Les prévisions de la NFL de Sporting News pour la saison 2020 ont été faites en sachant que le paysage du football professionnel sera presque sûrement touché par la pandémie COVID-19 d’une manière ou d’une autre pendant l’automne et l’hiver.

Ainsi, les prédictions concernant la façon dont toutes les équipes, y compris les champions en titre de la NFC, 49ers, finiront au classement de la NFL 2020 et au-delà sont plus une merde que d’habitude. Nous n’avons pas d’autre choix que de fonctionner avec la liste et la connaissance du calendrier que nous avons des 32 équipes qui se dirigent vers ce qui sera une saison étrange.

Sur la base des choix de jeu de l’écrivain senior de la NFL Vinnie Iyer pour toute la saison 2020, SN projette un peu de baisse pour San Francisco après avoir déchiré le terrain des séries éliminatoires de la NFC la saison dernière sur les talons d’une saison régulière 13-3. La question est de savoir jusqu’où les 49ers tomberont et où ils atterriront en séries éliminatoires un an après leur défaite déchirante au Super Bowl contre les Chiefs.

Vous trouverez ci-dessous les prévisions d’Iyer pour les 49ers en 2020, ainsi que la façon dont les parieurs de Vegas voient leurs chances de gagner un Super Bowl.

Prédiction record des 49ers pour 2020

Record: 9-7Division: N ° 2 NFC OuestÉliminatoires: N ° 7 graine en NFC

Iyer prise: Les 49ers ont devancé les Seahawks pour le NFC West et n ° 1 la saison dernière. Cette régression en quatre matchs les amènera toujours dans les séries éliminatoires en tant que joker avec les rôles inversés.

Appelez cela une version légère d’une gueule de bois du Super Bowl, avec quelques changements de personnel clés et des blessures leur donnant quelques questions de plus qu’à la fin de la saison dernière.

La prise de Haislop: Une régression par rapport à une saison régulière de 13-3 serait naturelle pour n’importe quelle équipe de cette ligue, il est donc juste de s’attendre à ce que les 49ers glissent. Certains matchs sur la route difficiles à la Nouvelle-Orléans (encore une fois) et à Dallas n’aident pas leur cas. Les matchs consécutifs de New York vers le début de la saison seront un défi logistique dès le départ, en particulier au milieu du virus.

Pourtant, c’est une équipe qui serait probablement le champion en titre du Super Bowl si Patrick Mahomes n’était pas devenu fou au quatrième quart. Et en dehors du commerce DeForest Buckner, San Francisco n’a pas subi beaucoup de pertes importantes à court terme pour sa liste pendant l’intersaison. Il n’y a aucune raison de croire que les 49ers ne pourront plus se battre en 2020.

Cotes de 49ers pour un total de victoires 2020, Super Bowl

Selon les cotes du Super Bowl chez Sports Insider, seuls les Ravens et les Chiefs (+650) ont de meilleures chances de gagner le Super Bowl 55 que les 49ers à +1000.

Ces chances font également des 49ers les favoris pour répéter en tant que champions de la NFC, légèrement devant les Saints, les Buccaneers, les Cowboys, les Eagles, les Seahawks et les Packers.

Sports Insider classe également San Francisco comme le favori pour remporter le NFC West contre Seattle avec une augmentation significative des chances pour Los Angeles et l’Arizona.

Calendrier des 49ers 2020

En supposant que le calendrier 2020 de la NFL reste intact sans aucun ajustement lié à la pandémie, les 49ers joueront le quatrième calendrier le plus difficile de la NFL en fonction du pourcentage de victoires des adversaires en 2019.

Naturellement pour une équipe de haut niveau qui sort d’une course au Super Bowl, San Francisco a quatre matchs aux heures de grande écoute à son programme et pourrait en finir avec plus en fonction des ajustements du calendrier de la NFL à la fin de la saison.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des 49ers pour la saison 2020.

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1er septembre 13 Cardinals 16h25 FOX 2 20 septembre @Jets 13h FOX 3 27 septembre @Giants 13h FOX 4 octobre 4 Eagles 20h20 NBC 5 octobre 11 Dauphins 16h05 FOX 6 octobre .18 Rams 20h20 NBC 7 octobre 25 @Patriots 16h25 CBS 8 novembre 1 @Seahawks 16h25 FOX 9 novembre 5 Packers 20h20 NFL Network 10 novembre 15 @Saints 16h25 pm FOX 11 – BYE – – 12 novembre 29 @Rams 16 h 05 FOX 13 7 décembre Bills 16 h 25 FOX 14 décembre 13 Redskins 16 h 25 FOX 15 décembre 20 @Cowboys 20 h 20 NBC 16 26 ou 27 décembre @Cardinals À déterminer À déterminer 17 3 janvier Seahawks 16 h 25 FOX