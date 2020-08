Les perspectives des Sixers semblaient plutôt prometteuses au cours du premier quart de leur défaite dans le deuxième match contre les Celtics mercredi. Joel Embiid dominait hors du poteau, Boston n’avait pas de réponse pour lui, et une blessure à Gordon Hayward compensait au moins quelque peu la perte de Ben Simmons. Après que Philly ait pris une avance de 14 points, Boston a rapidement commencé à démonter les Sixers à la hauteur d’un revirement de 41 points, gagnant par 27. Trente-six minutes après son départ chaud, Philly ressemblait à une équipe au bord de bien plus qu’une sortie éliminatoire décevante.

Des questions ont suivi les Sixers toute la saison bien après que le front office ait refait la liste pour la énième fois de la dernière intersaison. Cela semble être une vie différente maintenant, mais il y a seulement deux saisons, Philly était une équipe montante avec l’un des cinq meilleurs départs de la ligue et un choix n ° 1 très médiatisé se remettant d’une blessure sur le terrain. banc. Récapituler tout ce qui a mal tourné depuis est sa propre saga, mais les machinations de la liste qui ont suivi ont été en grande partie infructueuses, et les défauts des Sixers ont été particulièrement mis à nu contre les Celtics.

Perdre Simmons allait toujours être difficile à supporter. Mais n’est-il pas juste d’en demander plus à Tobias Harris et Al Horford? Harris et Horford se sont combinés pour gagner plus de 60 millions de dollars cette saison. Ils se sont combinés pour ne marquer que 17 points dans un jeu incontournable 2, soit un point de moins que Josh Richardson a marqué par lui-même. Harris et Horford ne sont pas devenus de mauvais joueurs du jour au lendemain. Mais ils étaient des crises douteuses à partir du moment où ils ont été amenés à Philadelphie. Et quand vous considérez le contexte de ce que les Sixers ont abandonné pour les signer – les actifs perdus dans le commerce Harris, laissant JJ ​​Redick marcher, et l’abondance de plafond – cela rend leurs performances de mercredi exponentiellement plus frustrantes.

Horford était passif. Il ne peut pas vraiment ancrer les alignements sans Embiid à cause du manque général de profondeur, et les deux n’ont jamais été exceptionnels sur le terrain ensemble, même sans la maladresse supplémentaire de Simmons. Harris était inefficace, n’avait pas l’air à l’aise de jouer un match à deux avec Embiid, et bien que son équipe ait désespérément besoin d’un tir à l’extérieur, il n’a tenté que deux trois, manquant les deux. (Les Sixers en équipe ont tiré 5 sur 21 au-delà de l’arc. Jayson Tatum a tiré à lui seul 8 sur 12.)

Le blâme ne retombe pas uniquement sur les épaules de Harris et Horford. Embiid a été excellent au premier quart, mais son impact s’est atténué au fur et à mesure que le match avançait. Il est difficile de séparer ses propres capacités offensives de ce qui se passe autour de lui, mais l’effort bidirectionnel d’Embiid est à 100% de sa responsabilité. Embiid, que ce soit par conception ou par souci d’économie d’énergie, a fait de son mieux pour ne jamais laisser la peinture sur la défense. Cela signifiait chuter profondément à chaque choix et rouler, permettant aux joueurs d’aile de Boston de marcher fréquemment dans des trois grands ouverts. À mon avis, les Celtics ont atteint sept trois quasiment incontestés à cause de la décision d’Embiid de rester accrochée à la peinture. Et ce n’est pas comme s’il s’affaissait face à de mauvais tireurs. Si quoi que ce soit, Boston aurait même pu profiter davantage du système de gratte-tête.

La série n’est évidemment pas terminée. Et il serait un peu injuste de juger définitivement cette équipe des Sixers sans Simmons. Mais Philly n’a pas seulement perdu. Cela avait l’air apathique et complètement surpassé. Et ce n’est pas comme si les Celtics se faufilaient sur n’importe qui dans l’Est comme l’une des équipes qu’ils devraient traverser pour gagner la conférence. Le fait que Philly puisse paraître si plat et que deux joueurs très payés puissent déployer des efforts aussi décevants contre un rival crée une source de préoccupation que cette série n’aurait autrement pas si ces pertes étaient au moins durement combattues.

La bulle peut être un moment compliqué pour prendre des décisions à long terme sur n’importe quelle équipe. Mais cela signifie aussi que les équipes n’ont nulle part où se cacher. Les Celtics ne dominent pas en raison d’un avantage sur le terrain. Les Sixers ne perdent pas parce qu’ils manquent de repos. Il n’y a aucune excuse autre que de simplement ne pas rencontrer le moment.

Il y a deux ans, lorsque les Sixers ont perdu contre les Celtics en séries éliminatoires, ils étaient toujours à la hausse. Le noyau était jeune et local. Le front office avait une flexibilité de plafond et de liste. Aucune relation n’a été aigrie à cause des défaites amères. Deux ans plus tard, et les perspectives sont presque exactement le contraire. C’est à quelle vitesse la vie peut changer en NBA. Mercredi, il n’a fallu que les trois derniers trimestres pour montrer en quoi cette équipe des Sixers est, au mieux, imparfaite. Leur réaction déterminera probablement l’avenir de plusieurs personnes.