« J’ai envie de jouer à l’US Open, mais je m’inquiète pour la quarantaine », l’Italien Matteo Berrettini s’est classé no. 8 a dit sur sa sélection quels tournois jouer et ceux avec des problèmes. Les joueurs aspirent à toujours jouer un grand chelem, c’est «la crème de la crème» avec la réputation, les prix en argent et le domaine de la grande compétition.

Mais la pandémie a changé l’atmosphère de quoi et quand participer à divers tournois. Faire le voyage aux États-Unis et en particulier à New York représentait un moment amusant de manger dans les cafés de Manhattan, de faire du shopping et simplement d’absorber l’environnement diversifié après une dure période de pratique et de jeu à l’US Open.

Maintenant, il s’avère être une épreuve pour les durs. La décision pour la plupart des pays européens est la suivante: aller aux États-Unis et revenir avec une quarantaine de 2 semaines en attente de retour dans leur pays européen (d’origine). Cela ferait manquer aux joueurs l’Open de France, un autre Chelem majeur et l’Open d’Italie à Rome.

Andy Murray, ancien top 5 mondial n’est pas devenu compétitif depuis novembre de l’année dernière en raison de problèmes de hanche, mais a fait quelques expositions comme échauffements pour les meilleurs événements. « Espérons qu’avant notre départ, les joueurs auront l’assurance qu’à leur retour d’Amérique, ils n’auront pas à se mettre en quarantaine pendant deux semaines », avait-il déclaré aux médias.

Tout le monde ressent la même chose et préférerait ne pas faire un choix délicat. Du côté WTA de l’histoire, la n ° 1 d’Australie Ashleigh Barty a peut-être eu le malheur l’année dernière de n’atteindre que les huitièmes de finale au New York Slam, mais préférerait sauter le tournoi et l’événement Western and Southern la semaine précédente.

« J’adore les deux événements, donc c’était une décision difficile … il y a encore des risques importants impliqués à cause de Covid-19 … Je ne me sens pas à l’aise pour mettre mon équipe et moi dans cette position », a-t-elle déclaré. La directrice du tournoi de l’US Open, Stacey Allaster, a répondu à ses sentiments en disant: « Je respecte la décision de chaque joueur … Nous lui souhaitons bonne chance et j’ai hâte de la voir revenir jouer (l’année prochaine) … »

Le n ° 2 Rafael Nadal est arrivé à de nombreuses conclusions, la plupart impliquant des blessures.

Cette saison, la situation pandémique a été la plus difficile. « Après de nombreuses réflexions, j’ai décidé de ne pas jouer à l’US Open de cette année. La situation est très compliquée … C’est une décision que je n’ai jamais voulu prendre mais j’ai décidé de suivre mon cœur … Je préfère ne pas voyager », icône du tennis a dit.

Il était bien connu qu’il avait choisi de participer à l’Open de Madrid plutôt qu’à l’Open de France. Mais lorsque cela a été annulé, il fait face à un autre report jusqu’à ce que l’événement parisien vienne avec plus de temps d’absence sur le terrain.

Si ce ne sont pas les conditions de mise en quarantaine au retour d’un joueur, c’est la contraction du virus qui a poussé les joueurs de tennis professionnels à rejeter les événements de New York. Les protocoles stricts à New York de ne pas rester à Manhattan, de tests fréquents et de ne pas jouer devant les fans ont mis en doute l’esprit de nombreux joueurs tandis que d’autres tournois se sont déroulés sans problème comme le World Team Tennis qui a joué au Greenbrier dans l’Ouest. Virginie, l’UTS à Nice, en France et l’Open de Palerme en Italie avec plusieurs spectateurs dans les tribunes et la plupart des masques.

Les joueurs sont déconcertés et un peu dégoûtés de voir leur désir de jouer rendu plus difficile en raison des restrictions qui leur sont imposées soit via leur pays européen d’origine pour les mettre en quarantaine pendant des semaines, soit en restant dans la « bulle » lorsqu’ils atterrissent dans la zone de leur tournoi choisi .