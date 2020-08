Pour la première fois dans les 104 ans d’histoire de l’Indy 500, l’événement connu sous le nom de «plus grand spectacle de course» se déroule en août plutôt qu’en mai. Mieux vaut tard que jamais.

La pandémie COVID-19 a forcé la série IndyCar à retravailler tout son calendrier 2020. L’Indy 500 2020 devait initialement se dérouler le 24 mai, mais la saison IndyCar n’a même commencé que début juin avec une course au Texas Motor Speedway. L’Indy 500 est maintenant le septième événement sur ce qui est actuellement un calendrier IndyCar de 12 courses pour 2020.

Même le difficile Indianapolis Motor Speedway avait initialement prévu de permettre aux fans d’assister à l’Indy 500 2020, la piste a finalement dû faire marche arrière et continuer sans personne dans les gradins. Cela a eu un impact direct sur le sac à main de l’Indy 500 2020, qui est passé de 15 millions de dollars à 7,5 millions de dollars.

Pour les équipes de course qui dépendent du paiement annuel de l’Indy 500, c’est mieux que rien. Et pour les fans qui se connectent religieusement à l’Indy 500 – il devrait commencer à 14h30 HE dimanche sur NBC cette année – une course reportée vaut mieux qu’une course annulée.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur l’Indy 500 2020, y compris la politique de présence des fans d’Indianapolis Motor Speedway, la durée de la course, les pilotes en compétition et les artistes d’avant-course.

Aucun fan n’a été autorisé à assister à l’Indy 200 en 2020. Ce qui n’était pas le plan initial car Indianapolis Motor Speedway a travaillé sur un calendrier mis à jour pour la course.

En juin, l’Indianapolis Motor Speedway a annoncé dans une lettre aux détenteurs d’abonnements qu’il prévoyait d’ouvrir ses stands à 50% de capacité pour l’Indy 500. Cela aurait pu accueillir environ 125 000 personnes.

Comme l’écrivait Mike DeCourcy de SN à l’époque, le plan était absurde: « Il y a eu beaucoup d’histrionics dans les médias sportifs sur la faisabilité de retourner au sport de compétition aux États-Unis alors que les incidents de coronavirus continuent de grimper dans diverses régions du pays. .… L’ouverture à 50 pour cent de la capacité, cependant, semble un exercice inutile d’orgueil. «

IMS a finalement cédé à la même ligne de pensée. Environ un mois plus tard, la piste a annoncé des directives mises à jour pour la fréquentation de l’Indy 500, notamment le remplissage des stands à une capacité de 25%. Quelques semaines plus tard, le plan a encore changé.

Le 4 août, Indianapolis Motor Speedway a annoncé que l’Indy 500 2020 aurait lieu sans la présence de fans. La menace locale du COVID-19 était simplement devenue trop importante.

La santé de nos fans est notre priorité n ° 1. Ce sera triste de ne pas interagir avec la foule cette année, mais je serai fier de prendre le drapeau vert en tant que champion en titre de la course la plus incroyable du monde! Grâce à NBC, nous présenterons un spectacle incroyable en direct le 23 août! # indy500 pic.twitter.com/0D6439TRQH

«Aussi dévoués que nous ayons été à courir la course cette année avec 25% de participation à notre grande installation extérieure, même avec des précautions significatives et prudentes mises en œuvre par la ville et l’État, les tendances COVID-19 dans le comté de Marion et dans l’Indiana se sont aggravées,» le «Depuis notre annonce du 26 juin, le nombre de cas dans le comté de Marion a triplé tandis que le taux de positivité a doublé.

«Nous avons dit dès le début de la pandémie que nous accorderions la priorité à la santé et à la sécurité de notre communauté, et bien qu’accueillir des spectateurs à une capacité limitée avec notre solide plan en place était approprié fin juin, ce n’est pas la bonne voie à suivre. l’environnement actuel. «

Le 20 août, quelques jours avant l’Indy 500, Roger Penske, propriétaire d’Indianapolis Motor Speedway et d’IndyCar Series, a envoyé une lettre aux fans. Ci-dessous est la lettre dans son intégralité:

Chers fans de course,

Tu me manqueras dimanche.

Croyez-moi, il n’y a personne de plus que moi qui voulait que les fans puissent regarder la 104e course de l’Indy 500 en personne.

Il est décevant d’organiser l’événement sans vous tous ici, mais je sais que nos pilotes sont déterminés et prêts à organiser un spectacle de classe mondiale pour tous ceux qui regardent à la maison.

Surtout maintenant, en ces temps difficiles, se réunir avec des amis et des êtres chers pour des traditions chères signifie beaucoup. Des centaines de milliers de fans reviennent à l’Indianapolis Motor Speedway chaque année, savourant la note finale de «Back Home Again» et applaudissant certains des plus grands pilotes du monde. Le rugissement de la foule accompagne le rugissement des moteurs. Je te voulais ici.

Pour Indianapolis et Indiana en général, l’Indy 500 signifie beaucoup. Cela est particulièrement vrai pour notre personnel le jour de la course et les entreprises locales d’Indianapolis, qui comptent sur le mois de mai pour augmenter leurs revenus et prendre soin de leur famille. Mais étant donné le nombre croissant de cas de COVID-19 dans le comté de Marion, courir la course sans fans était la bonne décision.

Ma famille et moi avons acheté le Speedway et l’INDYCAR pour le long terme. Autant je voulais ouvrir nos portes, même à 25% de capacité, protéger nos fans et le plus grand spectacle de course à long terme est plus important.

Lorsque les fans reviendront en 2021, vous verrez de nombreuses améliorations que nous avons apportées, notamment plus de 30 nouvelles cartes vidéo LED, une connectivité 5G et des stands de concession et des toilettes rafraîchis. Le pilote et la voiture gagnants sont désormais hissés au sommet du podium de la victoire, permettant à davantage de fans d’assister à la célébration emblématique d’après-course. D’autres améliorations, toutes axées sur nos fans, sont en cours.

Quand j’avais 14 ans, mon père m’a emmené sur le Speedway pour regarder la course. C’était en 1951 et Lee Wallard l’a remporté. J’ai pu mettre un casque et m’asseoir dans une voiture de course. Je n’oublierai jamais cette expérience. Cette journée spéciale a façonné le reste de ma vie et a fait de moi ce que je suis. C’est pourquoi je me soucie tant du Speedway et de l’INDYCAR. C’est pourquoi l’expérience des fans sera toujours ma priorité absolue.

Merci de votre compréhension et j’ai hâte de vous voir en mai prochain.

Et les pilotes – démarrez vos moteurs.

Roger Penske