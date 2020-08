La NBA a pris un chemin long et sinueux pour arriver ici, mais oui, les séries éliminatoires 2020 sont enfin arrivées.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de préoccupations valables concernant la reprise du jeu au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), la ligue a réussi à créer un environnement sûr à l’intérieur de la «bulle» pour les équipes participantes alors qu’elles terminaient un calendrier inhabituel de saison régulière. Les « jeux de classement » ont fourni des divertissements indispensables aux amateurs de cerceaux désespérés, y compris une course incroyablement serrée pour la dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Ouest.

Pour les équipes qui traînent toujours au Walt Disney World Resort à Orlando, en Floride, l’intensité passera à un autre niveau au début des séries éliminatoires. Les favoris des paris comme les Bucks, les Clippers et les Lakers poursuivent un championnat, mais le chemin vers la finale de la NBA est rempli de défis.

L’étrangeté générale de la «bulle» de la NBA rend le premier tour des éliminatoires (et au-delà) difficile à prévoir. Pourtant, nous sommes prêts à offrir quelques choix pour chaque série.

Bracket éliminatoire NBA 2020

Voici les matchs du premier tour de chaque conférence:

Conférence Est

(1) Bucks contre (8) Magie

(2) Raptors contre (7) Filets

(3) Celtics contre (6) 76ers

(4) Pacers vs (5) Chaleur

Conférence occidentale

(1) Lakers contre (8) Trail Blazers

(2) Clippers contre (7) Mavericks

(3) Nuggets contre (6) Jazz

(4) Rockets contre (5) Thunder

Prédictions des éliminatoires de la NBA: Conférence Est

(1) Bucks contre (8) Magie

L’acteur clé: MVP en titre Giannis Antetokounmpo en moyenne 26,3 points, 15,7 rebonds et 7,7 passes décisives en trois matchs contre le Magic cette saison. Avec Jonathan Isaac indisponible après avoir subi une déchirure de l’ACL, attendez-vous à ce que l’entraîneur d’Orlando Steve Clifford lance Aaron Gordon à Antetokounmpo – et attendez-vous à ce que « The Greek Freak » affiche des lignes de statistiques ridicules.

Le grand nombre: Lorsque Brook Lopez s’est assis pendant les «matchs de classement» des Bucks, Milwaukee avait une note nette de moins-11,2. Quand il a joué, ce nombre est passé à plus-8,9. Il est facile de mettre en lumière Antetokounmpo et Khris Middleton – ils sont vraiment bons! – mais n’oubliez pas l’impact de Lopez, en particulier sur le côté défensif.

La prédiction: Bucks gagne, 4-0

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

18 août Match 1 13 h 30 TNT 20 août Match 2 18 h ESPN 22 août Match 3 13 h TNT 24 août Match 4 13 h 30 NBA TV 26 août Match 5 * À déterminer À déterminer 28 août Match 6 * À déterminer À déterminer 30 août Match 7 * À déterminer À déterminer

*si nécessaire

(2) Raptors contre (7) Filets

L’acteur clé: Ce qui sera Pascal Siakam faire dans sa première série éliminatoire en tant que principale menace offensive des Raptors? Après avoir augmenté sa moyenne de six points par rapport à la saison dernière (16,9 à 22,9), l’attaquant des étoiles devrait porter la charge avec Kawhi Leonard parti. Les Nets sont un match idéal pour lui car ils n’ont pas une excellente option d’arrêt des ailes.

Le grand nombre: Toronto a une cote défensive de 102,7 à l’intérieur de la «bulle», la meilleure note de la NBA par une marge significative. Brooklyn a été étonnamment fougueuse compte tenu de ses problèmes de santé, mais en dehors de Caris LeVert, les Nets ne possèdent pas une tonne d’initiateurs puissants en attaque. C’est un problème majeur face à une équipe avec plus de défenseurs à chaque position.

La prédiction: Les Raptors gagnent, 4-0

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

17 août Match 1 16 h ESPN 19 août Match 2 13 h 30 NBA TV 21 août Match 3 13 h 30 NBA TV 23 août Match 4 18 h 30 TNT 25 août Match 5 * À déterminer À déterminer août. 27 Game 6 * TBD ESPN 29 août Game 7 * TBD TNT

*si nécessaire

(3) Celtics contre (6) 76ers

L’acteur clé: Ça doit être Joël Embiid. Les 76ers savent que Ben Simmons est peu susceptible de revenir cette saison, ils ont donc besoin d’Embiid pour être le meilleur joueur au sol et contrôler l’intérieur des deux côtés. Si le joueur de 26 ans oscille entre dominant et moyen, cette série ne durera pas longtemps.

