Patty López de la Cerda est un commentateur et présentateur sportif mexicain qui a passé un moment intéressant à Télévision aztèque, chaîne qui l’a fait connaître grâce à ses reportages et à sa participation à des «Friday Botaneros» et dans différents programmes de Azteca Deportes.

Cependant, la popularité incessante du conducteur est également due à la nombre de publications que vous avez sur Instagram, profil qu’il utilise pour faire connaître sa vie quotidienne et montrer la beauté naturelle qui l’a toujours caractérisée et qui a gagné plus de deux millions d’abonnés sur le réseau social susmentionné.

A cette occasion, et profitant de la Titre d’Arsenal en FA Cup, Patty López de la Cerda a partagé une photo dans laquelle il entrevoit de l’affection pour l’équipe de Londres à travers une photo qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Et c’est que cela, en quelques heures à peine, a surmonté la barrière de 17 mille likes. De plus, cela a généré des dizaines de commentaires qui l’ont idolâtrée pour le maintien d’une beauté aussi enviable.

RELATION DE FUGAZ AVEC VINCENT JANSSEN

Patty López de la Cerda était dans l’œil de l’ouragan il y a quelques mois après que divers médias sportifs ont publié la prétendue relation d’amour qu’il entretenait avec les Néerlandais Vincent Janssen, footballeur actuel de Rayados de Monterrey.

Pendant quelques semaines, le conducteur et le joueur étaient à la mode à cause de cette situation; Cependant, quelque temps plus tard, les deux personnages ont cessé de fréquenter, donc la rumeur a disparu. Actuellement, Patty Lopez est heureux et content sans avoir besoin fournir des informations sur la vie privée au public.