La Pro League des Émirats arabes unis a annoncé les dates des rencontres et les heures de coup d’envoi de la Ligue arabe du golfe 2020/21, de la Coupe du golfe arabique et de la Ligue arabe du golfe U21.

L’annonce fait suite à une réunion de coordination avec les titulaires des droits de diffusion télévisée; Les chaînes Abu Dhabi Sports, Dubai Sports et Sharjah Sports, se sont tenues la semaine dernière par téléconférence.

La réunion a discuté des dates proposées et des heures de coup d’envoi des rencontres à la lumière du nouveau tirage au sort de la saison effectué le 18 juillet et a été présidée par Hassan Taleb Al Mar, membre du conseil d’administration de l’UAEPL et chef du comité technique et en présence de Waleed Al Hosani, PDG de l’UAEPL. en plus du personnel des départements concernés et des représentants des diffuseurs.

La saison 2020/21 démarre avec le match aller des barrages de l’Arabian Gulf Cup les 3 et 4 septembre, tandis que le match retour est prévu les 1er et 2 octobre.

Le premier tour de matches commence avec trois rencontres le premier jour; Ittihad Kalba accueille Al Jazira à 19h00 et le Shabab Al Ahli Dubai Club accueille Al Dhafra en même temps. Les rencontres du 3 septembre se terminent avec Fujairah affrontant Ajman à 21h30.

L’action de l’Arabian Gulf Cup se poursuit le 4 septembre avec deux coups d’envoi à 19h00; Hatta contre Bani Yas et Al Ain contre Khor Fakkan, tandis que le tour se termine à 21h00 avec Al Wahda accueillant Al Wasl. Sur la base du nouveau format de coupe, les champions de la ligue Sharjah et les détenteurs du titre de coupe Al Nasr ont reçu un congé pour les quarts de finale.

Pendant ce temps, l’Arabian Gulf League débutera le 9 septembre, avec une première journée de match disputée sur trois jours. Le 9, Ittihad Kalba lance la compétition à domicile contre Shabab Al Ahli à 18h45, tandis que Hatta se rend à Abu Dhabi pour affronter Al Wahda à 21h30 le même soir.

La première journée se poursuit le jeudi 10 septembre avec Fujairah accueillant Sharjah à 18h45 et Al Ain affrontant Khor Fakkan à 21h30.

L’action se termine le 11 avec trois matchs; Ajman accueille Al Dhafra à 18h45 et Al Wasl accueille Bani Yas en même temps tandis que les matches du premier jour se terminent avec Al Nasr face à Al Jazira à 21h30.

La première moitié de la Ligue Arabique du Golfe devrait s’achever avec la 13e journée des 1 et 2 janvier 2021.

