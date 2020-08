Les WTA Cincinnati Masters commenceront dans un environnement inconnu au Billie Jean King National Tennis Center, après avoir déménagé de Mason, Ohio à New York en raison des restrictions de voyage causées par la pandémie de coronavirus. Mais il devrait encore y avoir beaucoup d’action divertissante le premier jour dans la Grosse Pomme, avec Cori Gauff, qui affronte Maria Sakkari, parmi ceux en action. Mais qui avancera?

Prédictions WTA Cincinnati Masters Day One

Anastasija Sevastova contre Kristina Mladenovic

Tête à tête: Sébastova 2-1 Mladenovic

Cela ressemble à un match intrigant sur papier. Anastasija Sevastova a été plutôt en difficulté ces derniers temps, n’ayant remporté qu’un de ses huit matchs WTA cette saison, et elle a glissé de son classement en carrière de la 11e place mondiale à la 44e place du classement WTA. Son retour à l’action à l’Open de Prague était également loin d’être encourageant, la Lettone s’effondrant sur une défaite 2-6 2-6 aux mains d’Irina-Camelia Begu au premier tour.

Kristina Mladenovic, classée à une place au-dessus de la Lettone, a également profité de sa juste part de jours difficiles depuis qu’elle a atteint un sommet en carrière au rang mondial. Et elle a également fait un retour perdant à l’action, tombant face à Ekaterina Alexandrova au premier tour à Palerme, malgré sa victoire au premier set. Les deux femmes auront sûrement désespérément besoin d’une victoire au WTA Cincinnati Masters. Mais c’est peut-être Sébastova qui abordera ce match le plus confiant.

Elle a, après tout, remporté deux de ses trois rencontres précédentes avec Mladenovic, même si c’est la Française qui est sortie victorieuse lors de leur dernière rencontre à Moscou la saison dernière. Mais peut-être plus important encore, Sébastova ne manque pas de bons souvenirs à New York, ayant atteint les demi-finales à l’US Open en 2018 et les quarts de finale en 2016 et 2017. Elle apprécie clairement les conditions au Billie Jean King National Tennis Center et cela devrait prouver la différence ici.

Prédiction: Sevastova en 3

Donna Vekic contre Victoria Azarenka

Tête à tête: Vekic 2-0 Azarenka

Pour la deuxième année consécutive, Donna Vekic et Victoria Azarenka s’affronteront au WTA Cincinnati Masters. C’est Vekic qui a remporté la victoire en 2019, ajoutant à sa victoire sur Azarenka quelques semaines plus tôt à San Jose, mais la Biélorusse sera sûrement déterminée à imposer un résultat différent en 2020. Et Vekic a été plutôt incohérent ces derniers temps, après avoir affiché un 6- 6 record à ce jour dans cette saison la plus étrange. Mais c’est beaucoup plus de tennis qu’Azarenka n’a pu jouer.

L’ancien n ° 1 mondial, qui a atteint deux finales consécutives de l’US Open en 2012 et 2013, n’a joué que deux fois au niveau WTA en 2020 et a perdu les deux matches. Elle est toujours une joueuse redoutable lorsqu’elle est à son meilleur, avec son match de retour parmi les meilleurs des rangs WTA, mais Azarenka semble maintenant rarement en mesure de trouver son meilleur tennis et a été décevante à Lexington. Peut-être que la pause prolongée aura rajeuni sa carrière, mais le solide Vekic semble le vainqueur le plus probable.

Prédiction: Vekic en 2

Veronika Kudermetova contre Ajla Tomljanovic

Tête à tête: Kudermetova 1-0 Tomljanovic

Il est difficile d’échapper au sentiment qu’Ajla Tomljanovic a plutôt sous-performé. L’Australienne s’est imposée comme un membre solide du top 100, avec un rang mondial de premier plan en carrière, mais une joueuse de son talent aurait sûrement pu faire plus. Elle était certainement décevante lors de son retour à l’action au Top Seed Open de Lexington. Face à la cinquième tête de série Yulia Putintseva au premier tour, Tomljanovic n’a remporté que quatre matchs dans un 0-6 4-6 humiliant.

Cette défaite aura sûrement ébranlé sa confiance avant le double en-tête du WTA Cincinnati Masters et de l’US Open à New York. Mais son adversaire de premier tour au WTA Cincinnati Masters, Veronika Kudermetova, a fait un retour tout aussi peu inspiré, perdant 0-6 3-6 contre Eugenie Bouchard à l’Open de Prague. Les deux femmes ont alors vraiment besoin d’une victoire. Mais il y a peu de signes évidents indiquant lequel d’entre eux l’obtiendra.

Kudermetova a remporté sa seule rencontre précédente, qui avait eu lieu au premier tour à Tianjin la saison dernière, très confortablement, ne cédant que six matchs à l’Australien dans une victoire 6-2 6-4. Si Tomljanovic cherche à renverser ce résultat, s’imposer au service de Kudermetova sera essentiel. Mais c’est trop souvent quelque chose que Tomljanovic a du mal à faire, paraissant plutôt heureux de donner du rythme à ses adversaires. Contre la percutante Kudermetova, cela s’avérera sûrement fatal.

Prédiction: Kudermetova en 3

Venus Williams contre Dayana Yastremska

Tête à tête: première rencontre

Cela pourrait être un match. À leur meilleur, les deux femmes sont des frappeurs de balle dominants, capables de frapper les gagnants de presque n’importe où sur le terrain. Dayana Yastremska a fait son retour à l’action à Palerme, jouant bien pour atteindre les quarts de finale, mais elle a gaspillé une balle de match là-bas dans une défaite acharnée en trois sets contre Camila Giorgi. Venus Williams, quant à elle, a impressionné en battant Azarenka au premier tour à Lexington, mais a échoué au deuxième tour contre sa sœur Serena.

Les deux femmes arrivent au WTA Cincinnati Masters sous une forme solide, sinon exceptionnelle, avant ce qui sera leur première rencontre. La clé pour Williams sera de passer une bonne journée au service. Malgré toute sa qualité, elle n’est pas la joueuse qu’elle était autrefois et il est difficile de la voir survivre à Yastremska dans un duel de base prolongé. Mais même derrière une bonne journée de service, cela ressemble à une bataille difficile pour Williams. Elle est assez bonne pour en faire un match, mais attendez-vous à l’exubérance et à la puissance de Yastremska pour voir l’Ukrainienne entrer au deuxième tour.

Prédiction: Yastremska en 3

