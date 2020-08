La bulle des séries éliminatoires de NASCAR a pris un tour samedi à Douvres et les chiffres pour s’intensifier davantage dimanche dans la seconde moitié du double du Drydene 311.

Jimmie Johnson, en compétition sur une piste qu’il a toujours appréciée, a profité d’une septième place pour devancer William Byron au classement de la Cup Series. Cependant, la différence de points entre Johnson et Byron n’est que de trois, ce qui signifie que la dernière place en séries éliminatoires reviendra probablement à la dernière course de saison régulière le week-end prochain à Daytona, quel que soit le déroulement de dimanche. Erik Jones et Tyler Reddick restent également en lice pour la 16e place du tableau.

Denny Hamlin est sorti victorieux samedi et compte également être un facteur dimanche, compte tenu de son excellence constante en 2020.

Voici un aperçu de la course de dimanche, du format à l’ordre de départ:

Comment fonctionne la double tête Drydene 311?

Bien qu’elles portent le même nom, les courses du samedi et du dimanche sont des événements complètement différents et comptent comme des entités distinctes dans le classement.

La deuxième partie du week-end Monster Mile devrait débuter dimanche à 16 h HE (NBCSN, MRN). Il fera 311 tours.

Qui a remporté la pole pour la deuxième course à Douvres?

Parce que les deux courses à Douvres cette année ont été regroupées dans un double titre, la course de samedi a servi de facteur déterminant pour l’ordre de départ de dimanche.

Les 20 premiers de samedi verront leurs positions inversées dimanche, ce qui signifie que le 20e pilote Matt DiBenedetto sera en pole position et Hamlin partira 20e. Le reste du champ a été défini par la nouvelle formule de NASCAR pour remplacer la qualification au milieu de la pandémie de coronavirus. La formule pondérée prend en compte la position finale dans la course précédente (50 pour cent), le classement en points de propriétaire de l’équipe (35 pour cent) et le tour le plus rapide de la course précédente (15 pour cent).

La formation de départ NASCAR pour la deuxième course à Douvres

Johnson, Jones et Reddick débuteront chacun la course de dimanche dans le top 15. Certains de leurs meilleurs concurrents de la bulle des séries éliminatoires seront bien derrière eux. Alex Bowman part en 21e position, William Byron en 23e et Kurt Busch en 28e.

Être en première position au drapeau vert devrait donner un coup de pouce à DiBenedetto, qui tente de conserver sa place en séries éliminatoires lors des deux dernières courses de la saison régulière.

Voici la formation de départ complète du Drydene 311 de dimanche:

Position de départ

Chauffeur

1 Matt DiBenedetto 2 Ryan Newman 3 Ty Dillon 4 Aric Almirola 5 Chris Buescher 6 Austin Dillon 7 Ryan Blaney 8 Tyler Reddick 9 Erik Jones 10 Cole Custer 11 Ricky Stenhouse Jr.12 Brad Keselowski 13 Joey Logano 14 Jimmie Johnson 15 Clint Bowyer 16 Chase Elliott 17 Kevin Harvick 18 Kyle Busch 19 Martin Truex Jr.20 Denny Hamlin 21 Alex Bowman 22 Matt Kenseth 23 William Byron 24 Christopher Bell 25 Michael McDowell 26 Bubba Wallace 27 John Hunter Nemechek 28 Kurt Busch 29 Ryan Preece 30 Corey LaJoie 31 Daniel Suarez 32 JJ Yeley 33 Josh Bilicki 34 Brennan Poole 35 Quin Houff 36 Timmy Hill 37 Reed Sorenson 38 Joey Gase 39 Garrett Smithley 40 BJ McLeod