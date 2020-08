Darren Bent a révélé à talkSPORT pourquoi il pense que Pierre-Emerick Aubameyang est «l’attaquant le plus important de l’histoire d’Arsenal».

Les Gunners seraient prêts à offrir à leur buteur de talisman et capitaine de club un nouveau contrat très coûteux après les avoir conduits à eux seuls à une 14e FA Cup historique ce week-end.

Arsenal était déjà redevable à l’international gabonais de 31 ans pour avoir même atteint la finale, après avoir marqué deux fois pour sceller une victoire surprise sur Manchester City en demi-finale.

Et Aubameyang était à nouveau au doublé lors de la finale de samedi contre Chelsea, alors que les Gunners se sont défendus d’un but précoce pour gagner 2-1, scellant leur place dans la Ligue Europa de la saison prochaine et marquant la fin de la première saison de Mikel Arteta en tant que manager avec son première pièce d’argenterie.

Ce serait un revers majeur pour Arteta et Arsenal s’ils perdaient Aubameyang

Le jeu était une preuve supplémentaire de l’importance du tueur à gages pour l’équipe d’Arteta, et pourtant il y a encore de gros doutes sur son avenir.

Aubameyang est entré dans les 12 derniers mois de son contrat et on prétend qu’il souhaite un nouvel accord d’une valeur d’environ 250000 £ par semaine à s’engager dans le club du nord de Londres.

Boyhood Gooner Bent insiste sur le fait qu’Arsenal serait stupide de faire autre chose que de donner à l’attaquant «exactement ce qu’il veut» pour assurer son avenir à long terme, en qualifiant Aubameyang de «l’attaquant le plus important de l’histoire d’Arsenal».

Et il a expliqué pourquoi cette affirmation audacieuse n’est PAS un affront aux héros de Highbury Thierry Henry et Ian Wright… honnêtement.

« Je lui paierais exactement ce qu’il veut », a déclaré l’ancienne star de la Premier League au talkSPORT Breakfast.

«Écoutez, la performance qu’il a montrée en demi-finale contre [Man] City, puis dans la finale – deux grandes et grandes étapes où Arsenal n’a pas vraiment eu de chance de gagner – il les a à lui seul les a tirés du feu et leur a remporté le match.

Aubameyang a 54 buts et 12 passes décisives en 85 matchs de Premier League pour Arsenal

« C’est une évidence, ils devraient essayer tout ce qu’ils peuvent, même si cela signifie sacrifier certains joueurs et les déplacer pour le garder là-bas, je le ferais.

« Ozil en est un, mais ça va être délicat parce que je ne peux pas le voir s’éloigner, il voudra récupérer chaque centime de son salaire, [Sead] Kolasinac sur son salaire ridicule [he reportedly earns around £150,000-a-week] Je l’aurais laissé partir et je laisserais même Hector Bellerin partir parce que nous avons vu Ainsley Maitland-Niles jouer là-bas et faire du bon travail.

«Il y a des joueurs qui sont en surplus par rapport aux besoins; Arsenal a également sept demis-centraux, donc sûrement s’ils en laissent partir quelques-uns …

«Aubameyang est leur homme principal, vous pourriez même faire valoir qu’il est l’attaquant le plus important de l’histoire d’Arsenal!

«Maintenant, quand je dis cela, je ne dis pas qu’il est le meilleur attaquant de l’histoire d’Arsenal, à cause de Thierry Henry et Ian Wright… mais Henry a joué dans une très bonne équipe d’Arsenal et ils ont eu de très bonnes équipes dans le passé.

Pourrait-on se souvenir d’Aubameyang dans le même souffle que Thierry Henry s’il signe un nouvel accord pour rester à Arsenal?

Martin Keown compare Pierre-Emerick Aubameyang à la légende d’Arsenal Thierry Henry

«Et vous regardez cette équipe d’Arsenal maintenant, si vous sortez Aubameyang, c’est au mieux médiocre.

«Ils ne gagnent pas la FA Cup, ils ne terminent même pas huitième de la Premier League et auraient probablement terminé vers la 12e place sans lui.

« Il le fait à un moment où Arsenal a le plus besoin de son avant-centre absolu. »