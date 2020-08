Orlando Magic a réussi à gagner à domicile contre Kings de Sacramento par 132-116 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de vaincre loin de chez eux pour Filets de Brooklyn 118-128, donc après le match, ils réalisent une séquence de six victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs perdus chez eux avec San Antonio Spurs 129-120, donc après le match, ils accumulent quatre défaites d’affilée. Avec ce résultat, Orlando Magic il reste en barrage avec 32 matchs gagnés sur 67 joués, tandis que Kings de SacramentoAprès le match, il serait hors des positions Play-off avec 28 victoires en 66 matchs joués. Suivez les classements NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, les locaux ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce trimestre de 10-0 et ont obtenu la différence de points maximale (18 points) à la fin du trimestre et ont terminé avec un 44-26. Plus tard, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe locale s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre partiel au cours du quart 10-0 et a eu une différence maximale de 24 points (57-33) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 34-28. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 78-54 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Orlando Magic Il a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart-temps 11-2 et a continué à gagner par 36 points (107-71) jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 35-24 et 113-78 de total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se rapprocher à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un 16-2 partiel et ont réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du quart, même si c’était insuffisant pour gagner. le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 19-38. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 132-116 en faveur de l’équipe locale.

Pendant le match, Orlando Magic a remporté la victoire grâce à 23 points, deux passes décisives et 11 rebonds Nikola Vucevic et les 25 points, une passe et deux rebonds de Terrence Ross. Les 23 points, une passe et huit rebonds de Harry giles et les 12 points et six rebonds de Harrison Barnes n’étaient pas assez pour Kings de Sacramento pourrait gagner le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Orlando Magic sera contre Indiana Pacers dans le Visa de centre sportif. Pour sa part, la prochaine réunion du Kings de Sacramento sera contre Dallas Mavericks dans le Maison de campagne Hp. Consultez le calendrier complet de la NBA.