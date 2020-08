Moscou, MALTE – 26 mars: Les supporters de Malte sont vus lors du match de qualification du groupe F des Championnats d’Europe de l’UEFA 2020 entre Malte et l’Espagne au stade national de Ta’Qali le 26 mars 2019 à Mosta, Malte. (Photo par TF-Images / TF-Images via .)

Le groupe D1 comprend deux États insulaires avec les îles Féroé et Malte. Ces deux-là sont accompagnés d’Andorre et de Lettonie, dont la population de 1,92 million éclipse celle de toute autre équipe du groupe. Cet article prédira le Groupe 1 de l’UEFA Nations League D.

Pronostic Groupe 1 de l’UEFA Nations League D

La Lettonie, la meilleure parmi les pires

Croyez-le ou non, Malte a légèrement surperformé la Lettonie lors des qualifications pour l’Euro 2020, à l’exclusion des matches disputés contre des équipes classées sixième. Quoiqu’il en soit, c’était avec la plus petite marge possible. La Lettonie a obtenu le même nombre de points mais avait une différence de buts supérieure de +1. Cependant, la seule victoire de Malte a été contre les îles Féroé, tandis que la Lettonie a battu l’Autriche. La Lettonie est meilleure que Malte et toute autre équipe du groupe, même si la partie balte est historiquement plus faible. Ils ont prouvé plus lors des qualifications européennes de 2019 et sont mieux classés que toute autre équipe selon Elo Ratings.

Hormis leur victoire contre l’Autriche, Vilki a subi une courte défaite 1-0 contre la Slovénie, et a perdu «seulement» 3-1 contre Israël et la Macédoine du Nord. Pas bien, mais mieux que ce que n’importe quelle équipe du Groupe D1 pourrait réaliser, du moins contre des adversaires plus forts. Cette campagne de qualification désastreuse les secouera vraiment bien et les incitera à se concentrer sur les améliorations à l’approche de cette saison de la Ligue des Nations.

Malte et les îles Féroé sont à égalité

Malte et les îles Féroé faisaient partie du même groupe de qualification pour l’Euro 2020. Dans ce document, ils ont tous deux obtenu trois points après des victoires l’un contre l’autre. Malte a gagné 2-1 Ta ’Qali et les îles Féroé ont gagné 1-0 Tórshavn. Il convient de souligner que les îles Féroé sont classées 18 places plus haut selon les notes d’Elo, mais c’est loin d’être une condamnation à mort pour Malte. Ces classements ne sont pas une science exacte.

Évaluer Andorre

Par rapport à la force des équipes de Ligue D, Andorre a été impressionnante lors des éliminatoires européens 2019. Vaincre la Moldavie à domicile et obtenir un incroyable match nul 2-2 contre l’Albanie à Tirana. Dans ce stade, l’Albanie avait battu l’Islande deux mois auparavant. De plus, Andorre a subi une malheureuse défaite 1-0 contre la Turquie, à la suite d’un but tardif. Andorre a prouvé plus que Malte et les îles Féroé lors des éliminatoires européens. En conséquence, ils devraient être légèrement favorisés par rapport à ces deux-là, mais pas à la Lettonie.

