, mais nous avons fait du bon travail là-dessus.