L’incertitude régnait dans le Athlète de Madrid. Les deux positifs détectés dans les tests PCR avant le voyage à Lisbonne ont tout paralysé et rempli de doutes sur le match à jouer ce prochain Jeudi 13 dans le Stade José Alvalade. En fait, les colchoneros ont suspendu l’entraînement qu’ils avaient prévu ce matin à Majadahonda, le dernier avant de se rendre cet après-midi en finale à huit au Portugal.

Les résultats des tests effectués entre dimanche et ce lundi ont déterminé que les personnes infectées sont Correa et Vrsaljko (elles étaient asymptomatiques) et que le reste du personnel n’est pas infecté. Bien qu’il y ait un deuxième test. Maintenant la question est: Que devrait-il se passer pour que les rojiblancos se retrouvent sans la Ligue des champions? Il y a plusieurs déclencheurs qui pourraient conduire à de graves revers pour les rojiblancos, peut-être ne les laissant pas en dehors de la compétition européenne mais limitant considérablement leurs options dans le match nul contre lui. Red Bull Leipzig.

Les résultats des derniers tests effectués sur tous les membres matelas rassurent et ils reprendront l’entraînement cet après-midi pour se rendre à Lisbonne mardi. Avec les absences de Correa et Vrsaljko, L’ensemble de l’expédition voyagera sans problème, mais avec un léger retard dans l’heure d’arrivée à Lisbonne.

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Que lors des tests d’avant-match, déjà à Lisbonne, de nouveaux infectés sont détectés et avec ça des problèmes pour lui Athlète de Madrid. Il Protocole de l’UEFA Dans ces cas, il est clair que le match serait joué tant que les colchoneros ont au minimum 13 joueurs en bonne santé dans la liste A qu’ils ont fourni à l’organisme européen (il doit y avoir au moins un gardien de but).

«Le jeu se déroulera comme prévu à moins que les autorités local / national d’un ou des deux clubs impliqués ou où le match doit être joué (dans le cas d’un pays neutre) décider de mettre en quarantaine un grand groupe de joueurs ou toute l’équipe», Explique les règlements de la UEFA, donc les propriétaires de matelas pourraient avoir des problèmes si le groupe doit se mettre en quarantaine et s’isoler.

L’UEFA envisage la possibilité de modifier la date du match « Dans les limites des dates prévues » s’il y a moins de 13 joueurs sur la liste A qui sont en bonne santé, bien qu’ils ouvrent également la voie à des joueurs qui ne sont pas sur cette liste et sont inscrits en Liga.

Dans le cas où rien de tout cela n’est possible et que le match ne peut pas être joué, l’UEFA explique que, dans ce cas, le Athlétisme, serait considéré comme « responsable » de ne pas pouvoir contester le match « Et sera considéré comme perdu par la Commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA avec une défaite 3-0 ».