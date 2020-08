Tonnerre d’Oklahoma City ce matin, a réduit les distances lors de son éliminateur du premier tour des éliminatoires de la NBA contre Houston Rockets. L’équipe dirigée par Billy Donovan a battu Mike D’Antoni après la prolongation et a perdu 2-0 au total dans la série. Chris Paul Il a servi de chef pendant le développement du parti.

Avec ce résultat, l’égalité est restée plus qu’ouverte et toute issue est possible. Paul lui-même, dans ses déclarations d’après-match, a assuré que c’était le sentiment que l’on a en ce moment dans le vestiaire de l’OKC.

Les mots de la base du Tonnerre, recueillis et publiés par les moyens Yahoo! Les sports, ont été les suivants:

«Nous voulions juste nous battre. Quand est venu le temps d’entrer dans le match, tout ce que nous voulions, c’était y aller et faire de notre mieux. Nous savons combien il est difficile et dur de concéder 3-0 dans une série éliminatoire. Nous avons simplement refusé de jeter l’éponge. jusqu’à ce que le résultat soit définitif. Ce que nous avons fait et que nous ferons à chaque match », a déclaré Chris Paul.

En plus de lui. L’entraîneur Donovan avait également ses propres évaluations du match. L’entraîneur-chef du Thunder s’est concentré sur la belle performance de Dennis Schröder, qui a été clé grâce à ses 29 points, cinq rebonds et cinq passes:

« Le message le plus important que je voulais donner aux gars était de jouer de manière agressive. Je pense que Dennis a été particulièrement brillant à cet égard. Après ce match, je fais plus confiance à mon équipe que jamais. »