Cela fait maintenant sept ans que Manchester United a remporté pour la dernière fois le titre de Premier League et, dans l’ère post-Sir Alex Ferguson, c’était une histoire de changement et de changement tant en termes de managers que de joueurs à Old Trafford.

Maintenant, United semble enfin aller dans la bonne direction, après avoir pris la décision audacieuse d’éliminer certains grands noms et hauts revenus il y a 12 mois pour promouvoir la jeunesse et adopter une politique de recrutement plus stratégique sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer. Mais les 20 fois champions ont encore un écart à combler sur Liverpool et Manchester City, et cet été pourrait voir plus de joueurs quitter United que d’arriver.

Dans cet esprit, Gab Marcotti et moi avons effectué une évaluation joueur par joueur de l’équipe, en essayant de clarifier les options de renforcement de l’équipe de United. Là où vous voyez un simple «Keep», vous pouvez supposer que nous étions d’accord et qu’il n’y avait pas grand chose à dire. Sinon, nous avons pesé avec nos commentaires.

Il ne s’agit pas seulement de performances. Il s’agit de l’âge, des salaires, de la personnalité et de la durée du contrat (nous avons choisi Transfermarkt pour les dates d’expiration des contrats par souci de cohérence). Et il y aura aussi des pièces mobiles: départs ou arrivées qui provoquent des réactions en chaîne, parfois inattendues.

Remarque: plusieurs joueurs United ont des contrats qui incluent l’option d’une année supplémentaire à l’expiration. Par souci de cohérence, tous les contrats ci-dessous se rapportent à la première année d’expiration.

GARDIENS DE BUT

David De Gea (29 ans, le contrat expire en 2023)

OGDEN: Il a un contrat à long terme et il n’y a pas de destination évidente pour lui, mais s’ils peuvent remplacer De Gea par un gardien de classe mondiale comme Jan Oblak de l’Atletico Madrid, ils devraient le faire car il est clairement en déclin.

VERDICT: Gardez

Dean Henderson (23 ans, 2022)

OGDEN: Il ne voudra pas s’asseoir sur le banc, après son retour d’un prêt réussi à Sheffield United, et nuire à ses chances d’être le n ° 1 de l’Angleterre à l’Euro 2020. Mais à 23 ans, il n’est pas prêt à être le premier choix de United .

MARCOTTI: Ramenez-le, prolongez son contrat et montrez-lui votre engagement. Opposez-le et De Gea l’un à l’autre pour le poste de départ, le perdant obtenant des coupes nationales. Il doit savoir qu’il a un avenir potentiel, sinon il ne prolongera pas son contrat.

VERDICT: Gardez

Sergio Romero (33 ans, 2021)

OGDEN: S’il avait eu une ambition, il serait passé maintenant. Cinq ans en tant que n ° 2 disent tout. Je le garderais, le laisserais exécuter son contrat et partirais en tant qu’agent libre l’été prochain.

MARCOTTI: Dump. Si vous ramenez Henderson, vous n’avez pas besoin de lui. Vous pouvez obtenir quelques millions pour lui.

VERDICT: Split: Keep / Dump

Lee Grant (37 ans, 2021)

OGDEN: Laissez-le partir.

MARCOTTI: Gardez le troisième choix si vous pouvez décaler Romero.

VERDICT: Split: Keep / Dump

Joel Pereira (24 ans, 2021)

OGDEN: Il est temps de faire carrière ailleurs.

MARCOTTI: Il a eu sa première saison en tant que partant à Hearts, il est encore jeune et vous devriez pouvoir en obtenir quelques millions.

VERDICT: vidage

DÉFENSEURS

Harry Maguire (27 ans, 2025)

VERDICT: Gardez

Victor Lindelof (26 ans, 2024)

OGDEN: Vous le gardez, non pas parce qu’il est fiable, mais parce que United a beaucoup d’arrières centraux à changer et il offre plus que la plupart d’entre eux. Il ne serait pas plus haut que le quatrième choix dans la plupart des grands clubs.

MARCOTTI: Je suis d’accord qu’il n’est pas génial, mais il est plus adapté à un arrière trois que les autres défenseurs du club, donc vous le gardez pour cette raison.

VERDICT: Gardez

Eric Bailly (26 ans, 2022)

OGDEN: Malgré toutes ses blessures, il y a un joueur là-dedans. Il a du rythme et de l’agressivité. Il y a aussi un intérêt de l’Espagne et de l’Italie, donc United peut le considérer comme un moyen de lever des fonds.

