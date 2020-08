Ce n’est pas aussi simple, et je l’accorde. Mais dans une plus grande mesure que n’importe quel autre sport d’équipe, le basketball est un jeu dont le résultat peut être incliné et dont la forme peut être déformée par un seul joueur. Et dans la course pour la huitième place en séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest – un sprint qui comprend toujours quatre équipes alors qu’il entre dans sa dernière ligne droite, et qui sera décidé quand elles prendront toutes le court jeudi – ce sont les équipes avec les stars de la rupture qui accélèrent et cherchent à laisser leurs concurrents dans la poussière.

Personne à Orlando ne frappe le gaz comme Damian Lillard. Avant le redémarrage de la NBA, le quintuple All-Star a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé à participer à moins que ses Trail Blazers aient une véritable opportunité de gagner leur place en séries éliminatoires. Avec huit «jeux de classement» et la possibilité d’une série de play-in au tableau, Lillard a demandé à ses coéquipiers un seul cadeau lors d’une fête de fortune pour fêter ses 30 ans dans la bulle: «Ne perdons pas notre putain de temps ici. «

Ils ne l’ont pas fait. Portland a remporté cinq de ses sept matchs lors de la reprise, les deux défaites venant de neuf points au total contre les Celtics et Clippers, espoirs de titre. Contre L.A., Lillard a raté deux lancers francs qui auraient pu donner l’avance à Portland à 18 secondes de la fin, et a raté un 3 points avec neuf ticks restants qui l’auraient fait égaler; cela a suscité toutes sortes de ricanements bruyants, de discussions de merde et de sniping sur les réseaux sociaux. Cela a également provoqué un rebond de l’enfer et du soufre de Lillard, qui a perdu 51 points sur les Sixers blessés dimanche pour maintenir les Blazers à flot, et a suivi avec 61 – égalant sa saison et ses records en carrière, et dépassant T.J. Warren pour le meilleur score de Bubble Ball – pour faire tomber les Mavericks et faire passer Portland devant Memphis en possession exclusive de la huitième place:

Comme il est devenu sa coutume, Lillard a complètement décimé la couverture du pick-and-roll de Dallas, entrant à plusieurs reprises dans des 3 hors du dribble chaque fois qu’il voyait un pouce d’espace. Lorsque les défenseurs des Mavericks sont sortis sur lui, il les a dépassés pour entrer dans la peinture pour tordre les layups, déposer des passes à ses grands hommes ou contacter pour atteindre la ligne. Dame avait tous les coups dans le sac mardi, terminant 17 pour 32 du sol, 9 pour 17 de 3 points, et un parfait 18 pour 18 de la bande caritative pour aller avec huit passes décisives contre trois chiffre d’affaires en 41 minutes. Il les a tous utilisés lorsque Portland en avait le plus besoin, marquant ou aidant sur 30 des 36 points des Blazers au quatrième quart avant de terminer Dallas en tirant une faute offensive glaçante sur le réserve des Mavericks Trey Burke.

Oui, Gary Trent Jr. a été une révélation 3-et-D, et oui, Carmelo Anthony a remonté le temps, et oui, Jusuf Nurkic a été tout ce que Portland aurait pu demander à son retour de blessure. Mais les Blazers se retrouvent maintenant en position éliminatoire pour la première fois depuis le début de janvier parce que Lillard – menant la bulle en pointage et minutes, troisième en passes décisives – l’a fait par pure volonté.

Alors que Lillard peaufine sa superstar de bonne foi, Devin Booker – la compétition la plus féroce de Dame pour Bubble MVP – établit pour la première fois fermement le sien, dans des matchs de fin de saison avec de vrais enjeux.

Bien qu’il ait manqué six de ses neuf premiers tirs dans un début lent pour les Suns contre une équipe de 76ers manquant ses cinq premiers en raison d’une blessure ou d’un repos, Booker a aidé Phoenix à revenir dans le match au deuxième quart en se frayant un chemin vers la ligne dans le au deuxième quart, la recrue douée de Philly, Matisse Thybulle, a des ennuis et se met dans un rythme. Après la mi-temps, Booker s’est détaché, marquant 21 de ses 35 points, le sommet du match, après l’entracte, dont un renversement extrêmement emphatique directement dans les tasses de Furkan Korkmaz et Norvel Pelle:

Le garde All-Star a également distribué six passes décisives en seconde période, tirant parti de toute l’attention qu’il a attirée des défenseurs des Sixers pour manipuler les couvertures et préparer ses coéquipiers pour des opportunités de capture et de tir faciles et des looks à fort pourcentage:

Booker n’a pas appuyé pendant son lent départ, laissant le jeu venir à lui, faisant patiemment ses coéquipiers, travaillant aux trois niveaux pour trouver son coup, et finalement enterrant l’adversaire. Au dernier buzzer de la victoire 130-117 de Phoenix, Booker avait transformé son début fragile en une autre performance monstre: 35 points sur un tir de 11 en 24, neuf rebonds et sept passes contre seulement deux revirements en 41 minutes. C’était son cinquième match de 30 points à Orlando et sa troisième sortie consécutive de 35 points; seuls Lillard, James Harden et Luka Doncic marquent plus dans la bulle que Booker, qui enregistre également en moyenne 6,1 dimes par match et tire une nuance de moins de 50% sur le terrain pour mener Phoenix à sept victoires consécutives. Cette séquence, la plus longue de la franchise depuis plus d’une décennie, a les Suns avec un demi-match des Blazers à la huitième place, au coude à coude avec Memphis.

