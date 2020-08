The Ringer déclare par la présente que ce mercredi 19 août 2020 sera le jour du chien. Nous n’avons aucune raison concrète de le faire, à part le fait que les chiens sont grands et doivent être célébrés. Nous espérons que vous êtes d’accord.

L’année prochaine, le réalisateur Chad Stahelski filmera le quatrième et (selon toute vraisemblance) le cinquième volet de la franchise de films John Wick. Et le 27 mai 2022, lorsque John Wick 4 doit faire ses débuts, je serai de nouveau en guerre avec moi-même. Une partie de moi – la partie qui aime Keanu Reeves, les films d’action minutieusement chorégraphiés et qui travaille pour un site Web avec un appétit insatiable pour le contenu de John Wick – voudra le regarder immédiatement. Une autre partie de moi peut l’éviter pour la même raison que je n’ai toujours pas vu la trilogie existante: environ 15 minutes après le début du premier John Wick, un chien meurt.

Je suis bien conscient que cette décision a été difficile pour les cinéastes et que le reste du film consiste à venger violemment la mort de cet adorable chien. Je suis également conscient que je pourrais passer à la barre des 17 minutes et ne pas avoir à voir le chien mourir. Et je sais qu’aucune des suites ne représente un chien en train de mourir, ce qui signifie que je me prive de près de six heures de divertissement de qualité sans mort de chien pour une scène. Pourtant, chaque fois que je m’approche de regarder John Wick, je décide à contrecœur de retarder un autre jour.

Est-il rationnel de redouter la mort d’un personnage de fiction? Est-il logique de redouter la mort d’un chien fictif tout en anticipant avec impatience la mort des 299 personnes fictives que John Wick tue dans les trois premiers films, d’une manière presque trop brutale pour être crue? Probablement pas. Mais ce n’est pas si inhabituel non plus. John Whipple le saurait: il est le fondateur de Does the Dog Die?, Un site créé dans le but spécifique d’épargner aux amoureux des chiens la vue du meilleur ami fictif de l’homme expirant à l’écran. Grâce au travail de Whipple, je sais exactement quand les chiens meurent et ne meurent pas à John Wick sans en avoir vu souffrir.

«Dès que quelqu’un voit un chien à l’écran, il le met en pause et vient consulter le site Web», dit Whipple, bien que les évitateurs de chiens les plus vigilants puissent consulter le site crowdsourcing avant même de choisir ce qu’ils veulent regarder. Aucun film dans Le chien meurt-il? base de données a attiré plus de votes «oui» pour la mort de chien que celui que je ne me suis pas tout à fait convaincu de voir. «John Wick fait partie de la liste des tendances depuis très longtemps», déclare Whipple.

Le chien meurt-il? est l’une des rares institutions Internet consacrées à cataloguer la présence et le rôle des chiens de fiction dans les médias de divertissement. Pendant que le chien meurt? fournit des messages d’intérêt public pour les évitateurs de la mort de chiens sur de nombreux médias – des films, des émissions de télévision et des jeux vidéo aux livres, podcasts et bandes dessinées – la base de données de chiens dans les films (DIMDb) basée sur Tumblr documente simplement tous les chiens que son créateur a découverts en regardant des milliers de films. Un troisième effort lié aux chiens, le compte Twitter Can You Pet the Dog?, Identifie les jeux vidéo dans lesquels il est possible pour le joueur de caresser des chiens pixélisés. Pris ensemble, ces trois travaux d’amour en ligne incarnent l’attachement presque mystérieusement profond que les humains ont aux chiens, qui s’exprime tout aussi fortement lorsque les chiens n’existent pas.

« Si vous regardez de la fiction, alors vous prenez la mort de personnes pour acquise, alors que la mort d’un animal brise en quelque sorte cette légèreté fictive », déclare le spécialiste du comportement Clive Wynne, directeur fondateur du Canine Science Collaboratory de l’Arizona State University. Cette qualité particulièrement douloureuse est responsable de la genèse de Does the Dog Die?

Whipple, un développeur de logiciels professionnel, a donné naissance à Does the Dog Die? en 2010 à la demande de sa sœur, qui était de plus en plus gênée par les tropes de la mort de chien émotionnellement manipulateurs dans les films après avoir lu un livre à succès sur l’écriture de scénario, Save the Cat! Tuer un chien, dit Whipple, peut être «formidable pour un effet dramatique» et pour motiver les tueurs à contrat à la retraite à se lancer dans des saccages meurtriers contre les syndicats du crime russes. Mais ce n’est pas très amusant pour les gens qui trouvent la mort de chien plus désagréable que d’autres formes de violence fictive.

