Oscar De La Hoya, 11 fois tenant du titre qui s’est battu pour la dernière fois en 2008, a déclaré mercredi qu’il sortirait de sa retraite et reviendrait sur le ring à 47 ans, selon Steve Kim d’ESPN.

De La Hoya participera à un combat d’exhibition, bien que les derniers détails n’aient pas encore été annoncés.

« C’est un vrai combat », a déclaré De La Hoya. « Le fait d’être sur le ring me manque, j’adore la boxe. La boxe est ce qui m’a donné tout ce que j’ai aujourd’hui, et ça me manque. »

De La Hoya a remporté l’or aux Jeux olympiques de 1992 avant de remporter le titre des poids légers juniors WBO en 1994. Il remporterait ses 32 premiers combats professionnels avant d’être finalement vaincu par Felix Trinidad par décision majoritaire.

« The Golden Boy » s’est battu pour la dernière fois contre Manny Pacquiao le 6 décembre 2008, dans un combat dans lequel De La Hoya a jeté l’éponge après le huitième round. Il avait descendu d’une catégorie de poids pour rivaliser avec Pacquiao, une décision qu’il regrette, qualifiant son cadre de 145 livres à l’époque de «coquille de moi-même».

Dans les années qui ont suivi sa retraite, De La Hoya a lutté contre la toxicomanie tandis que sa carrière de promoteur a prospéré. Mais il a commencé à se remettre en forme il y a quelques mois et a redécouvert la volonté de revenir sur le ring.

« Regardez, ça fait longtemps, oui », a déclaré De La Hoya. « Mais en fait, mon jab est plus rapide que jamais. Je dois m’assurer que mon conditionnement est parfait, ma santé est bonne. Et cela va avoir lieu dans les prochaines semaines. Alors on verra. »