Le grand nombre: Gordon Hayward a été génial dans l’ensemble à Orlando, mais son agressivité se démarque. Lors de ses sept derniers matchs, Hayward a en moyenne 4.9 tentatives de lancers francs, doublant presque sa production avant la suspension du jeu (2,5). S’il continue d’attaquer avec confiance, Boston devient beaucoup plus dangereux à l’Est.

La prédiction: Celtics gagne, 4-1

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

17 août Match 1 18 h 30 ESPN 19 août Jeu 2 18 h 30 TNT 21 août Match 3 18 h 30 TNT 23 août Jeu 4 13 h ABC 25 août Jeu 5 * À déterminer À déterminer 27 août Match 6 * TBD ESPN 29 août Match 7 * TBD TNT

*si nécessaire

(4) Pacers vs (5) Chaleur

L’acteur clé: Est TJ Warren le prochain Michael Jordan, ou est-ce que la séquence est terminée? L’attaquant des Pacers a récolté en moyenne 31,0 points par match tout en tirant 57,8% depuis le terrain à l’intérieur de la «bulle». Cependant, il a eu du mal dans trois matchs contre le Heat, avec une moyenne de seulement 10,3 points sur 35,5% de tirs, y compris une sortie de 5 pour 14 le 10 août. Jimmy Butler gagne facilement cette nouvelle rivalité pour le moment. Les Pacers ont besoin de Warren pour retourner le script.

Le grand nombre: Miami est souvent considérée comme une équipe intransigeante, mais ne rejetez pas la puissance de feu. Le coup de chaleur 37,9 pour cent de 3 points cette saison, deuxième de la ligue derrière seulement le Jazz (38,0 pour cent). Indiana doit trouver les tireurs sur le périmètre, en particulier Duncan Robinson, qui est capable de faire sa course personnelle 6-0 à tout moment.

La prédiction: Victoire de la chaleur, 4-2

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

18 août Match 1 16 h TNT 20 août Match 2 13 h ESPN 22 août Match 3 15 h 30 TNT 24 août Match 4 18 h 30 TNT 26 août Match 5 * À déterminer À déterminer 28 août Match 6 * À déterminer À déterminer 30 août Match 7 * À déterminer À déterminer

*si nécessaire

Pronostics NBA Playoff: Conférence Ouest

(1) Lakers contre (8) Trail Blazers

L’acteur clé: Damian Lillard n’est pas seulement sur une bonne voie. Le gars est essentiellement le soleil en ce moment. Ses chiffres sur huit « matchs de classement »: 37,6 points, 9,6 passes décisives, 4,3 rebonds, 49,7% de tir et 43,6% de tir à 3 points. Son principal défenseur aurait été Avery Bradley, mais il a choisi de ne pas participer à la reprise de la saison. Los Angeles ne peut pas complètement arrêter Lillard, mais il doit trouver un moyen de le ralentir.

Le grand nombre: Les Trail Blazers ne sont pas une équipe défensive d’élite, les Lakers auront donc une apparence propre. LeBron James plus le tir a toujours été une formule gagnante, mais Los Angeles a eu du mal avec la partie tir ces derniers temps. Il détient le pourcentage de 3 points le plus bas parmi les équipes «à bulles» à 30,3 pour cent. Ce pourcentage connaîtra probablement une hausse lorsque James et Anthony Davis attaqueront la jante et trouveront des coéquipiers ouverts.

La prédiction: Lakers gagne, 4-1

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

18 août Match 1 21 h TNT 20 août Match 2 21 h ESPN 22 août Match 3 20 h 30 ABC 24 août Match 4 21 h TNT 26 août Jeu 5 * À déterminer À déterminer 28 août Jeu 6 * À déterminer À déterminer 30 août Match 7 * À déterminer À déterminer

*si nécessaire

(2) Clippers contre (7) Mavericks

L’acteur clé: À seulement 21 ans, Luka Doncic a montré qu’il était une superstar légitime et qu’il était prêt à occuper le devant de la scène. Malheureusement pour Doncic, les Clippers sont conçus pour rendre la vie difficile avec une combinaison de Patrick Beverley, Paul George et Kawhi Leonard le suivant partout sur le sol. En trois matchs contre Los Angeles, Doncic a récolté en moyenne 29,0 points, 7,0 rebonds et 7,0 passes décisives (bien!) Mais a tiré 42,6% du terrain et 27,3% de la profondeur tout en totalisant 15 revirements (mauvais!). La façon dont il gère la pression déterminera si les Mavs ont une vraie chance de bouleverser.