Dans les premières années, le chien meurt-il? n’était rien de plus qu’une liste de films et de verdicts de mort de chien organisée par Whipple, sa sœur et quelques amis. Mais à mesure que l’audience du site augmentait et que de plus en plus de demandes de films arrivaient, le petit contingent ne pouvait pas suivre le rythme. «Les gens s’attendent à ce que les films sortant au cinéma soient sur le site, et il est impossible que nous puissions tous les voir», dit Whipple. Whipple a donc codé une interface de crowdsourcing qui permettait au public d’ajouter des films manuellement et de voter pour décider démocratiquement si un chien était mort.

«À l’époque, c’était encore juste des chiens qui mouraient», dit Whipple, dans une phrase qui semblerait étrange hors de son contexte. Mais bientôt, poursuit-il, « nous avons réalisé que la seule catégorie de chiens n’allait plus le couper. » Les utilisateurs voulaient que le chien meurt? être un guichet unique pour les attributs troublants dans de nombreux modes de divertissement, et Whipple était prêt à obliger. Le site propose désormais plus de 80 catégories suggérées par les utilisateurs, ou «déclencheurs», allant de la violence envers les humains et les autres animaux aux aspects de la cinématographie ou de l’histoire, tels que «la caméra tremblante est utilisée» et «la fin est triste». Lorsqu’une catégorie potentielle soumise par un utilisateur reçoit un certain nombre de votes positifs, Whipple l’ajoute au site. (La demande actuelle la plus populaire est le «cannibalisme», qui était évidemment moins sollicité que la catégorie existante «Le père Noël est gâté».) «Ce n’est peut-être pas des chiens qui meurent ou des doigts qui se font écraser, mais il y en a pour tous les goûts», Whipple dit.

Selon son créateur, le chien meurt-il? est resté d’une manière rafraîchissante libre de spammeurs, de trolls et d’autres mal intentionnés, mais ses utilisateurs sont encore parfois en désaccord, même sur quelque chose qui peut sembler aussi simple que la mort d’un chien. Le tableau suivant, basé sur les données fournies par Whipple, répertorie les évaluations les plus litigieuses sur le site, en comptant les catégories avec moins de 20% de différence entre les décomptes de votes «oui» et «non», triés par la plupart des commentaires. Les utilisateurs peuvent se demander si un chien est mort si, par exemple, sa mort est survenue hors écran ou est seulement implicite. Mais «avec le temps, la bonne réponse sortira», dit Whipple, qui fait confiance à la sagesse des foules.

Catégories les plus controversées sur le chien meurt-il?

Médias

Catégorie

Médias

Catégorie

Le cadeau

Un chien meurt

Kingsman: les services secrets

Un chien meurt

Steven Universe

Un animal meurt

Aller

Un chien meurt

L’ombre du colosse

Un cheval meurt

Les Indestructibles 2

Un parent meurt

The Office (États-Unis)

Quelqu’un meurt par suicide

Choses étranges

La fin est triste

La brume

Un chien meurt

Les aventures de Milo et Otis

Un chien meurt

Whipple se dit surpris par la diligence de l’audience du site – qui se situe systématiquement dans les six chiffres pour les utilisateurs mensuels uniques et parfois des pics proches de sept – a voté pour chaque catégorie pour chaque entrée sur le site, même si cela prend du temps à obtenir à travers tous les 82 (et en comptant). Mais malgré l’expansion du site au-delà de sa mission originale, centrée sur les chiens et les films, pour inclure une multitude de médias et de déclencheurs, les avertissements de mort de chien restent le principal attrait. «La seule chose pour laquelle ils reviennent encore», conclut son créateur, «est-ce que le chien meurt?» Le tableau ci-dessous, qui présente les catégories ayant obtenu le plus grand nombre de votes au cours de la semaine dernière, confirme les propos de Whipple.

