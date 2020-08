Les prévisions de la NFL de Sporting News pour la saison 2020 ont été faites en sachant que le paysage du football professionnel sera presque sûrement touché par la pandémie COVID-19 d’une manière ou d’une autre pendant l’automne et l’hiver.

Ainsi, les prédictions concernant la façon dont toutes les équipes, y compris les Ravens, finiront au classement de la NFL 2020 et au-delà sont plus une merde que d’habitude. Nous n’avons pas d’autre choix que de fonctionner avec la liste et la connaissance du calendrier que nous avons des 32 équipes qui se dirigent vers ce qui sera une saison étrange.

Basé sur les choix de jeu de l’écrivain senior de la NFL Vinnie Iyer pour toute la saison 2020, SN projette une petite diapositive pour les Ravens dans la colonne des victoires. La bonne nouvelle pour Baltimore est que cela ne veut rien dire en ce qui concerne ses chances dans l’AFC Nord, qui, selon nous, verra un nouveau vainqueur.

Vous trouverez ci-dessous les prévisions d’Iyer pour les Ravens en 2020, ainsi que la façon dont les parieurs de Vegas voient leurs chances de gagner le Super Bowl.

Prédiction record des Ravens pour 2020

Record: 11-5Division: N ° 1 en AFC NordÉliminatoires: N ° 2 graine en AFC

Iyer prise: Ne vous laissez pas berner par la glissade de trois matchs des Ravens dans nos prédictions. Ils sont toujours en grande forme offensivement autour de Lamar Jackson, où ils ont plus de flair pour le gros jeu à la fois dans le champ arrière et dans le corps de réception. Leurs sept premiers changements en défense sont également prometteurs.

C’est un produit d’avoir une petite régression record dans une division plus difficile, mais ils seront toujours un solide choix n ° 2 pour gagner l’AFC.

La prise de Haislop: Baltimore obtiendra probablement plus d’un combat de Pittsburgh cette saison, et Cleveland et Cincinnati devraient être plus difficiles. Cela ne devrait pas avoir d’importance pour une équipe des Ravens qui n’aurait pu que s’améliorer offensivement pendant l’intersaison.

Les questions pour cette équipe portent moins sur ses chances de gagner une tête de série élevée en séries éliminatoires que sur ce qu’elle fait avec cette tête de série.

Cotes des Ravens pour le total de victoires 2020, Super Bowl

Selon les cotes de Sports Insider, les Ravens devraient gagner entre 10 et 14 matchs en 2020. Ils sont à égalité avec les Chiefs au sommet des chances de gagner à la fois le championnat de l’AFC et le Super Bowl.

Baltimore est également un favori solide pour remporter l’AFC Nord à -170, confortablement devant Pittsburgh (+340) et Cleveland (+400). Cincinnati est toujours le caviste à +2000 malgré la promesse de la recrue QB Joe Burrow.

Calendrier des corbeaux 2020

En supposant que le calendrier 2020 de la NFL reste intact sans aucun ajustement lié à la pandémie, les Ravens joueront le calendrier le plus facile de la NFL en fonction du pourcentage de victoires de leurs adversaires en 2019. En plus de cela, ils ont un avantage important lié aux voyages.

Les Ravens ne parcourront que 6 310 milles, le moins de toutes les équipes au cours des quatre dernières saisons. En comparaison, l’équipe qui voyagera le plus est les Seahawks, qui parcourront 29 203 milles pour leurs matchs à l’extérieur.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des Ravens pour la saison 2020.

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1er 13 septembre vs Browns 13 h HE CBS 2 20 septembre à Texans 16 h 25 HE CBS 3 28 septembre vs Chiefs (MNF) 20 h 15 HE ESPN 4 4 octobre à Redskins 13 h HE CBS 5 11 octobre vs Bengals 13 h HE CBS 6 18 octobre à Eagles 13 h HE CBS 7 25 octobre vs Steelers 13 h HE CBS 8 BYE – – – 9 novembre 8 aux Colts 13 h HE CBS 10 novembre 15 à Patriots (SNF) 20 h 20 HE NBC 11 22 novembre vs Titans 13 h HE CBS 12 26 novembre à Steelers (Thanksgiving) 20 h 20 HE NBC 13 3 décembre vs Cowboys (TNF) 8 h 20 pm ET Fox / NFLN / Amazon 14 décembre 14 à Browns (MNF) 20 h 15 ET ESPN 15 20 décembre vs Jaguars 13 h ET CBS 16 27 décembre vs Giants 13 h ET CBS 17 3 janvier à Bengals 13 h HE CBS