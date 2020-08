Depuis que Ferrari a annoncé à la mi-mai que Carlos Sainz Jnr remplacerait Sebastian Vettel pour la saison de F1 2021, des rumeurs de force d’ouragan ont tourbillonné sur l’avenir du quadruple champion.

Les épisodes inhabituels de silence radio de Vettel – même lorsqu’on lui parle – et les réponses tendres lorsqu’il a réagi ont alimenté la tempête. Déjà, lui et l’équipe se sont demandé si un divorce précoce était envisagé.

Il y a des suggestions qu’un manège à grande vitesse pourrait être déclenché par le départ anticipé de Vettel. Après tout, nous savons comment les dominos sont prêts à tomber l’année prochaine: Sainz passe de l’autre côté, son siège McLaren obligatoirement rempli par Daniel Ricciardo, ouvrant à son tour la voie à un retour anticipé de Fernando Alonso.

Le double champion est déjà sur le point de revenir à Enstone (à nouveau) pour diriger la charge de l’équipe de France en 2021. Cependant, selon la théorie, il sera disponible après l’Indianapolis 500 de ce week-end, il pourrait donc simplement commencer quelques mois plus tôt que prévu. .

Sainz prendra le siège de Vettel l’année prochaine. À première vue, tout va bien. Chaque équipe a un accès précoce à son futur pilote, et ce que beaucoup perçoivent comme une relation douloureuse entre Ferrari et Vettel se termine tôt, ce qui permet au quadruple champion du monde de consacrer du temps à assurer une conduite en 2021. Mais la F1 et la logique sont rarement des compagnons de lit heureux. Plus on examine le scénario, plus les défauts apparaissent.

Pour commencer, pourquoi McLaren publierait-elle Sainz tôt? L’équipe britannique, actuellement sur 62 points, est prise en sandwich dans une ferraille féroce avec Racing Point (63) et Ferrari (61), et tout à fait déterminée à l’emporter dans la lutte pour la troisième.

Terminer dans les trois premiers du championnat des constructeurs a une valeur ajoutée dans le cadre de l’accord Concorde fraîchement signé. Comme indiqué précédemment, la structure des revenus de la F1 pour 2021 comprend une structure de bonus sur 10 ans pour les trois meilleures équipes, de sorte que les résultats sont valables pendant une décennie.

Dans ces circonstances, pourquoi McLaren devrait-il introduire de l’instabilité dans ce qui est l’un des couples de pilotes les mieux établis sur la grille, à savoir celui de Sainz et Lando Norris?

Ricciardo sera pilote McLaren l’année prochaine Considérez également l’hypothèse du point de vue de Ferrari: bien que les salaires des conducteurs soient confidentiels, nos études indiquent une allocation annuelle de 30 millions de dollars pour Vettel, négociée alors qu’il était en pleine pompe. Avec six des 15-18 courses ciblées de F1, la saison est terminée entre 33% et 40%. Est-ce que Ferrari cracherait sérieusement 20 millions de dollars pour que Vettel entretienne sa pelouse et joue avec ses enfants? Cela n’a aucun sens pour eux.

Si la stabilité est cruciale pour McLaren, elle l’est doublement pour la Scuderia, qui croupit actuellement cinquième des points, sur la bonne voie pour sa pire fin de championnat depuis 1981. Sainz, talentueux comme il l’est assurément, pourrait-il apprendre toutes les ficelles du métier cette équipe la plus complexe au cours d’une saison fortement comprimée, et être toujours en mesure de livrer mieux que Sebastian? Une grande demande et un risque énorme qui pourrait facilement tourner mal.

Il en va de même pour Ricciardo rejoignant McLaren. Un changement à la fin de la saison, avec trois mois de pré-saison pour se lancer dans la «McLaren Way», donnera sûrement de meilleurs résultats avec un risque minimal. De plus, une question: étant donné qu’il est sur un montant estimé à 25 millions de dollars et qu’Alonso est peu susceptible de courir gratuitement, qui paie Ricciardo et recule pour son successeur en ces temps difficiles?

Les premiers mouvements de ce genre ne sont pas sans précédent. En 2017, cet écrivain a remporté un tel échange, impliquant également Sainz, ainsi que Jolyon Palmer et Pierre Gasly. Sainz a déplacé Palmer chez Renault tandis que Gasly est arrivé pour s’installer dans son siège Toro Rosso. Mais cet accord faisait partie d’un échange de moteurs plus large entre des équipes avec des pilotes utilisés comme devises de négociation. Rien de tout cela ne s’applique ici.

Le calendrier d’Alonso semble léger après dimanche Une autre faction suggère que Kimi Raikkonen pourrait retourner chez Ferrari à la place de Vettel, faisant un troisième passage à la Scuderia. Mais les liens entre Alfa Romeo et Ferrari se sont desserrés depuis l’introduction en bourse de cette dernière en 2015, tandis que la société mère d’Alfa Romeo, Fiat-Chrysler Automotive, est en train de fusionner avec Peugeot. La transition facile de l’actif vedette d’Alfa Romeo vers son fournisseur de moteurs peut donc ne pas être aussi simple. Encore une fois, il s’agit d’une question d’argent: qui paierait Alfa Romeo et qui aurait la place de Raikkonen?

À moins de nouveaux développements, dans l’état actuel des choses, Vettel restera probablement en rouge jusqu’à ce que le Grand Prix d’Abou Dhabi clôture tardivement le calendrier 2020 de la F1 le 13 décembre. Reste à savoir par la suite s’il prend sa retraite pour de bon, prend un congé sabbatique ou signe ailleurs, éventuellement avec Racing Point, qui deviendra Aston Martin l’année prochaine.

Ici, . reçoit des messages contradictoires: une source est catégorique sur le fait qu’un accord a été conclu et pourrait être annoncé à Monza, le patch à domicile de Ferrari. Un autre dit que l’équipe l’a laissé tomber après quelques performances terne; et que les soutiens de Sergio Perez ont considérablement augmenté la mise pour lui permettre de rester dans le clone de Mercedes, quelle que soit la teinte de l’année prochaine.

