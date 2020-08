Bucks de Milwaukee a gagné Orlando Magic 107-121 après le troisième match des Play-offs du premier tour de la NBA Eastern Conference. Après ce match, l’égalité demeure avec un résultat de 1-2 pour Bucks de Milwaukee.

22/08/2020

On à 22:55

CEST

.

Le premier quart-temps a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, bien que l’équipe visiteuse ait finalement fini par se distancer et s’est terminée sur un résultat de 23-31. Après cela, au deuxième trimestre Bucks de Milwaukee a augmenté leur différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 16-2 au cours du trimestre et a augmenté l’écart à un maximum de 28 points (38-66) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 20-39. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 43-70 au tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre Orlando Magic comblé l’écart sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 13-2 au cours de ce trimestre et a terminé avec un résultat partiel de 34-29 (et un 77-99 au total). Enfin, dans le dernier quart-temps, l’équipe locale a également réduit les distances, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 30-22, terminant ainsi le match avec un résultat final de 107 -121 en faveur des visiteurs.

De plus, les joueurs de Bucks de Milwaukee qui ressortaient le plus dans la confrontation étaient Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, qui a eu 35 points, sept passes et 11 rebonds et 17 points, six passes et huit rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée DJ. Augustin et Nikola Vucevic pour ses interventions en cours de match, avec 24 points, six passes et trois rebonds et 20 points, deux passes et cinq rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, Orlando Magic les visages seront revus avec Bucks de Milwaukee dans le Maison de campagne Hp lors de la quatrième réunion de la série.