Red Bull mise sur la pensée intelligente du stand et l’excellence de son pilote Max Verstappen pour bouleverser à nouveau le mastodonte Mercedes et sa voiture de course plus rapide d’une seconde par tour.

Les Black Arrows ont de nouveau verrouillé la première ligne pour le Grand Prix d’Espagne sur le circuit Barcelona-Catalunya, le déficit d’environ une demi-seconde par rapport à leur plus proche rival – Max.

Néanmoins, le chef de l’équipe Red Bull, Christian Horner, est convaincu que son équipe a la cervelle nécessaire pour arrêter les champions du monde. Le bruit sourd de Silverstone de dimanche dernier a inspiré des extraits sonores haussiers du camp bleu.

Avant la course de dimanche, Horner n’a pas caché qu’une stratégie créative et audacieuse peut gagner la journée: «Cela fait partie de notre ADN que nous sommes prêts à prendre des risques, nous sommes prêts à sortir la tête parfois par la fenêtre.

«Ce n’est pas seulement l’équipe de stratégie, c’est toute l’équipe – je pense qu’ils font un travail incroyable, en particulier sur la piste parce que nous n’avons pas la voiture la plus rapide pour le moment, et donc cette équipe a fait ses preuves maintes et maintes fois. être capable de s’adapter, d’être rapide et je pense que stratégiquement, nous avons été forts cette année.

Verstappen est deuxième du championnat, 30 points derrière Lewis Hamilton, et cela aurait pu être moins si le Néerlandais n’avait pas subi de DNF lors de l’ouverture de la saison.

Horner a expliqué: «Nous aurions pu gagner cette première course en Autriche avec la stratégie là-bas. De toute évidence, cela a fonctionné à Budapest pour diviser également la Mercedes, et bien sûr, en prenant l’appel courageux que Max a dû livrer samedi à partir du pneu dur. [at Silverstone]. »

Si les étoiles s’alignent pour la voiture n ° 33, à partir de P3 sur la grille, il effectuera une bonne course vers le complexe lointain du virage 1 et, par la suite, déterminera quelle main il a été distribuée et élaborera une stratégie pour battre le salon Mercs. et carré, comme cela a été fait il y a sept jours.