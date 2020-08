L’olympien brésilien Pedro Veniss a doublé lors du grand test lors de la première journée de ce cinquième concours, un international deux étoiles, appartenant au saut à cheval de Gijón et qui a débuté hier dans les installations du Club Hípico Astur.

Veniss a obtenu les deux premières positions dans un test qui a été développé sous l’échelle « A avec chronomètre » et une hauteur de 1,40, classant d’abord « Happy Girl T » puis « Ballad of Colors ». Le Brésilien a très bien lu le parcours et a été le plus rapide des 76 paires qui y ont participé. Veniss a été l’un des premiers à sortir sur la piste, en particulier il l’a fait à la troisième place, et il a déjà établi un temps, 57,87 secondes, qui était déjà imbattable pour le reste des participants. Mais pas content, Veniss, pour sa deuxième sortie en piste, en l’occurrence sur « Balada de Colores », signait le deuxième meilleur temps, 59,59 secondes. La troisième position correspondait au Portugais Joao Marquilhas avec « Glamour ES », dans un temps de 59,64 secondes.

Dans ce test, le premier Asturien classé a remporté le trophée LA NUEVA ESPAÑA et c’était Carlos López Fanjul qui, sur « Ashaane Villa Rose », a eu besoin de 59,86 secondes pour terminer le parcours, ce qui lui a donné une quatrième position louable étant le premier Espagnol classé. Trophée qui sera remis dimanche prochain après le différend du Grand Prix.

Cette première journée de l’international deux étoiles de Chas a débuté à 9h30 du matin avec l’épreuve du 1.10, une échelle « Deux phases » dans laquelle il y a eu peu de participation, seulement 9 chevaux. La victoire est revenue au plus jeune de la dynastie des Médailles, Pablo, avec « Gastón AZ », suivi par Alexandra Antonín Kinz avec « Jaciera » et par Izaro Martínez avec « Daleva ».

Une plus grande participation avait la hauteur suivante, 1,20, dans laquelle 37 paires ont participé pour une échelle « A avec chronomètre » dans laquelle la plus rapide était María Elorz sur « Jilana Van´t Zand ». Après elle, Carlos González Saavedra s’est qualifié avec « Gala » et Rafa Iribarren sur « Aghate de La Pomme ». Les deux épreuves ont eu lieu le matin et se sont déroulées sous une pluie fine, la première à tomber dans les cinq compétitions de saut à cheval de Gijòn qui ont eu lieu.

Après midi, le test de 1.30 a commencé, le deuxième plus haut de la journée d’ouverture du concours, et qui avait déjà eu la participation de la plupart des cavaliers et amazones présents au Chas depuis leur participation en elle un total de 83 paires. Il s’est déroulé selon l’échelle « Deux phases » et la victoire est revenue à un membre du clan Medal, en l’occurrence le fils de Leonardo avec « Rebeca M », suivi de Mariano Martínez Bastida, lauréat du Grand Prix du concours de la semaine dernière , mais cette fois équitation « Hybalia ». Le troisième était Álvaro González de Zárate, qui avec « Contharika » commence déjà à apparaître aux premières places. La représentation étrangère dans ce test n’était pas très brillante. Le premier était le Néerlandais Henk Van de Pol qui avec « Cherokee » a terminé en septième position.

Le caractère international et le retour des paris ont conduit à une plus grande participation à une journée animée à Chas qui a été quelque peu ternie par la pluie, surtout tout au long de la matinée.

Aujourd’hui, deuxième jour du concours, les tests débuteront à 9h30 avec les jeunes chevaux de six et sept ans. Pour ces tests, 52 chevaux ont été inscrits, dont 49 concourront ce matin, la grande majorité des cavaliers sont espagnols mais ils les ont également amenés, des représentants français, portugais et suédois et américains.