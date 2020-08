L’américain Paul Annacone est connu pour être l’un des meilleurs entraîneurs du tennis, ayant travaillé avec Roger Federer et Pete Sampras pendant leur prime. Annacone a travaillé avec Sampras de janvier 1995 à la fin de la saison 2001 et à nouveau en 2002.

Il a commencé à travailler avec Federer au second semestre 2010 et a travaillé avec la légende suisse jusqu’en 2013.

Paul Annaconne sur les routines d’avant-match de Roger Federer

Annaconne a récemment fait une apparition sur la chaîne YouTube Tennis Haus Online Tips, où il a parlé de son passage d’entraîneur avec la légende du tennis suisse.

« Je pense que les grands joueurs, ceux que j’ai côtoyés, se rendent compte qu’il n’y a pas de formule magique. Ils cochent toutes les cases du professionnalisme. Roger a été très systématique à propos de la pré-saison. Son entraîneur de force et de conditionnement, Pierre Paganini, est un génie.

Pierre se coordonnerait avec moi. « Annacone a également parlé des routines d’avant-match que Federer a suivies pendant qu’ils travaillaient ensemble. » Il a ses routines. Quand j’étais avec lui, la veille, nous avions généralement une brève discussion pendant 5 à 10 minutes sur ce à quoi ressemblait le match de demain en termes de stratégie.

Nous devions simplement nous assurer que nous étions sur la même longueur d’onde. Puis le jour du match, il se réveillait, il faisait ce traitement, puis il faisait son échauffement sur le terrain en frappant des balles. Après l’échauffement, il prend son repas et généralement entre l’échauffement et quand il joue, on reprend ce dont on a parlé la veille pour le match. «

En tant que joueur, Annacone a atteint le n ° 2 du classement mondial et a remporté 3 titres ATP en simple. En double, il a remporté 14 titres, dont le titre de double de l’Open d’Australie en 1985, et a atteint la troisième place mondiale. En plus de travailler avec Sampras et Federer, Annacone a également travaillé brièvement avec l’Américain Sloane Stephens.

Actuellement, il entraîne le joueur américain de l’ATP Taylor Fritz. Roger Federer détient le record du plus grand nombre de titres du Grand Chelem en simple dans l’histoire du tennis masculin avec 20 titres du Grand Chelem. Il a eu 39 ans le 8 août et est actuellement classé No.

4 dans le monde. Il se remet actuellement d’une blessure au genou et a décidé de sauter la saison 2020, ajoutant qu’il prévoyait de revenir en 2021. Federer est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps dans le tennis masculin.