MARCOTTI: Il est toujours blessé et sur de gros salaires. Je pense que vous auriez du mal à obtenir de l’argent décent pour lui, étant donné ses blessures. Vendez si vous le pouvez, mais cela peut être difficile.

VERDICT: Split: Keep / Dump (frais estimés 10-12 millions £)

Chris Smalling (30 ans, 2022)

OGDEN: Il est devenu un meilleur joueur prêté à la Roma, et United a besoin d’un défenseur central fiable et expérimenté aux côtés de Maguire, il serait donc insensé de le laisser partir. Après Maguire, il est le meilleur défenseur central du club.

MARCOTTI: S’il ne voit pas de chemin vers le onze de départ et veut y aller, alors il vaut mieux encaisser maintenant. Il a eu une excellente saison à Rome et, avec de nouveaux propriétaires en place, vous pouvez obtenir jusqu’à 15 millions de livres sterling pour lui.

VERDICT: Split: Keep / Dump (frais estimés 15 millions £)

Marcos Rojo (30, 2021)

OGDEN: United a essayé et échoué de se débarrasser de lui pendant des années. Son salaire devient toujours le problème. Si le côté argentin d’Estudiantes veut prolonger son prêt, laissez-le se produire.

VERDICT: Dump si vous le pouvez, sinon prêter à nouveau

Axel Tuanzebe (22, 2022)

VERDICT: Gardez, mais pas besoin de prolonger encore

Phil Jones (28 ans, 2023)

OGDEN: Après neuf ans au club, il doit passer à autre chose.

MARCOTTI: Idéalement, vous le laissez partir pour son bien, mais étant donné son salaire et la pandémie de coronavirus, je ne sais pas qui le prend. Peut-être un prêt si vous le pouvez.

VERDICT: vidage

Luke Shaw (25 ans, 2023)

VERDICT: Gardez

Brandon Williams (19 ans, 2024)

VERDICT: Gardez

Aaron Wan-Bissaka (22, 2024)

VERDICT: Gardez

Diogo Dalot (21 ans, 2023)

OGDEN: Il n’est jamais en forme et n’a commencé que 24 matchs en deux saisons. N’a rien montré pour suggérer qu’il peut être un habitué, alors je le ferais passer.

MARCOTTI: Je prendrais le coup et je vendrais. Il semble que Solskjaer ne le note de toute façon pas. Le problème est son bilan de forme – vous devrez peut-être faire un prêt avant de le vendre.

VERDICT: vidage

Tim Fosu-Mensah (22, 2021)

OGDEN: Il y a un mois. J’aurais dit vendre, sans aucun doute. Mais il a eu une chance et offre une couverture dans les deux positions d’arrière-arrière, ce qui vaut probablement la peine d’être conservé en tant que joueur d’équipe.

MARCOTTI: J’aime sa polyvalence, donc je le garderais. Vous ne pouvez pas prendre le risque de prolonger en janvier, alors je prolongerais maintenant.

VERDICT: Gardez

MILIEUX DE TERRAIN

Nemanja Matic (32 ans, 2023)

VERDICT: Gardez

James Garner (19, 2022)

MARCOTTI: Prêtez-le, voyez s’il peut jouer.

VERDICT: conserver et prêter

Paul Pogba (27 ans, 2021)

OGDEN: Gardez et prolongez son contrat. Avant la pandémie, lui et United se préparaient à un transfert d’été, mais ses honoraires et son salaire signifient que c’est maintenant pratiquement impossible. Un nouvel accord convient donc aux deux parties.

MARCOTTI: Je pense qu’il a grandi depuis son retour à la forme physique. Prolongez son contrat maintenant, mais s’il a un bon Euro 2020 et que partir devient une option, évaluez la situation alors.

VERDICT: conserver et étendre

Scott McTominay (23 ans, 2025)

VERDICT: Gardez

Fred (27 ans, 2023)

VERDICT: Gardez

Bruno Fernandes (25 ans, 2025)

OGDEN: Il a eu un tel impact depuis son arrivée en janvier que je m’attendrais à ce qu’il obtienne un nouvel accord dans les 12 prochains mois pour refléter sa contribution.

VERDICT: Gardez

Andreas Pereira (24 ans, 2023)

MARCOTTI: Il a joué quand United manquait de joueurs en forme, mais il n’a pas été à la hauteur, il n’est donc pas nécessaire qu’il reste dans les parages.