La chute libre des Grizzlies s’est poursuivie mardi dans un encollage de 15 points aux mains des Celtics à pleine puissance, leur sixième défaite en sept essais dans la bulle. Memphis n’avait pas de réponses défensives pour Jayson Tatum (29 points sur seulement 13 tirs) ou Kemba Walker, qui semblait de nouveau en bonne santé, et le Grizz a continué à lutter pour espacer le sol et générer des biens de qualité avec le grand pilier Jaren Jackson Jr. et l’as. Le joueur de réserve Tyus Jones est tous deux blessés. Mais Ja Morant a fait rage contre la mort de la lumière dans le genre de performance qui vous rappelle pourquoi il est sur le point de remporter le titre de recrue de l’année dans un glissement de terrain:

Morant a basculé et s’est frayé un chemin à travers la défense des Celtics, se frayant un chemin dans les dents de leur couverture pick-and-roll et allant jusqu’au bord, à la ligne des lancers francs ou dans suffisamment d’espace pour faire des passes rentables. Il a également creusé la défense, faisant de son mieux pour entrer dans les couloirs de dépassement, faire des ravages sur les sets de Boston et essayer de créer des opportunités pour mettre fin aux possessions celtiques afin que Memphis puisse sortir et courir. Le recrue a terminé avec 26 points sur 13 tirs, 13 passes, quatre rebonds, deux blocs et un vol; il l’a fait à 100 milles à l’heure et avec style, mais il a quand même échoué, et les Grizzlies ont chuté au classement en conséquence.

Alors que le petit nouveau sur le bloc est venu un peu timide, une vieille tête – comparativement, au moins – a aidé les Spurs à peine reconnaissables dans le mélange pour une place de jeu.

Bien que anachronique que cela puisse être à l’ère des buteurs à haut volume qui bombardent à deux pas sur le demi-terrain, le jeu de jambes et la maîtrise du milieu de gamme incomparables de DeMar DeRozan ont été exactement ce que le médecin a ordonné pour San Antonio. DeRozan a continué à briller en tant qu’attaquant puissant lors du redémarrage de la petite balle des Spurs contre une équipe des Rockets jouant sans Harden, récoltant 23 points sur un tir de 9 en 13 avec six rebonds, quatre passes décisives et deux interceptions dans un 123-105. gagner sur Houston. Qu’il travaille en pick-and-roll, hors du poste ou face à face isolément, le joueur de 31 ans trouve des plis dans la défense, se rend à ses places et se soulève pour ce high difficile à contester. relâchez le cavalier. Seule Lillard a marqué plus de points au quatrième quart dans la bulle que DeMar, qui est un torride 10-en-12 (83,3 pour cent) sur les tentatives «d’embrayage» prises lorsque le score est à moins de cinq points dans les cinq dernières minutes; quand le match est serré tard, Gregg Popovich sait qu’il peut remettre le ballon entre les mains de DeRozan et faire confiance au vétéran pour donner à son équipe une chance de s’imposer.

Après un départ de 5-2 dans la bulle, les Spurs ont maintenant cette chance; ils sont assis à un demi-match derrière Portland, huitième, et à seulement un millième de point de pourcentage derrière Memphis et Phoenix avant leur dernier jour de matchs de classement. Les quatre équipes étant toujours en vie, il reste suffisamment de permutations et de combinaisons pour d’éventuels matchs de jeu pour vous faire tourner la tête. Le niveau d’engagement relatif de l’adversaire de chaque équipe pourrait également jouer un rôle majeur: Memphis jouera une équipe de Bucks qui a déjà fait le non. 1 tête de série au classement général et cela pourrait être sans Giannis Antetokounmpo, si la ligue le suspend pour avoir battu Moe Wagner mardi; les Spurs affronteront les Jazz, qui semblent s’engager dans un jeu du chat et de la souris au milieu du classement de l’Ouest pour éviter un autre match éliminatoire avec Houston; les Suns affronteront les Mavs, qui semblent avoir un billet pour une rencontre de premier tour avec les Clippers; les Blazers s’attaquent aux Nets, qui semblent n’avoir rien à jouer mais continuent de se jouer le cul quand même.

Malgré tout ce qui a été réglé, il reste encore tant à découvrir dans cette course étonnamment passionnante au bas de l’Ouest, et la handicaper semble terriblement délicate. Si les deux dernières semaines nous ont appris quelque chose, c’est peut-être simplement de rouler avec les meilleurs joueurs, en pariant qu’ils pousseront leurs équipes à travers la ligne d’arrivée. Dame est ce mec. Booker prouve qu’il mérite d’être considéré dans cette entreprise. DeRozan a plus d’expérience en séries éliminatoires que tous ses concurrents, et Ja est juste assez jeune pour ne pas savoir qu’il devrait avoir peur d’un moment comme celui-ci. Avec un match à gauche, quelles que soient les étoiles qui apparaissent lorsque les lumières sont les plus brillantes et que l’argent sur la table pourrait l’emporter. Ce n’est pas si simple. Parfois, cependant, cela pourrait être.