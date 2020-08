Miguel Oliveira Il a remporté le GP de Styrie MotoGP qui, comme il y a sept jours, s’est à nouveau déroulé sur le circuit Red Bull Racing situé dans la ville de Spielberg. Le pilote portugais a triomphé en Autriche dans une course que Joan Mir avait en main avant le drapeau rouge décrété par une chute de Maverick Viñales cela s’est terminé avec la moto en feu. La KTM a profité de la lutte entre Espargaró et Miller dans le dernier tour et a remporté la première victoire de l’histoire pour le Portugal. L’Australien a terminé deuxième et l’espagnol troisième.

C’était la cinquième course de la Coupe du monde, mais pas la vaincue. Ce n’était pas un de plus car dans ce Grand Prix de Styrie MotoGP la menace de Marc Márquez. Le véritable dominateur de la catégorie reine ces dernières années a confirmé après la journée de qualification qu’il ne remonterait plus sur le vélo en 2020 confirmant l’adieu à l’épopée. C’est une chanson d’espoir pour un groupe de pilotes talentueux mais sans assez de vitesse pour devenir le favori pour hériter du trône espagnol.

Fabio Quartararo Il était plein en Espagne mais en République tchèque et en Autriche, il a réduit ses prestations, Dovizioso a remporté la dernière course après avoir accumulé trois dimanches de détresse et Maverick ViñalesComme on le voit dans les quatre premiers circuits, c’est le grand espoir espagnol de mettre le pays devant la télévision. Pol Espargaro, Après avoir été l’un des plus rapides, puis avoir chuté le week-end dernier, il a signé le meilleur temps sur la même piste lors de la séance de qualification de samedi et a été candidat à la victoire ce dimanche. Il y a quelques mois à KTM Ils avaient pratiquement le droit de rêver d’une victoire mais le Catalan, qui sera chez Honda la saison prochaine, continue de montrer pourquoi il a été choisi par la meilleure équipe de la grille.

Pol Espargaró Il est parti de la première ligne de départ mais Joan Mir a pris la tête après un bon départ qui a été pénalisé après une sortie de piste. Jack Miller il a hérité de sa première position et la guerre a été servie car le pilote espagnol, avec sa Suzuki, allait avec la vitesse nécessaire pour gagner la course. Alors que Quartararo Il était en quatorzième position et sentait le changement de leader à la fin de la course.

Avec 24 tours à faire et avec un monde d’avance, Joan Mir il a pris la tête avec la ferme intention de briser la course. Le champion de Moto3 en 2017 a déjà gagné deux fois dans la catégorie petite et voulait à nouveau répéter l’histoire, mais en MotoGP. Le majorquin a tenté d’échapper à Miller et Nakajima. Loin derrière, Pol Espargaró et Rins ils étaient à plus d’une seconde. La victoire devait être décidée entre le trio qui était en tête. Et Mir était le grand favori.

La première victoire de sa carrière en MotoGP était plus proche. Avec 14 tours à faire Joan Mir a pris plus d’une seconde au duo Nakajami-Miller alors qu’ils se battaient pour la deuxième place, ils ont favorisé le majorquin. Marc Márquez n’était pas sur la piste, mais à Red Bull Racing, il y avait un Espagnol à la table dans la catégorie reine.

Drapeau rouge et victoire historique d’Oliveira

Quand tout indiquait que Joan Mir avait la course en main, Maverick Viñales le vélo a dû être tiré 12 tours après la panne du frein. Le pilote espagnol a dû tirer la moto à plus de 200 km / h et la moto s’est retrouvée en feu. Après l’incident, le drapeau rouge a été déclaré sur la piste et tous les pilotes ont dû entrer dans le paddock. Une autre course commençait. Et là bas Jack Miller il a imposé un rythme formidable et est allé droit à la victoire. La pause convenait également à un Pol Espargaró qui était placé en deuxième position après avoir vaincu un Joan Mir qui marchait avec le découragement d’une personne qui perd une course pour quelque chose qui ne lui tient pas. L’homme KTM a tenté de faire la première attaque sur Miller mais il a outrepassé les freins et a perdu une seconde supplémentaire.

Pol Espargaró il était déterminé à gagner et a fini par dépasser le coureur australien. Dans le dernier tour, les deux se sont engagés dans un combat qui a fini par bénéficier d’un Miguel Angel Oliveira qui a remporté une victoire historique en MotoGP au dernier virage. Le premier à arrêter le Portugal. Les plus grands mots motocyclisme.