Catégories avec le plus de votes combinés oui / non

Catégorie

Votes combinés

Catégorie

Votes combinés

Un chien meurt

57278

Un animal meurt

38005

Un chat meurt

36157

Un enfant meurt

34760

Un parent meurt

34377

Un cheval meurt

33517

Il y a des jumpscares

31878

Il y a du sang / du sang

31763

Il y a des clowns

31409

Certes, cette avance massive pour «un chien meurt» est en partie attribuable à sa disponibilité précoce et au nom du site. Mais il dit encore quelque chose que «un chien meurt» a maintenu son statut de chien de tête (désolé) pendant si longtemps, et que la mort de chien fictif était le traumatisme particulier qui a inspiré le site en premier lieu. D’un point de vue évolutif, ne devrions-nous pas être plus dérangés par les représentations d’humains en danger que par les représentations de chiens en voie de disparition, aussi mignons, doux et smol?

En fait, cette gentillesse même détourne le câblage humain pour nous faire nous soucier profondément des chiens. En 2017, trois professeurs de sociologie et / ou d’anthropologie ont publié un article dans la revue à comité de lecture Society & Animals sous le titre invitant «Les gens sont-ils plus perturbés par la souffrance des chiens ou des humains?» L’article rapportait les résultats d’une étude dans laquelle 256 étudiants de premier cycle d’une «grande université du nord-est» ont été «invités à indiquer leur degré d’empathie pour un adulte ou un enfant humain brutalement battu par rapport à un chien ou chiot adulte, comme décrit dans un reportage fictif. . » (On dirait un après-midi amusant.) Les résultats suggèrent que les humains éprouvent plus d’empathie pour les enfants humains fictifs, les chiots et les chiens adultes que pour les humains adultes fictifs. Et tandis que les humains vieillissent en raison de leur capacité à induire de l’empathie, les chiens ne le font jamais: ils nous font «aww» indéfiniment.

L’un des coauteurs de l’article, le professeur de sociologie de l’Université du Colorado et expert humain-animal, Leslie Irvine, explique par courrier électronique que les chiens se vantent d’une néoténie de niveau élite ou de la rétention de caractéristiques juvéniles à l’âge adulte. Ces caractéristiques juvéniles stimulent le comportement de soins chez les humains, une réponse évolutive qui encourage les adultes à prendre soin de leurs petits. «Les visages de bébé apportent un flot des hormones d’intimité vasopressine et ocytocine, qui produisent du plaisir, ce qui nous donne envie d’apporter plus de plaisir», dit Irvine. «Les animaux néoténiques sont plus faciles à anthropomorphiser et nous nous identifions donc à eux plus facilement qu’avec, par exemple, un lézard ou un cafard.

Inscrivez-vous au

La newsletter Ringer

Irvine ajoute que la néoténie explique pourquoi les humains semblent particulièrement attirés par les chiens aux grands yeux, aux visages ronds et au pelage duveteux. C’est pourquoi, dit-elle, «la plupart des chiens que vous verrez dans les publicités sont des golden retrievers et peu sont des teckels» (ce qui me déplaît profondément, en tant qu’humain qui considère les teckels comme les créatures les plus câlines de la terre). «Les gens se mettront à des désagréments considérables pour aider les chiens, même s’il n’y a aucun avantage que nous pouvons voir par eux-mêmes», dit Wynne. Mais si les chiens sans travail sont, dans la plupart des cas, assez inutiles, ils remboursent notre dévouement en dispensant de l’ocytocine et de la vasopressine aussi longtemps qu’ils vivent.

«Ils ont ce désir exagéré et cette volonté de former de solides liens émotionnels, et la manière dont ils l’expriment sont très convaincants pour les observateurs humains», dit Wynne. «Nous le voyons. Nous le reconnaissons. Il faut une personne incroyablement dure pour ne pas être attirée par l’affection que le chien exprime. Pas étonnant que nous ne voulions pas que le chien meure.

Comme le note Wynne, l’équation d’empathie change lorsque nous la retirons d’un contexte fictif et l’appliquons à la vie réelle. «Si nous sommes soudainement profondément appauvris, alors nous sauvons nos enfants avant de sauver nos chiens», dit-il, ajoutant sombrement: «Quand les chiens tuent des gens, les chiens sont détruits.» Irvine convient que les deux situations diffèrent sur un point crucial: dans les représentations médiatiques, il n’ya aucune possibilité d’intervenir. Elle cite un article de 2012 qui étudie la fréquence à laquelle les adolescents humains interviennent lorsqu’ils voient des pairs abuser des animaux. «Il s’avère que la plupart n’interviennent pas, principalement à cause des normes d’amitié», dit-elle. « C’est donc une chose de dire que nous sommes bouleversés par la cruauté envers les animaux, et une autre chose d’agir sur cette impulsion. » Peut-être que notre envie de signaler les chiens fictifs en danger n’est que narc et pas de combat.

