La tournée féminine a connu un redémarrage assez réussi la semaine dernière à Palerme. Le WTA Lexington Open sera le premier événement joué aux États-Unis après une interruption de cinq mois. Ce sera passionnant de vérifier la forme de tout le monde et peut-être d’établir quelques premiers candidats pour le prochain US Open. Qui l’emportera le premier jour du tableau principal à Lexington? Nous avons également des prédictions pour d’autres matchs du lundi.

Kristie Ahn – Jovana Jovic

Tête à tête: Jovic 2-1

C’est un dernier tour de match de qualification. Kristie Ahn est la tête de série du tirage au sort, mais a eu un temps vraiment difficile Gabriela Talaba (a perdu 2-4 dans le set décisif). Jovana Jovic mène le tête-à-tête sur son adversaire, mais sa dernière victoire est revenue il y a quatre ans. Ahn a connu un été brillant sur les terrains durs américains l’année dernière et bien que sa performance d’hier ait été au mieux fragile, elle ne fera que s’améliorer à partir de maintenant. Attendez-vous à ce que la favorite trouve un moyen d’améliorer son jeu.

Prédiction: Ahn en 3

Vera Zvonareva – Jessica Pegula

Tête à tête: Pegula 1-0

Le vétéran est revenu une autre fois cette saison, remportant de solides victoires en février et mars (Hsieh, Siegemund, Stosur, Siniakova). Cependant, nous ne savons rien de la forme de Zvonareva entrant dans cet événement. Pegula, quant à elle, était l’une des joueuses les plus actives de la pandémie, disputant 15 matchs au cours des deux derniers mois. L’Américain a récemment remporté de belles victoires sur des joueurs comme Sloane Stephens, Sofia Kenin ou Venus Williams. Le soutien de la foule ne sera pas disponible pour la pousser à travers, mais sur la base de ses récents résultats, elle est beaucoup plus sûre que Zvonareva.

Prédiction: Pegula en 2

Ons Jabeur – Caty McNally

Tête à tête: Première rencontre

La Tunisienne de 25 ans jouait le meilleur tennis de sa vie juste avant la pandémie, soulignée par sa course aux quarts de finale de l’Open d’Australie. Jabeur est l’un des plus McNally a joué une bonne part de tennis d’exhibition récemment, bien qu’avec des résultats mitigés. Plus de rythme de match peut être un avantage après une si longue pause, mais l’extraordinaire variété du Tunisien devrait s’avérer encore plus grande.

Prédiction: Jabeur en 3

Madison Brengle – Aryna Sabalenka

Tête à tête: Sabalenka 1-0

Le Biélorusse était une fois de plus l’un des meilleurs joueurs de la tournée au début de la saison, culminant avec une course au titre à Doha. Alors que Brengle a remporté quatre victoires en exposition pendant la pause de cinq mois, il est peu probable qu’elle soit en mesure de lancer un défi à Sabalenka. Alors que le monde non. Le jeu de 11 peut parfois être un peu hasardeux, Brengle ne possède tout simplement aucune réponse fiable à la puissance extrême du Bélarus.

Prédiction: Sabalenka en 2