VERDICT: Dump (frais estimés entre 8 et 10 millions de livres sterling)

Juan Mata – 32 – 2021

OGDEN: Je ressens vraiment pour Mata. Il a enduré six ans de United dans le désordre, a souffert en tant que joueur de flair sous David Moyes, Louis van Gaal et Jose Mourinho et, malgré tout, ne s’est jamais plaint. Il joue à peine maintenant, alors United devrait le laisser partir pour une somme modique en récompense de son professionnalisme.

MARCOTTI: Laissez-le décider. S’il veut y aller, laissez-le partir, mais il n’y aurait rien de perdu si United le gardait en tant que joueur offensif créatif. Je le laisserais partir gratuitement. Il a été un bon serviteur du club.

VERDICT: vidage

AVANT

Marcus Rashford (22 ans, 2023)

VERDICT: Gardez

Daniel James (22 ans, 2024)

OGDEN: Je ne pense pas qu’il en soit un pour le long terme, mais il vous donne de la profondeur dans les zones d’attaque.

VERDICT: Gardez

Jesse Lingard (27 ans, 2021)

OGDEN: Je suis en minorité avec Lingard – il a eu une mauvaise année, mais il ajoute quelque chose dans le troisième offensif et je persévérerais avec lui. Dites-lui qu’il a une saison pour sauver sa carrière à United et voyez ce qui se passe.

MARCOTTI: Il est pauvre depuis longtemps, mais c’est un autre corps et vous n’avez pas besoin de prendre une décision sur lui car il a la possibilité d’une autre année sur son contrat.

VERDICT: Conserver et évaluer

Anthony Martial (24 ans, 2024)

VERDICT: Gardez

Mason Greenwood (18, 2023)

OGDEN: Prolongez-le maintenant. Récompensez-le pour sa saison incroyable et n’arrivez pas au point où le joueur sent que son développement n’a pas été reconnu.

VERDICT: Gardez et prolongez.

Odion Ighalo (31 janvier 2021)

OGDEN: Il a eu une brève floraison, a justifié sa signature et fait taire ses détracteurs. Mais c’est un palliatif et rien de plus qu’un avant-centre d’urgence.

MARCOTTI: Je suis d’accord. United a besoin d’un autre attaquant à plus long terme, mais ce n’est pas lui.

VERDICT: Conserver jusqu’à l’expiration de son accord de prêt en janvier.

ÉVALUATION GLOBALE

En raison de l’impact financier de la pandémie, United fera bien de lever 45 à 50 millions de livres sterling grâce aux ventes de joueurs, mais ils effacera également certains salariés importants de la masse salariale, ce qui permettra à Solskjaer d’ajouter trois ou quatre nouvelles signatures. Ce processus a commencé avec les sorties de Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Matteo Darmian et d’autres l’été dernier, mais le nettoyage doit se poursuivre cette fois-ci.

Jadon Sancho est la signature prioritaire. United a ciblé un attaquant de droite depuis l’été dernier et l’ailier du Borussia Dortmund coche cette case, mais il devrait vraiment être la cerise sur le gâteau. Le problème est que United met tous ses efforts dans la cerise plutôt que de cuire le gâteau maintenant. S’ils ne signent pas Sancho, ils devront à la place recruter un autre joueur attaquant – peut-être Jack Grealish, James Maddison ou Donny van de Beek – car leurs options créatives seront étirées si Mata part.

La défaite en demi-finale de la Ligue Europa contre Séville a mis en évidence le besoin de plus de profondeur et de qualité dans tous les domaines, donc United doit vraiment améliorer ses options à l’arrière et à l’arrière central. Ils ont également besoin d’un milieu de terrain défensif solide et éprouvé, car l’âge de Nemanja Matic et l’inexpérience de Scott McTominay font que Solskjaer ne peut pas compter sur l’un ou l’autre pour disputer 38 matchs de championnat.

United est le plus fort dans les zones offensives, à la fois à l’avant et en termes de milieux de terrain créatifs – bien qu’une mise à niveau à Ighalo ne serait pas une mauvaise chose – mais l’accent devrait vraiment être mis sur tout resserrer dans le tiers défensif.

Cependant, les fenêtres précédentes ont montré que United était imprévisible en ce qui concerne les cibles. Les mouvements tardifs et infructueux de l’été dernier pour Paulo Dybala de la Juventus et Christian Eriksen de Tottenham soulignent leur tendance à changer de direction sur un coup de tête, mais ils doivent être plus stratégiques cette fois-ci. Ayant déjà manqué l’adolescent de Birmingham City Jude Bellingham, qui a rejeté United en faveur de Dortmund, le club est déjà en train de rattraper son retard dans ce qui est une autre fenêtre estivale cruciale.