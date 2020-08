Donovan Mitchell a réalisé la meilleure performance de sa carrière en NBA lors du premier match de lundi entre le Jazz et les Nuggets. Le joueur de 23 ans a explosé pour 57 points, la troisième plus haute marque de l’histoire des séries éliminatoires derrière seulement Elgin Baylor (61 points en 1962) et Michael Jordan (63 points en 1986).

Et ce n’était pas seulement ce que Mitchell a fait contre la défense de Denver. C’était comme ça qu’il le faisait.

Mitchell a attaqué de manière décisive le panier, est entré avec confiance dans les pull-up jumpers et a trouvé des coéquipiers ouverts lorsque les occasions de marquer n’étaient pas disponibles, totalisant sept passes décisives.

À la fin du match, cependant, Mitchell ne s’est pas rendu chez Malika Andrews d’ESPN pour discuter de l’établissement d’un nouveau record de franchise pour les points dans un concours d’après-saison – parce que le Jazz a perdu.

Au lieu de cela, le garde des Nuggets Jamal Murray, qui a marqué 36 points et conduit Denver à une victoire de 135-125 en prolongation, s’est entretenu avec Andrews et s’est exclamé de sa surprise face aux statistiques de Mitchell.

« Il avait, quoi, 57? Putain, (Donovan) », a déclaré Murray. « Il nous tuait. Nous n’avons pas pu nous arrêter. »

Il manque aux Jazz Bojan Bogdanovic (chirurgie du poignet) et Mike Conley (naissance de son fils). Mitchell savait qu’il avait un énorme fardeau offensif sur ses épaules pour commencer la série du premier tour, et il a porté cette charge aussi bien que possible dans le premier match.

Mais son explosion est aussi un signe inquiétant pour le Jazz; s’ils ne peuvent pas obtenir une victoire avec ce genre de performance de Mitchell, combien de temps dureront-ils encore dans ces séries éliminatoires?

Il y a bien sûr d’autres facteurs à considérer. Les Nuggets ont tiré 22 des 41 points sur une fourchette de 3 points (53,7%), une augmentation significative par rapport à leur moyenne de saison régulière (35,9). Denver a frappé des tirs difficiles de l’extérieur, et Murray en particulier a semblé trouver le fond du filet, quelle que soit la force de sa défense.

Cependant, Murray, contrairement à Mitchell, n’avait pas besoin de le faire seul. Nikola Jokic a totalisé 29 points, 10 rebonds et trois passes. Chaque partant des Nuggets avait au moins huit points, et Jerami Grant (19 points) et Monte Morris (14 points, quatre passes) ont contribué hors du banc. En dehors de Mitchell, les joueurs de jazz ont tiré 27 des 64 (42,2 pour cent) du terrain.

Pourtant, le fait que le Jazz ne puisse pas prendre une avance de 1-0 derrière l’effort surhumain de Mitchell est préoccupant. Si l’Utah ne peut pas l’aider, les moments forts seront sans aucun doute spectaculaires, mais la fin sera la même.