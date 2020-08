Qu’a fait Muj Fricke après avoir quitté le tabouret de bar? Pas tant

En juillet, Muj Fricke a quitté Barstool Sports parce qu’il pensait qu’il serait «pathétique» de «soutenir et de travailler pour ceux dont les croyances s’opposent si fermement aux miennes.»

En particulier, il semblait particulièrement offensé par les controverses répétées autour du fondateur Dave Portnoy. C’était à peu près au moment où les tristement célèbres vidéos de Colin Kaepernick et Ja Rule de Portnoy ont refait surface.

Je ne suis plus affilié à Barstool pic.twitter.com/oZBBfImAUn – Muj Fricke (@MujFricke) 3 juillet 2020

La décision de Fricke a finalement rencontré un certain contrecoup parce que les gens ont trouvé ses problèmes avec Barstool peu sincères.

De la même manière que Portnoy a utilisé une insulte raciale en récitant des paroles de chansons, des tweets capturés par capture d’écran semblaient indiquer que Fricke avait à un moment donné fait de même.

On a juste laissé tomber celui-ci? Je veux juste savoir à qui je devrais pardonner et qui pas trop pour ne pas être annulé pic.twitter.com/DGaLUVkwJp – Clint B (@ Cbuhle99) 4 juillet 2020

Alors, que fait Fricke depuis son départ, sans doute la société de médias sportifs à la croissance la plus rapide en Amérique? Sur la base de ses comptes de médias sociaux, pas grand chose.

Depuis qu’il a quitté publiquement Barstool Sports de manière très dramatique le 3 juillet, son activité sur Twitter semble se limiter à retweeter diverses vidéos et graphiques politiques, hip hop, jeux vidéo et sportifs.

Il ne semble pas publier de contenu original notable, bien qu’il se décrive comme un créateur de contenu dans sa biographie.

Le LinkedIn pour «Muj Fricke» répertorie «Producteur chez Barstool Sports» comme son «expérience» et le répertorie comme un employé actuel de l’entreprise.

Sur Instagram, le dernier message de Fricke a été publié il y a trois mois. Son avant-dernier poste est lui assis devant le logo Barstool Sports, probablement dans leur bureau.

Lorsque Fricke a quitté Barstool Sports, il a appelé tout le monde à suivre son tout nouveau compte Twitch. Le même compte Twitch est référencé dans sa biographie Twitter. Curieusement, lorsque vous accédez à ce lien, c’est tout ce que vous trouvez:

Il est certainement possible que Fricke propose des trucs vraiment cool qui ne sont tout simplement pas facilement accessibles en ligne, mais une analyse rapide ne révèle rien.

Pourquoi est-ce que ce que Muj Fricke fait?

Le statut de Fricke n’a pas vraiment d’importance. C’est juste une étude de cas intéressante sur ce qui se passe lorsqu’une personne apparemment en plein essor quitte professionnellement pour des choses qui ne sont pour la plupart que controversées sur Twitter.

En dehors de Twitter et des personnes qui suivent de près ses événements, personne ne s’est soucié de ce que Portnoy a dit. C’est pourquoi il est toujours à Barstool Sports et deux personnes qui sont beaucoup sur Twitter sont parties.

Juste au moment où Fricke a choisi de partir, Dan «Big Cat» Katz l’avait apparemment pris sous son aile. Et s’il y a un arbre de coaching dont vous voulez faire partie chez Barstool, c’est bien le sien. Donc, essentiellement, Fricke a quitté ce scénario idéal à cause d’une indignation sur Twitter, et en surface du moins, il ne semble pas qu’il ait grand-chose à montrer.

Encore une fois, il est très possible que Fricke travaille sur des trucs secrets géniaux et amusants non Internet et soit très heureux de sa décision. Si tel est le cas, plus de pouvoir pour lui.

Mais si ce n’est pas le cas, il y a probablement une leçon quelque part.

L’indignation de Twitter va et vient – ne prenez pas de décisions basées sur elle. Un travail stable avec beaucoup de potentiel à la hausse n’est pas quelque chose que vous voulez jeter pour apaiser des gens au hasard sur Internet.