Même dans ce cas, il est beaucoup plus facile pour les émotions de regarder des chiens qui ne sont pas en détresse. Pour cela, il y a la base de données Dogs in Movies, une idée originale de Mickaël Lanoye. Lanoye est un critique de cinéma à plein temps qui vit près de la frontière belge de la France et qui passe en revue un nouveau film, Blu-ray ou DVD par jour depuis 2015 pour le site français Critique Film. Il a commencé DIMDb avant cela, en août 2014. Les origines de l’archive s’étendent jusqu’en 2013, lorsqu’il a fondé un groupe Facebook où il a posté des captures d’écran de chiens de films chaque semaine et a interrogé les membres sur leurs sources. Ces captures d’écran provenaient d’une collection qu’il avait déjà commencé à accumuler au début des années 2000, lorsqu’il a lancé une entreprise qui vendait des DVD sur Internet et des images jointes de films pour rendre les listes plus attrayantes.

Même alors, il s’était tourné vers les captures sur le thème des chiens, et des années plus tard, il les avait toujours sur son disque dur. «Je me suis dit que, aussi futile que cela puisse être, cette collection devait être archivée quelque part», dit-il. C’était quelque part DIMDb. La première image qu’il a publiée dans le groupe Facebook était celle de Frank le carlin de Men in Black. Cette image est devenue le premier des 780 films canins qu’il a documentés au cours du premier mois d’existence de DIMDb. Jusqu’à présent, il a compilé 3 200 messages, avec mille autres en attente de publication et une centaine d’autres observations cinématographiques au-delà de ce qui reste à capturer pour la postérité. «Je compile des chiens auxquels personne ne prête attention et je compile probablement plus de films que la plupart des gens ne verront jamais dans leur vie», dit Lanoye. «Le plus ennuyeux pour moi, c’est que je ne verrai jamais la fin de cette collection.»

Lanoye estime qu’environ 80% des un ou deux films qu’il regarde chaque jour de l’année contiennent des chiens, qu’ils soient vivants, haletants, ou des photos, dessins, dessins animés ou sculptures. « Tant qu’il s’agit d’un chien, la capture d’écran a sa place sur DIMDb », dit-il. Selon lui, la race de cinéma la plus courante est de loin le berger allemand. (Encore une fois, les bergers allemands – y compris le compagnon canin «très paresseux» de Whipple – sont également parmi les chiens hors écran les plus populaires.) Lorsque Lanoye repère un chien, il note l’horodatage et revient plus tard pour prendre une photo sur son ordinateur. C’est un hipster de chien de cinéma: si un chien est une star d’un film, il le conservera consciencieusement, mais « tant que le chien n’est pas une silhouette de trois millimètres qui vous oblige à plisser les yeux pour le voir », il préfère un chien caché que seul un spectateur attentif verra.

DIMDb est devenu un lieu pour Lanoye pour commémorer les films qu’il regardait et ce qui se passait dans sa vie à une période donnée. Plus tôt cette année, une éruption de captures d’écran de Scooby-Doo est apparue sur DIMDb, correspondant aux deux mois où Lanoye, sa femme, leurs deux filles et leur chihuahua nommé Izzy ont été confinés chez eux à cause du coronavirus. Même avec Scoob, Lanoye s’occupe de la composition et, dans la mesure du possible, il immortalise des chiens moins reconnaissables dans le même cadre que l’un des acteurs les plus en vue du film. Heureusement, le penchant de Lanoye pour les chiens l’évite de la violence; sur DIMDb, le chien meurt rarement. (Les exceptions, dit-il, « ne sont pas très populaires parmi les lecteurs. ») Même sa publication pour John Wick Pictures a condamné Daisy the Beagle dans des jours plus heureux.

