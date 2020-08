Paul George n’a pas été efficace lors de la victoire 130-122 des Clippers lors du troisième match.

Alors que Los Angeles Clippers prenait une avance de 2-1 sur les Dallas Mavericks. pour prendre l’avantage dans la bataille de premier tour de la Conférence de l’Ouest, George a de nouveau lutté. Son surnom «Playoff P» a été moqué alors qu’il a tiré 7-en-33 au cours de ses deux derniers matchs.

Charles Barkley, analyste de « NBA On TNT », s’est joint à la critique.

😂 Charles Barkley sur Paul George: « Vous ne pouvez pas vous appeler Playoff P et perdre tout le temps … Ils ne m’appellent pas Championship Chuck. » pic.twitter.com/jld0dpFtdu – Ballislife.com (@Ballislife) 22 août 2020

George a tiré 3 sur 16 lors du match de vendredi soir et a admis qu’il était vulnérable à de telles nuits.

« Je ne suis pas James Harden, » dit George. « Ce n’est pas mon talent … de simplement tirer le ballon, marquer le ballon. Je peux et je suis fier d’être efficace des deux côtés. Mais il y aura des nuits comme celle-ci où je ne peux tout simplement pas faire un tir, et Je ne peux pas permettre que cela affecte mon jeu. Tirer, marquer le ballon n’est pas ce que je [only] faire. J’essaye de tout faire, j’essaie de jouer le jeu de la bonne façon et de me perdre dans le jeu et d’essayer de passer le ballon et de faire des jeux défensifs, de rebondir. Juste un peu de tout. Je traverse une période difficile, mais bonne chose à ce sujet, nous avons une avance de 2-1 dans cette série et je n’ai pas bien tiré le ballon.

« Je pense que les gens sont tellement captivés par ce que les autres [think] », A ajouté George. » Je suis Paul George. Je me fiche d’être quelqu’un d’autre. Je suis qui je suis. Tu [can] l’aime ou tu n’aimes pas. Aussi simple que cela. »

Le coéquipier de George, Kawhi Leonard, qui a brillé dans le deuxième match avec 36 points, 9 rebonds et 8 passes, a soutenu George après le match.

Kawhi Leonard à propos du tournage de Paul George: « Ça va tourner pour lui, et nous lui soutenons. » – Farbod Esnaashari (@Farbod_E) 22 août 2020

L’entraîneur Doc Rivers a également été interrogé sur les difficultés de George lors de matchs consécutifs.

« Je ne suis pas inquiet à ce sujet », a déclaré Rivers. « C’est un grand joueur. Il est humain. Je peux vous le garantir, il n’a pas oublié comment tirer. Il tombera amoureux de lui. »