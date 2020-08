MISE À JOUR: Suivez UFC 252: Moicic vs Cormier avec la couverture en direct de SN

Qui est le plus grand combattant poids lourd de l’histoire de l’UFC?

Stipe Miocic et Daniel Cormier pourraient très bien répondre à cette question samedi à l’UFC 252 alors qu’ils s’affrontent pour la troisième fois de leur riche carrière pour déterminer le champion incontesté des poids lourds de l’UFC.

PLUS: Bundle UFC 252 avec un plan annuel ESPN + pour économiser plus de 25%

Miocic (19-3, 15 KO) et Cormier (22-1-2, 10 KO) ont touché des gants pour la première fois à l’UFC 226 en juillet 2018 alors que le premier tentait d’étendre son record de défenses de championnat des poids lourds à quatre. Cormier a cependant marqué un KO au premier tour du champion en titre, devenant cependant le deuxième combattant de l’UFC derrière Conor McGregor à détenir des championnats dans deux divisions différentes (poids lourds et poids lourds légers). Miocic a pris sa revanche à l’UFC 241 en août 2019, marquant un TKO de quatrième tour pour récupérer le championnat des poids lourds.

Si le combat de samedi entre Miocic et Cormier ressemble à leurs deux premiers, il promet d’être un match en caoutchouc passionnant – et, comme les combattants eux-mêmes, l’un des meilleurs de l’histoire de l’UFC.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le pay-per-view UFC 252, y compris le prix et comment diffuser en direct Stipe Miocic vs Daniel Cormier 3.

Prix ​​UFC 252: Combien coûte Miocic vs Cormier 3?

Prix ​​PPV (pour les abonnés): 64,99 $Prix ​​PPV: 84,98 $ (comprend ESPN groupé + abonnement annuel)

La carte principale UFC 252 est disponible uniquement via le pay-per-view sur ESPN +, qui nécessite un abonnement. Le prix PPV pour les abonnés actuels aux États-Unis est de 64,99 $; les nouveaux abonnés ont la possibilité de regrouper l’UFC PPV avec un abonnement annuel ESPN + pour 84,99 $, soit une économie de plus de 25%.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les différentes options de tarification et de regroupement avec la plate-forme ESPN +.

Les prix dans le monde varient selon la région et la plate-forme.

Comment regarder l’UFC 252 sur PPV

Chaîne TV: ESPN, ESPN Deportes (préliminaires)Direct: Passe de combat UFC, ESPN +

Les téléspectateurs américains peuvent regarder les préliminaires de l’UFC 252 – à partir de 19 h HE – via UFC Fight Pass ainsi qu’ESPN, ESPN Deportes et ESPN +. Les préliminaires passeront uniquement à ESPN, ESPN Deportes et ESPN + à partir de 20 h. La carte principale à la carte sera diffusée exclusivement sur ESPN +

À quelle heure commence l’UFC 252?

UFC 252 (préliminaires préliminaires): 19 h HEUFC 252 (préliminaires): 20 h HEUFC 252 (carte principale): 22 h HE

L’UFC 252 débutera à 19 h HE avec des préliminaires précoces et se poursuivra avec des combats préliminaires à 20 h HE. La carte principale doit commencer à 22 h HE; Cormier et Miocic toucheront les gants lors du cinquième et dernier combat de la carte principale.

Carte de combat UFC 252

Préliminaires

Undercard Kai Kamaka contre Tony Kelley Undercard Chris Daukaus contre Parker Porter Undercard Ashley Yoder contre Livinha Souza Undercard TJ Brown contre Danny Chavez Undercard Felice Herrig contre Virna Jandiroba Feature Jim Miller contre Vinc Pichel

Carte principale

Undercard John Dodson contre Merab Dvalishvili (poids coq) Undercard Herbert Burns contre Daniel Pineda (poids plume) Undercard Junior Dos Santos contre Jairzinho Rozenstruik (poids lourd) Co-Main Sean O’Malley contre Marlon Vera (poids coq) Main event Stipe Miocic ( C) contre Daniel Cormier