Lanoye espère transférer son Tumblr sur un site autonome et envisage un livre qui afficherait ses captures d’écran sur la page imprimée. Mais les chiens soigneusement sélectionnés par Lanoye sont des images statiques qui ne réagissent pas au lecteur. Dans la vraie vie, regarder sans toucher n’est pas suffisant pour la plupart des amoureux des animaux lors d’une rencontre avec un chien. Ce n’était pas non plus suffisant pour Tristan Cooper, qui a lancé Can You Pet the Dog? en mars 2019. Au printemps dernier, Cooper a été frappé par le contraste canin entre le jeu vidéo Far Cry: New Dawn et la version bêta d’un autre nouveau jeu de tir, The Division 2. L’ancien jeu permettait au joueur de caresser le chien avec un en-jeu. mécanicien, mais ce dernier permettait au joueur d’interagir avec ses chiens uniquement via la violence.

C’est l’un des jeux qui m’a inspiré pour créer ce compte, il va donc sans dire: vous pouvez caresser le chien dans Far Cry: New Dawn pic.twitter.com/pf0DGpqgrS – Pouvez-vous caresser le chien? (@CanYouPetTheDog) 31 mai 2019

De l’avis de Cooper, les jeux seraient tous meilleurs avec des caresses plus lourdes, en particulier parce que contrairement à Whipple et Lanoye, il est actuellement privé de chiens en raison de sa situation de vie. Mais les avantages des coups de chien dans le jeu vont au-delà du désir de Cooper de faire l’expérience de caresser par procuration. Dans un support interactif, une incapacité à effectuer une action aussi instinctive que caresser un chien peut être aussi choquante que de rencontrer un mur invisible ou un buisson impénétrable, ce qui peut expliquer pourquoi les développeurs mettent des caresses dans des jeux depuis au moins l’aventure textuelle de 1981 Zork II.

Pour promouvoir des caresses paisibles, Cooper a décidé de créer un compte où il publierait des images de jeux qui permettaient une touche virtuelle. Il a décollé presque immédiatement et a atteint son apogée actuel de plus de 430 000 abonnés. «Je pensais que j’allais le maintenir pendant environ deux semaines, puis il tomberait et peut-être que je publierais quelque chose de temps en temps», dit-il. «Je ne pensais pas que cela prendrait le dessus sur ma vie.»

Pour Cooper, caresser des cinématiques non contrôlées par les joueurs ne compte pas, mais au-delà de cela, il ne croit pas au fait de jouer les favoris. En termes d’animation, même les cœurs joyeux de style Tamagotchi sur la tête d’un chien 2D feront l’affaire. «Si vous pouvez caresser un chien, c’est tout ce que je peux demander», dit-il. Mais il fait la distinction entre les gradations de bons chiens. «J’apprécie vraiment les fioritures supplémentaires», dit-il. «Je sais des choses comme faire claquer les oreilles ou faire des égratignures au menton, ces choses sont super compliquées et super difficiles à faire pour quelque chose qui pourrait ne pas avoir de signes de gain de gameplay. C’est un peu difficile d’avoir sur votre tableau blanc et de dire: « Qu’est-ce que cela nous apporte exactement? » « Comment le joueur progresse-t-il? » Mais je pense que c’est exactement pourquoi cela peut être si satisfaisant, est-ce dans presque tout les cas ne contribuent à rien. C’est juste agréable. La sortie récente Remnant: From the Ashes attire les éloges de Cooper pour avoir modelé une main tendue pour un reniflement provisoire avant l’animal.

Cooper a une longue liste de jeux à explorer pour des caresses potentielles, mais au fur et à mesure que son étoile grandit, les animaux lui sont de plus en plus venus. « Chaque fois qu’il y a une nouvelle remorque et qu’il y a un chien dedans qui est un animal de compagnie, je reçois une douzaine de notifications en une heure », dit-il. « Et parfois, les développeurs me taguent directement ou m’envoient directement un message ou un e-mail à ce sujet. » Bien qu’il essaie de capturer lui-même des images pour ne pas être utilisé comme outil de marketing, il apprécie les astuces. L’ancien écrivain, rédacteur en chef et responsable des médias sociaux de Dorkly et CollegeHumor a été submergé par la parentalité à plein temps en pleine pandémie depuis la fermeture de ce dernier site au début de cette année.

