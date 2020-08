Oscar De La Hoya, affirmant qu’il manque la chose qui « m’a donné tout ce que j’ai aujourd’hui », a déclaré mercredi à ESPN qu’il reprend sa carrière de boxeur à 47 ans, en commençant par un retour au combat dans les prochaines semaines.

Pendant qu’il faisait sa déclaration, il a décidé de frapper les combattants d’aujourd’hui.

« Tous ces combattants ne sont pas du niveau qui était de 15, 20 ans [ago], tous ces combattants exigent tellement d’argent, tous ces combattants exigent la lune », a déclaré De La Hoya à ESPN.« Et ils oublient que vous devez vous entraîner dur, vous devez travailler dur. C’est donc un énorme avantage pour moi car je sais ce qu’il faut pour s’entraîner dur, je sais m’entraîner intelligemment. Je sais comment me battre intelligemment sur le ring.

« Ces gars-là ne sont là que pour l’argent – ce sera la grande différence. Je me battrai pour la gloire, et ces gars-là ne se battront que pour l’argent. Et devinez quoi? La gloire gagnera toujours. »

« The Golden Boy », dont le dernier combat était une perte de poids welter contre Manny Pacquiao en 2009, aide à gagner de l’argent pour les combattants en tant que président et PDG de Golden Boy Promotions. Son écurie comprend la liste mondiale de quatre poids Saul « Canelo » Alvarez, le champion poids plume WBA Xu Can et les étoiles montantes Vergil Ortiz Jr. et Ryan Garcia.

De La Hoya (39-6, 30 KO) a déclaré à ESPN que son retour de bague serait « un vrai combat » plutôt qu’une exposition. Mike Tyson, 53 ans, a emprunté la voie de l’exposition pour son combat de retour prévu contre Roy Jones Jr. De plus, De La Hoya dit qu’il veut affronter « n’importe quel gars de haut niveau ».

Eh bien, De La Hoya a un gars de premier plan à Alvarez, et les deux ne sont pas en bons termes. Les conférences de presse glaciales avant le combat pour le titre des poids lourds légers d’Alvarez contre Sergey Kovalev en novembre dernier l’ont montré.

Les deux hommes ont à peine interagi lors des événements pour promouvoir le combat. Pendant ce temps, Alvarez a déchiré De La Hoya à l’Athletic, en disant « il n’y a pas de loyauté dans » le promoteur.

Alvarez a été dépouillé de son titre des poids moyens IBF l’année dernière après que De La Hoya et Golden Boy n’aient pas pu s’entendre sur un sac à main pour la défense du titre d’Alvarez contre Sergiy Derevyanchenko. Selon ., Alvarez était également contrarié par la façon dont De La Hoya a traité Garcia, un protégé du champion. Les récentes déclarations publiques de Garcia montrent que lui et De La Hoya restent en désaccord.

Compte tenu de tout cela, Canelo serait-il intéressé à accueillir de nouveau De La Hoya sur le ring lui-même? Alvarez est passé à 175 livres, un bond considérable de 154 livres, pour combattre Kovalev. De La Hoya a déclaré à ESPN qu’il voulait se battre entre 154 et 160 livres. Quelque part au milieu, comme 168, peut-être?

C’est beaucoup de connexion de points, mais un match vendrait sûrement des billets si les spectateurs revenaient à temps pour le retour de De La Hoya, et peut-être que quelques personnes paieraient pour le regarder (Alvarez est un combattant DAZN).

Hé, les fans adorent les matchs rancuniers. Et l’un de ces hommes lui en veut depuis longtemps.