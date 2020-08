L’annulation des tournois de basket-ball de la NCAA en mars semble être il y a une vie, mais les menaces de Covid-19 ne se sont pas calmées. Alors que nous approchons rapidement du début prévu de la saison de football universitaire, il est de plus en plus probable que la saison soit annulée.

Dimanche, ESPN a rapporté que les commissaires des conférences Power 5 (ACC, Big Ten, Big 12, Pac-12 et SEC) ont tenu une réunion d’urgence pour discuter de leur approche de la saison, si les présidents d’école décidaient d’annuler les sports d’automne au institutions respectives. Maintenant, un mouvement de joueurs supplie les écoles de leur permettre de jouer, la politique est impliquée et tout est en désordre. Essayons de décomposer tout cela.

Qu’est-ce qui a provoqué l’avancement rapide des négociations d’annulation?

La plupart des universités et collèges ayant repris leurs cours, des rapports ont fait état d’une réunion au cours du week-end entre les présidents des écoles des Big Ten pour discuter d’une réponse unifiée à Covid-19 en ce qui concerne le sport. Le résultat de cette réunion est totalement inconnu, mais des sources proches de la situation ont indiqué que les présidents d’école penchaient vers l’annulation des sports d’automne.

Cela signifierait que certaines des plus grandes puissances du football universitaire, y compris le Michigan, l’État de l’Ohio et le Wisconsin, ne joueraient pas. La croyance était qu’une décision des Big Ten de retirer la fiche ferait des vagues dans tout le sport, provoquant plus de présidents. d’annuler les sports d’automne dans leurs propres institutions, ce qui annule effectivement la saison – que la NCAA le veuille ou non.

En fin de compte, les Big Ten n’ont pas pris de décision définitive au cours du week-end, mais ont plutôt publié une brève déclaration conseillant aux équipes de poursuivre une «période d’acclimatation» dans le football, tout en laissant la porte ouverte à un impact supplémentaire sur le sport en disant:

«Nous continuerons d’évaluer quotidiennement, tout en nous appuyant sur nos experts médicaux, pour prendre les meilleures décisions possibles pour la santé, la sécurité et le bien-être de nos étudiants-athlètes.

Le football universitaire peut-il être joué en toute sécurité cet automne?

C’est la question majeure qui reste à voir. La NBA, la WNBA et la LNH ont connu le succès en participant à un système de «bulles», qui limite l’exposition des joueurs au monde extérieur, et a des directives strictes sur les tests et la sécurité des joueurs dans les efforts pour poursuivre leurs saisons respectives.

Cependant, la MLB a montré à quel point il est difficile de mener en toute sécurité une saison en dehors de ces paramètres. Des problèmes et des épidémies rampantes sont apparus, même avec le poids et l’unification d’une seule ligue sportive. En conséquence, la saison de baseball est toujours en jeu et oblige les joueurs et les équipes à être plus intelligents dans leurs actions pour s’assurer que les matchs peuvent toujours être joués. Les Marlins et les Cardinals ont déjà connu des épidémies majeures, retardant les matchs et mettant en conséquence une énorme pression de calendrier sur les joueurs.

Bien que le football universitaire n’ait pas les mêmes exigences en matière de programmation que le baseball, il reste un risque considérable. Des couches d’auto-contrôle existent entre la NCAA et les joueurs, avec des conférences, des écoles individuelles et des programmes de football qui doivent tous être synchronisés pour jouer pendant Covid-19 en toute sécurité. Chaque niveau représente un point de fracture possible où la surveillance peut devenir caduque. De plus, nous avons affaire à des étudiants universitaires ici, pas à des athlètes professionnels – il y a donc une croyance innée que les étudiants peuvent ne pas être aussi prudents envers le virus. Enfin, la nature à grande échelle du football signifie que de nombreuses personnes se retrouvent dans les vestiaires et les installations d’entraînement, augmentant le risque de propagation virale.

Théoriquement, le football pourrait être joué, mais cela exigerait un niveau de coopération et de surveillance jusqu’alors inconnu dans le football universitaire. On ne sait pas si les écoles, les conférences et la NCAA pourraient travailler ensemble à ce niveau.

Qu’est-ce que le mouvement «We Want To Play»?

En réponse aux rapports émergents, la saison pourrait être annulée, certaines des plus grandes stars du football universitaire se sont réunies lors d’une conférence téléphonique. Ils ont suivi cela sur les réseaux sociaux pour exiger non seulement qu’ils soient autorisés à jouer à l’automne s’ils le souhaitent, mais aussi pour avoir une place à la table, ce qui leur permet d’avoir une voix dans les décisions concernant leur avenir sportif.

L’expression «Nous voulons jouer» a été rapidement reprise par les experts du sport comme un tollé pour continuer la saison, mais en réalité, le mouvement tente d’établir une représentation des joueurs dans le football universitaire. Trevor Lawrence et de nombreux autres demandent la création d’une «Association des joueurs de football universitaire» pour représenter leurs droits en ce qui concerne leur façon de jouer cet automne, et leurs droits au-delà.

En bref: ce qui a commencé comme une discussion sur le football à l’époque de Covid-19 est maintenant devenu un mouvement vers la seule chose dont la NCAA était terrifiée depuis des années: la possibilité que les joueurs s’organisent et exigent plus de droits en conséquence.

Le résultat immédiat est de vouloir que la saison se poursuive, si un joueur choisit de jouer – sachant très bien que sa santé pourrait être en danger, mais aussi en respectant la décision des joueurs qui ne veulent pas prendre ce risque. Ces joueurs vedettes exigent que les individus aient le droit de refuser de jouer s’ils le souhaitent et que leur éligibilité à la NCAA soit protégée dans les cas où quelqu’un ne veut pas jouer.

Il convient de noter que tous les joueurs ne sont pas en phase avec le mouvement «Nous voulons jouer». Ils préconisent que les voix individuelles soient également écoutées, et non unifiées derrière un petit groupe de joueurs d’élite qui se sont rencontrés dimanche soir. Quel que soit le résultat, il est clair que ce mouvement devra adopter plus de voix et se propager au-delà de sa portée actuelle afin de véritablement encapsuler le football universitaire.

Quelles sont les retombées actuelles?

La NCAA n’a pas publié de déclaration officielle en réponse aux événements qui ont eu lieu ce week-end. Ils ont gardé le silence concernant les présidents d’école décidant si des sports doivent avoir lieu, les conférences cherchant à s’isoler des dommages ou les joueurs exigeant des droits dans le cadre de la conversation plus large.

Les lignes directrices publiées par la NCAA restent sur son site Web décrivant les protocoles de test et poussant à des mesures de distanciation sociale. Bien que ces éléments soient d’une importance cruciale, il n’y a toujours pas de réponse unifiée sur la manière dont ces mesures seront appliquées – ou sur la manière dont les acteurs peuvent s’attendre à être protégés au niveau institutionnel lorsqu’ils entrent en contact avec d’autres écoles.

Si la MLB nous a appris quelque chose, c’est que jouer pendant Covid-19 est considérablement plus risqué qu’on ne l’imaginait. De plus, le football collégial est le premier sport de contact joué en dehors d’une bulle pendant la pandémie. Indépendamment de ce qui a été décidé, il est clair qu’il faut réfléchir beaucoup plus à la façon dont le football peut être joué avec un risque minimal de propagation virale, et jusqu’à présent, au niveau de l’école, il semble que la seule façon dont ils croient que les joueurs peuvent être protégés cet automne est l’annulation pure et simple de la saison.