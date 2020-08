Les prévisions de la NFL de Sporting News pour la saison 2020 ont été faites en sachant que le paysage du football professionnel sera presque sûrement touché par la pandémie COVID-19 d’une manière ou d’une autre pendant l’automne et l’hiver.

Ainsi, les prédictions concernant la façon dont toutes les équipes, y compris les Saints, finiront au classement de la NFL 2020 et au-delà sont plus une merde que d’habitude. Nous n’avons pas d’autre choix que de fonctionner avec la liste et la connaissance du calendrier que nous avons des 32 équipes qui se dirigent vers ce qui sera une saison étrange.

Sur la base des choix de jeu de l’écrivain principal de la NFL, Vinnie Iyer, pour toute la saison 2020, SN projette un léger glissement à la Nouvelle-Orléans après que les Saints aient fait 13-3 au cours de chacune des deux dernières saisons. Mais c’est toujours une équipe éliminatoire, et une solide à cela.

Vous trouverez ci-dessous les prédictions d’Iyer pour les Saints en 2020, ainsi que la façon dont les parieurs de Vegas voient leurs chances de gagner le Super Bowl.

Prédiction record des Saints pour 2020

Record: 11-5Division: N ° 2 NFC SudÉliminatoires: N ° 5 graine en NFC

Iyer prise: Les Saints ne tomberont pas trop vite derrière Tom Brady et les Bucs au nouveau look brillant. Cette régression en deux matchs en fera une solide équipe joker, mais c’est une considération raisonnable porteuse de vibrations offensives et défensives similaires des trois dernières saisons de division.

Drew Brees fera de son mieux pour rendre son potentiel spectaculaire la saison dernière.

La prise de Haislop: Cela pourrait être le dernier hoorah de l’ère Brees-Sean Payton à la Nouvelle-Orléans, et si c’est le cas, au moins les Saints sont bien équipés pour faire une dernière course à un deuxième Super Bowl.

Personne ne peut remettre en question le talent de la Nouvelle-Orléans. La question est de savoir si les Saints peuvent obtenir des rebonds pour aller dans les séries éliminatoires après trois briseurs de cœur consécutifs en séries éliminatoires. Ils doivent également faire face à Tom Brady dans la division, ce qui rend un quatrième titre consécutif NFC Sud moins probable pour la Nouvelle-Orléans.

Cotes des Saints pour le total de victoires 2020, Super Bowl

Selon les cotes de Sports Insider, les Saints peuvent en effet s’attendre à une baisse d’un match ou deux dans la colonne des victoires cette saison. Ce qui n’est pas un gros problème pour une équipe entrant dans la saison classée n ° 3 sur le tableau des cotes du Super Bowl, à égalité avec les 49ers, champions en titre de la NFC.

La Nouvelle-Orléans est la favorite pour remporter le NFC Sud à +100, mais pas beaucoup, car Tampa Bay se cache à +115. Il y a un grand écart entre les Bucs, les Falcons (+900) et les Panthers (+1600) dans les cotes de la division.

Calendrier des Saints 2020

En supposant que le calendrier 2020 de la NFL reste intact sans aucun ajustement lié à la pandémie, les Saints joueront le neuvième calendrier le plus facile de la NFL en fonction du pourcentage de victoires des adversaires en 2019.

Bien sûr, cela ne tient pas compte des changements au cours de la saison morte, en particulier le mouvement de Brady susmentionné. La bonne nouvelle est que la Nouvelle-Orléans n’a pas beaucoup de matchs sur route décourageants, sans division, au-delà du voyage de mi-décembre à Philadelphie.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des Saints pour la saison 2020.

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1er septembre 13 Buccaneers 16 h 25 FOX 2 21 septembre Raiders 20 h 15 ESPN 3 27 septembre Packers 20 h 20 NBC 4 4 octobre @ Lions 13 h FOX 5 12 octobre Chargeurs 20 h 15 ESPN 6 – BYE – FOX 7 25 octobre Panthers 13 h FOX 8 1 novembre @Bears 16 h 25 FOX 9 8 novembre @Buccaneers 20 h 20 NBC 10 novembre 15 49ers 16 h 25 FOX 11 22 novembre Falcons 1 pm FOX 12 29 novembre @Broncos 16 h 05 FOX 13 6 décembre @Falcons 13 h FOX 14 décembre 13 @Eagles 16 h 25 FOX 15 décembre 20 Chiefs 16 h 25 CBS 16 25 décembre Vikings 4: 30 h FOX 17 3 janvier @Panthers 13 h FOX