Le grand nombre: Attendez-vous à des points. Beaucoup de points. Les Mavs (115,9) et tondeuses (113,3) sont les deux meilleures équipes de la ligue en termes de classement offensif. Cette série pourrait produire quelques jeux dans la plage de 120 à 130 points. Quelle équipe obtient les arrêts clés lorsque cela compte?

La prédiction: Clippers gagne, 4-1

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

17 août Match 1 21 h ESPN 19 août Match 2 21 h TNT 21 août Match 3 21 h TNT 23 août Match 4 15 h 30 ABC 25 août Jeu 5 * À déterminer À déterminer 27 août Match 6 * À déterminer ESPN 29 août Match 7 * TBD TNT

*si nécessaire

(3) Nuggets contre (6) Jazz

L’acteur clé: Cette série pourrait se résumer à une grande bataille d’hommes: Rudy Gobert contre Nikola Jokic. En trois matchs contre le Jazz cette saison (toutes des victoires serrées pour les Nuggets), Jokic a récolté en moyenne 29,3 points, 12,0 rebonds et 9,0 passes décisives tout en tirant 56,3% du terrain. Cependant, Gobert a gardé Jokic à un 48,9% plus piéton dans leurs confrontations individuelles, selon les données de suivi de NBA.com. Gobert ramener Jokic de All-NBA même au-dessus de la moyenne serait une énorme victoire pour l’Utah.

Le grand nombre: En sept matchs «à bulles», Michael Porter Jr. 22,0 points sur 55,1 pour cent de tir depuis le terrain et 42,2 pour cent au-delà de l’arc. Cette version de Porter est le joueur complémentaire parfait aux côtés de Jokic et Jamal Murray. Maintenir ce niveau de production tout au long des séries éliminatoires peut être irréaliste compte tenu de son manque d’expérience, mais Porter se rendant compte de son potentiel change la donne.

La prédiction: Nuggets gagne, 4-2

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

17 août Match 1 13 h 30 ESPN 19 août Match 2 16 h TNT 21 août Match 3 16 h TNT 23 août Match 4 21 h TNT 25 août Jeu 5 * À déterminer À déterminer 27 août Match 6 * À déterminer ESPN 29 août Match 7 * TBD TNT

*si nécessaire

(4) Rockets contre (5) Thunder

L’acteur clé: Quand est-ce que Russell Westbrook prendre le tribunal? C’est la plus grande question qui se pose sur ce qui pourrait être la série de premier tour la plus intrigante. Le neuf fois All-Star ratera les «premiers matchs» de la série et peut-être plus longtemps avec un quad tendu, selon Jonathan Feigen du Houston Chronicle. Il est difficile de déterminer un calendrier exact car le retour de Westbrook dépend en grande partie de la façon dont il réagit au traitement.

Le grand nombre: Comme le note Scott Rafferty de NBA.com, la gamme Thunder de Chris Paul, Dennis Schroder, Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari et Steven Adams a une note nette de 29,9 cette saison. Parmi les alignements qui ont joué au moins 100 minutes, c’est la meilleure note de la NBA. Les Rockets pourraient être particulièrement vulnérables contre ce groupe si Westbrook était incapable de jouer jusqu’à la fin de la série.

La prédiction: Victoire du tonnerre, 4-2

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

18 août Match 1 18 h 30 TNT 20 août Match 2 15 h 30 ESPN 22 août Match 3 18 h ESPN 24 août Match 4 16 h TNT 26 août Jeu 5 * À déterminer À déterminer 28 août Match 6 * À déterminer À déterminer 30 août Match 7 * À déterminer À déterminer

*si nécessaire

Cotes des éliminatoires de la NBA

Les Clippers, Lakers et Bucks sont sans surprise les favoris du championnat avant les séries éliminatoires. Ils sont considérés comme les meilleurs prétendants depuis la manne des agences libres de l’été dernier.

En plus des cotes du titre ci-dessous, vous pouvez également trouver les cotes pour gagner les conférences de l’Est et de l’Ouest ici.

Équipe

Chances

Clippers +275 Lakers +300 Bucks +325 Celtics +1,000 Raptors +1,000 Rockets +1,200 Nuggets +2,800 Trail Blazers +2,800 Heat +3,300 Mavericks +5,000 Thunder +5,000 Jazz +5,000 76ers +6,000 Pacers +12,500 Nets +15,000 Grizzlies +20,000 Magic +25 000

Choix de la finale de la NBA 2020

Champion de la Conférence Est: Rapaces

Champion de la Conférence Ouest: Clippers

Finales NBA: Clippers gagne, 4-2

MVP de la finale de la NBA: Kawhi Leonard