Numancia a envoyé une lettre à la Fédération espagnole de football demandant « La suspension du début de la saison 2020/2021 jusqu’à ce que le nombre de clubs participants soit déterminé par le Conseil supérieur des sports » dans la deuxième division.

Le club Soriano, par la bouche de son président Moisés Israël, ont signalé qu’ils avaient écrit à Javier Tebas et à la Ligue pour demander une deuxième division de précaution de 24 équipes et qu’ils n’avaient pas répondu. Dans le même temps, le président de la compétition avait procédé à présenter un projet de calendrier de première et deuxième division sans compter sur le Deportivo et la Numancia et que la Fédération espagnole ne devrait « pas accepter la proposition de calendrier de la Ligue ».

Numancia demande que «procéder conformément à la clause transcrite pour rejeter le calendrier proposé, et de porter le conflit au Conseil supérieur des sports, qui doit résoudre le plus rapidement possible le nombre d’équipes devant participer à la saison 2020/2021 de La Liga Smart Bank, avant de fixer le calendrier.

La semaine prochaine peut être très chargée au CSD avec diverses réunions qui peuvent déterminer l’avenir de l’affaire Fuenlabrada sans oublier que le Comité du Concours de la RFEF doit ratifier ou censurer la proposition du Juge de Proposition de ramener les Madrilènes au Second B.