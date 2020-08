Amis, avant les coéquipiers. Leaders d’un exploit presque impossible à la veille, mais qui s’est réalisé, celui de 2006 en Allemagne: la relation entre Toni est Pirlo elle pourrait se résumer au terme facile à dire moins qu’à mettre en acte d’amitié fraternelle et sincère. En plus des mille et une batailles sur le terrain, vécues ensemble, les deux champions du monde ont passé la période d’apprentissage à Coverciano pour obtenir la licence d’entraîneur. Alors, qui plus que le « camarade de classe » de Pirlo peut être utile pour comprendre tous les secrets de l’ancien numéro 21 des Rossoneri et de la Juventus? Luca Toni a essayé de le faire, en fait, aux microphones Tuttosport.

« Cadeau idéal Pogba »

Un entretien aux nombreuses idées, vu la curiosité liée au coach Pirlo qui sera présent jusqu’au premier match officiel de sa Juventus. En fait, nous essayons de comprendre les manières, les approches, ainsi que les modules que le «Maestro» utilisera dans sa première et intense aventure sur un banc de football. Toni a révélé quelques astuces, quelques secrets et a révélé des antécédents sur la période passée, évidemment avec Pirlo, à Coverciano. «Comment était Pirlo à Coverciano? Je dirais le plus lourd. Oui, il est beaucoup confronté aux professeurs et coachs pendant les cours. Et puis parfois il préparait des programmes de formation dans son cahier comme s’il travaillait vraiment en équipe. Il est convaincu et a des idées claires. Andrea, comme je l’ai connu en tant que joueur et aussi à Coverciano, ne sera certainement pas un entraîneur qui se concentrera sur la défense et la contre-attaque. Il aime le football pour la domination, il voudra une équipe qui impose son propre jeu ».

La période des premiers parallèles avec les entraîneurs les plus importants, à ce jour, de la scène footballistique commence également. Des micros de Tuttosport, cette question s’est également posée: «Pirlo ressemble plus à Allegri ou Guardiola? Par tempérament, il ressemble plus à Pep. Je ne vois pas Andrea hurler comme un comte. Le connaissant, il partira du milieu de terrain. «

Et puis Luca Toni n’a aucun doute sur le renfort idéal pour la nouvelle Juventus de son ami. On parle du milieu de terrain, on parle d’un joueur technique qui était aussi un coéquipier du nouvel entraîneur de la Juventus: « Le cadeau idéal serait Pogba. Je ne sais pas si c’est possible, mais ce serait certainement le meilleur. «