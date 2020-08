OAKLAND, Californie (AP) Les Oakland Athletics adorent se frayer un chemin vers les premières positions, puis accumuler plus de points chaque fois qu’ils le peuvent.

Marcus Semien a réussi un circuit pour donner un coussin rapide à Mike Fiers, Stephen Piscotty a réussi ses trois points avec deux retraits, et les meilleurs A de l’AL ont battu les Angels de Los Angeles 5-3 vendredi soir pour mener leur séquence de victoires à domicile à neuf matchs. .

Les A (19-8) ont réussi les 11 meilleurs matchs de la saison sur 0,500 et ont leur meilleur départ en 27 matchs depuis le début de 21-6 en 1990.

«Il est toujours bon de prendre un bon départ, a dit Piscotty, faisant remarquer les coups sûrs à deux retraits, ce sont de gros coups au bâton. Beaucoup d’entre nous, y compris moi-même, avons généralement eu un peu de mal là-bas, mais ce n’était qu’une question de temps avant que cela ne commence à tourner. »

Fiers (3-1) a accordé trois points et sept coups sûrs en 5 1/3 de manches.

Semien a décroché son troisième circuit de départ en carrière et son deuxième cette saison alors qu’Oakland a sauté sur Andrew Heaney dès le début, obtenant également le doublé de deux points de Stephen Piscotty dans le premier. Matt Olson a ajouté un doublé de RBI dans le cinquième pour chasser Heaney (1-2) avant le simple de Piscotty.

«J’ai lancé contre cette formation et ce n’est pas amusant, a dit Fiers. « Ils vous brûlent de tant de façons. »

La star des Angels Mike Trout a frappé un simple de deux points avec une batte cassée dans le sixième qui a jeté un coup d’œil sur le gant du joueur de premier but Matt Olson, puis a dépassé un Chad Pinder.

Joakim Soria a lancé un curseur de 76 mi / h pour retirer Trout sur une troisième frappe appelée pour mettre fin à un huit pas au bâton et à la huitième manche. Liam Hendriks a terminé pour son neuvième arrêt.

Le cogneur des anges Albert Pujols est allé 1 pour 5 avec un doublé et est resté bloqué à 659 circuits, l’un de l’égalité du Hall of Famer Willie Mays pour le cinquième de tous les temps.

Anthony Rendon a réussi quatre autres coups sûrs pour une séquence de 11 matchs consécutifs pour les Angels.

Heaney, qui n’a pris aucune décision contre les A le jour de l’ouverture, n’a pas battu Oakland depuis 2017.

Los Angeles a perdu sa quatrième consécutive et sa huitième en neuf.

RETOUR SIMMONS

Les Angels ont accueilli Andrelton Simmons après une entorse à la cheville gauche près d’un mois après s’être blessé lors d’un single sur le terrain le 27 juillet à Oakland.

Simmons a fait un simple pour commencer le troisième seulement pour que la défense des A fasse un double jeu sur le grounder de David Fletcher.

«Je vais changer un peu les choses, a dit le gérant Joe Maddon à propos de l’alignement. » Je dois juste être conscient du retour de la cheville d’Andrelton. Vous ne pouvez tout simplement pas le pousser. C’était neuf manches ce soir. Je le regardais de près, il nous a assuré qu’il se sentait bien et il se gardait un peu, ce qui est intelligent. »

ALDRETE LOIN

Le manager Bob Melvin a déclaré que l’entraîneur de la première base, Mike Aldrete, était absent du club pour un autre jour, car sa maison près de Monterey reste en sécurité pour le moment mais est menacée par un incendie de forêt à proximité.

«Il est assez près de l’endroit où nous avons tous les doigts croisés pour lui, a dit Melvin. » Tout cela est si triste. Cela met les choses en perspective lorsque vous jouez au baseball sur un terrain de baseball. »

Le personnel médical des A surveille la qualité de l’air avec de la brume et de la fumée entourant le stade de baseball.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Angels: C Max Stassi était absent un jour après son départ en deuxième manche à San Francisco lorsqu’il a été touché au genou droit par une fausse balle. Les rayons X étaient négatifs. Il a eu une ecchymose et une tension. «Je dirais que ça va durer au moins deux, trois semaines au minimum, a dit Maddon. Les Angels étaient déjà en désavantage numérique au receveur après que Jason Castro ait quitté le match de mercredi après une absence de cinq matchs en raison de la raideur de la nuque. Anthony Bemboom a commencé derrière le marbre. … DH Shohei Ohtani a eu une pause pour travailler son swing et rejouera samedi. «Ce sera très important pour nous de le faire bien, a dit Maddon.

Athlétisme: Le LHP AJ Puk devait lancer un autre enclos sur le site alternatif de l’équipe à San Jose, puis il devrait prendre deux jours de repos avant de se lancer aux frappeurs. Melvin pense qu’il devra faire face à des coups en direct à quelques reprises avant de revenir dans les A en tant que long releveur potentiel pour combler un vide après la perte de Burch Smith par les A le week-end dernier à un avant-bras tendu. «Si nous pouvons lui offrir jusqu’à trois manches, cela réglerait cela, même plusieurs manches. Nos partants vont un peu plus longtemps maintenant », a déclaré Melvin à propos de Puk. « En théorie, vous n’avez pas besoin de quatre, cinq, six, quelque chose comme ça, donc même deux manches seraient probablement considérées comme ce rôle et je suppose que nous allons lui faire passer au moins deux manches avant qu’il soit ici. »

AIE

T. Bear, un ours orange en peluche géant dans les sièges du champ gauche, allait bien et souriait avec sa tête enveloppée dans du ruban adhésif un jour après avoir pris une mauvaise balle de la batte de Ketel Marte de l’Arizona. L’ours, indisponible pour des interviews pendant 48 heures après une commotion cérébrale par l’équipe, a bercé le ballon souvenir.

SUIVANT

RHP Chris Bassitt (2-0, 2,93 MPM) lance le match du milieu de la série pour le RHP Griffin Canning opposé aux A (0-3, 4,70 MPM).

Plus AP MLB: https://apnews.com/tag/MLB et https://twitter.com/AP-Sportsr