Avant de se coucher, Cooper a une fenêtre de liberté de deux heures, et il estime que 50 à 75% de ce temps est consacré aux trucs pour chiens. «Je n’ai pas vraiment le temps pour autre chose que la parentalité et 90 minutes de caresses de chien la nuit», dit-il. Avec des heures à payer, il ressent de la pression pour produire, bien que comme Whipple (qui a publié une application Does the Dog Die?), Il ne gagne pas beaucoup ou pas d’argent grâce à son passe-temps. «Chaque fois que je lance un jeu qui n’a pas de chien dedans», dit-il, «je me dis:« Oh, devrais-je jouer à un jeu dans lequel tu peux caresser un chien? »

Les non-joueurs peuvent se demander quel est l’intérêt de caresser un chien sans contact tangible. Mais Cooper pense que s’il était connecté à une machine IRMf tout en caressant un chiot polygonal, on verrait une légère impression du même motif qui apparaît lors d’une séance de câlins dans la vie réelle. «Je pense que ce serait juste une intensité beaucoup plus faible, une dose plus faible du même produit chimique dans mon cerveau», dit-il. «Avec un chien, cela dure six secondes dans un match. Les animateurs n’ont qu’une partie de leur vie qu’ils peuvent consacrer à cette chose. Et je ne leur en veux certainement pas pour cela, mais pour un chien, certains chiens veulent être des animaux de compagnie toute la journée, et ils entrent vraiment là-dedans et vous câlinent vraiment. » Le retour de force d’un contrôleur ne se compare pas tout à fait au museau chaud d’un nez.

Malheureusement, la familiarité des joueurs avec les mouvements des chiens incite parfois les développeurs à en faire des attaquants. Et oui, certains de ces chiens meurent. «Je déteste juste entendre les hurlements dégoûtants», dit Cooper. The Last of Us Part II a présenté un dilemme pour Cooper: il permet aux joueurs de caresser le chien, mais cela les oblige également à en tuer un. «Selon les règles du compte, objectivement, vous pouvez caresser le chien», dit Cooper. « Le compte ne l’est pas, pouvez-vous caresser le chien et le tuer plus tard? » Même ainsi, il espère faire une vidéo consacrée à battre le jeu avec le moins de perte de vie canine possible.

Comme Lanoye, Cooper prévoit de créer un site distinct qui pourrait héberger un catalogue consultable. Et comme Whipple, il se demande s’il doit se diversifier au-delà de son mandat restreint. En octobre dernier, il a créé un compte distinct consacré à l’exploration des secrets des cascades de jeux vidéo, mais il a gardé son compte principal principalement sur message (ce qui n’a pas empêché quelqu’un d’autre de créer un compte dérivé dédié aux chats). Le vendredi, cependant, il a essayé de caresser des chats, des tortues, des grenouilles, des bébés humains et des capybaras. Le dernier de ceux-ci est venu avec l’aimable autorisation de The Girl from Arkanya, une aventure à venir Zelda-esque. Le développeur principal d’Arkanya, Harrison Withrow, a déclaré que la demande la plus populaire parmi les joueurs potentiels était de caresser le capybara du jeu, qu’il attribue en grande partie à l’influence de Cooper: « Je pense que c’est quelque chose auquel les gens ne penseraient normalement pas autant, jusqu’à ce qu’ils voient ce compte et s’en vont. «Hé, tu peux caresser des chiens dans ce jeu, je veux aussi caresser des chiens dans ce jeu!» »Arkanya n’est même pas le premier jeu dans lequel Cooper a contribué à rendre les caresses possibles.

Tout comme ils le font en chair et en os, les chiens rendent les humains plus heureux dans la fiction. Et de manière modeste qui n’a rien à voir avec les chiens, il en va de même pour certains humains qui ont construit ces sanctuaires Internet en chiens. Whipple a aidé les esprits derrière Unconsenting Media à dupliquer et à adapter le code de Does the Dog Die? pour un site indépendant dédié aux violences sexuelles à la télévision et au cinéma. Il explore également de meilleures façons pour les utilisateurs de signaler les films ou autres médias qui glorifient la haine et le racisme. Ces derniers mois, Cooper a demandé à ses abonnés d’égaler ses dons en faveur de Black Lives Matter et a retweeté et épinglé des tweets promouvant d’autres causes de justice sociale. «J’ai une plus grande plate-forme que la grande majorité des gens sur le site», dit-il, semblant aussi surpris que quiconque qu’un compte consacré aux chiens virtuels puisse avoir ce genre d’influence. «Et si vous pouvez faire du bien, vous devriez au moins essayer.» Les humains doivent essayer; les chiens font du bien simplement en étant là.