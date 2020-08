A l’annonce de sa deuxième opération au genou droit, de nombreux fans de tennis craignaient que pour Roger Federer, cette fois, ça pourrait vraiment être la fin. Il fêtera ses 39 ans le 8 août, et le Suisse n’est plus un garçon: la saison prochaine, il devra revenir sur l’ATP Tour après presque douze mois d’arrêt.

Avec Wimbledon et Tokyo partis, il a décidé de faire une deuxième opération et de résoudre définitivement les problèmes: avec plus de six mois de récupération, de repos et d’entraînement (dans l’ordre, bien sûr), Federer pourrait déjà être frais et en excellente forme de l’Australien. Open 2020, avec ses adversaires qui, de fin août à fin de saison, vont devoir disputer de nombreux matchs dans quelques semaines, après de nombreux mois d’arrêt, épuisant leur physique.

Cependant, les conditions du Maestro suisse semblent s’être quelque peu améliorées ces dernières semaines et cela pourrait s’avérer particulièrement important pour lui.

Severin Luthi: « Federer va bien. Nous reprendrons l’entraînement bientôt »

Pour nous mettre à jour sur la situation du vainqueur de 20 Chelems (8 Wimbledon, 6 Open d’Australie, 5 US Open, 1 Open de France) est une fois de plus son entraîneur et ami historique Severin Luthi, qui a dit: «Roger va bien.

Très bien, mais ce n’est pas étonnant si vous connaissez son habitude de toujours voir le côté positif des choses. Il fait de la physiothérapie, il a commencé à travailler en fait aussi d’un point de vue physique. La prochaine étape sera de ramasser la raquette à la mi-août. «

Malgré le retour officiel du joueur suisse n’est officiellement prévu que pour l’Open d’Australie 2021, Luthi n’a pas totalement exclu une éventuelle anticipation: «Nous restons fidèles à ce qui a déjà été établi, donc Roger reviendra à Melbourne en 2021, à condition que le terrain du tournoi.

En tout cas, on discute de l’opportunité de prendre part à un rendez-vous avant même le slam australien « Luthi a enfin évoqué la reprise du circuit, prévue en août prochain aux Etats-Unis: » Il y a deux mois j’étais prêt à parier que le 2020 la saison était terminée, mais les tournois du Grand Chelem ne font que pousser pour une reprise du circuit.

Mais je crois que pour l’US Open il y en a 50 et 50 « Il y a déjà quatre ans, Roger a dû s’absenter du circuit pendant plusieurs mois en raison d’une blessure: après cette pause, le Suisse est revenu sur le terrain à Melbourne en conquérant le slam australien. pour la première fois en sept ans, avant de se répéter également à Wimbledon, vainqueur sur Marin Cilic.En 2018, il a donc défendu avec succès son titre à l’Open d’Australie, atteignant 20 Chelem.