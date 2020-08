Pendant des mois, alors que le COVID-19 ravageait les plans et les calendriers d’autres ligues sportives du monde entier, la NFL a insisté sur le fait qu’elle serait en mesure de commencer sa saison 2020 à temps. Et les propriétaires d’équipes milliardaires qui dirigent cette opération ne clignotent pas alors même que le football au milieu d’une pandémie se révèle impossible aux niveaux inférieurs du sport.

Ainsi, la saison 2020 de la NFL devrait toujours commencer le 10 septembre avec ce qui est devenu un match d’ouverture traditionnel du jeudi soir. C’est, bien sûr, à moins qu’une épidémie de coronavirus ne casse les plans jusqu’à présent ininterrompus de la NFL pour la saison régulière.

PLUS: Expliquer les protocoles COVID-19 pour les camps d’entraînement

La NFL Players Association avait besoin de se battre, mais la NFL a finalement accepté d’annuler la pré-saison 2020 au nom de la santé et de la sécurité des joueurs. Cela a permis à la ligue de mettre en œuvre une longue période d’acclimatation pour les camps d’entraînement des équipes afin que les joueurs puissent atteindre leurs objectifs de conditionnement avant les entraînements à contact complet.

Ces modifications d’horaire signifient que la semaine 1 de la saison 2020 de la NFL sera une situation sans précédent pour toutes les parties impliquées. Cela marquera la première action de jeu en direct de la NFL depuis que les Chiefs ont battu les 49ers au Super Bowl 54 environ un mois avant que la pandémie arrête les sports dans le monde.

Donc, comme si la semaine 1 d’une saison de la NFL donnée ne suffisait pas à un tournage de merde en termes de quoi s’attendre, le début de la saison 2020 sera un cluster complet. Vraiment, tout ce que nous savons de la semaine 1, c’est qu’elle reste programmée pour commencer à l’heure avec une liste complète de 16 matchs.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur le début de la saison 2020 de la NFL, y compris la ligne COVID-19 que la ligue entrera en septembre.

Quand commence la saison NFL en 2020?

Date: Jeudi 10 septembreJeu: Texans de Houston aux Chiefs de Kansas CityHeure de coup d’envoi: 20 h 20 HE

Après une année de déviation, la NFL est revenue à sa tradition de programmer le champion en titre du Super Bowl en tant qu’hôte de l’ouverture de la saison jeudi soir de la ligue. La défense du titre des Chiefs commence contre les Texans, l’une des équipes battues par Kansas City lors des éliminatoires de l’AFC l’an dernier.

PLUS: Premières prévisions pour les matchs de la semaine 1 de la NFL

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles la NFL envisageait de déplacer l’ouverture de la saison dans l’un de ses nouveaux stades à Los Angeles ou à Las Vegas, en particulier après le début de la saison dernière avec un match classique Packers-Bears à Green Bay pour lancer la 100e saison de la ligue. . Kansas City, cependant, est resté la pièce.

L’ouverture de la saison 2020 de la NFL sera diffusée en direct le jeudi 10 septembre sur NBC avec l’équipe du réseau « Sunday Night Football » d’Al Michaels et Cris Collinsworth.

Calendrier de la NFL Semaine 1

Selon la tradition, la semaine 1 de la saison de la NFL débutera par un match d’ouverture jeudi soir mettant en vedette les champions en titre du Super Bowl et se terminera par un double titre « Monday Night Football ».

Niché entre ces matchs aux heures de grande écoute et servant de bonnet de nuit du premier dimanche complet du football NFL en 2020, pourrait être le match le plus intrigant du week-end. Cowboys at Rams sur « Sunday Night Football » est assez juteux à lui seul, mais il sert également de début à la télévision nationale du stade SoFi de Los Angeles. (Le problème des fans limités, voire inexistants, est un peu décevant.)

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet de la semaine 1 pour le début de la saison 2020 de la NFL.

Jeudi 10 septembre

Temps

Jeu

chaîne TV

20 h 20 HE Texans chez Chiefs NBC

Dimanche 13 septembre

Temps

Jeu

chaîne TV

13 h HE Eagles chez Washington Fox 13 h HE Dolphins chez Patriots CBS 13 h HE Packers chez Vikings Fox 13 h HE Colts chez Jaguars CBS 13 h HE Ours chez Lions Fox 13 h ET Raiders chez Panthers CBS 13 h HE Jets chez Bills CBS 1 pm ET Browns chez Ravens CBS 13 h HE Seahawks chez Falcons Fox 16 h 05 HE Chargeurs chez Bengals CBS 16 h 25 HE Cardinals chez 49ers Fox 16 h 25 HE Buccaneers chez Saints Fox 20 h 20 HE Cowboys chez Rams NBC

Lundi 14 septembre

Temps

Jeu

chaîne TV

19 h 15 HE Steelers à Giants ESPN 22 h 10 ET Titans à Broncos ESPN

COVID-19 et le début de la saison NFL

Au 5 août, la NFLPA avait signalé 56 résultats de tests COVID-19 positifs dans toute la ligue depuis que les joueurs se sont présentés aux camps d’entraînement fin juillet. C’était à peu près ce que la NFL attendait.

Parce que la NFL ne met pas en œuvre un concept de bulle comme ceux que la NBA et la LNH utilisent avec tant de succès, la ligue sait que les cas de coronavirus sont pratiquement inévitables. Il est donc important pour la NFL d’éviter les problèmes rencontrés par la Major League Baseball, en reportant ou en annulant des matchs en raison d’épidémies au sein des équipes. Ce sera plus facile à dire qu’à faire.

Fondamentalement, la NFL fonctionne sur le système d’honneur, faisant confiance à quelques milliers de joueurs et à tous les autres membres du personnel de l’équipe / de la ligue pour adhérer aux directives de santé et de sécurité mises en œuvre par leurs gouvernements locaux. Les 32 équipes avaient des plans d’intervention d’urgence contre les infections pour leurs installations approuvés par la NFL et la NFLPA, mais les joueurs sont toujours libres de vivre leur vie en dehors du siège de l’équipe.

Selon les termes de la convention collective modifiée de la ligue et des joueurs convenus le mois dernier, les joueurs peuvent être condamnés à une amende pour avoir assisté à des environnements potentiellement dangereux comme des clubs, des bars, des fêtes, des concerts et même des services religieux. Et s’ils sont testés positifs pour COVID-19 après cela, ils ne seront pas payés pour les jeux qu’ils manquent.

PLUS: protocoles COVID-19 pour les camps dans les installations d’équipe

Pourtant, avec des équipes de 53 joueurs au cours de la saison et des listes de joueurs d’entraînement élargies – et encore plus pendant les camps d’entraînement – le grand nombre de personnes impliquées fait de la saison de la NFL une entreprise risquée.

C’est pourquoi les tests sont essentiels. La ligue a accepté de tester les joueurs tous les jours pendant les deux premières semaines du camp d’entraînement. Il évaluera sa fréquence de tests COVID-19 à l’avenir et dans la saison en fonction du pourcentage de positifs.

Selon NBC Sports, lorsqu’un joueur est testé positif, il appartient à l’une des deux catégories suivantes:

«S’il présente des symptômes du COVID-19, au moins 10 jours doivent s’écouler depuis les premiers symptômes et au moins 72 heures se sont écoulées depuis la dernière apparition des symptômes. Il doit être testé négatif et faire approuver son retour par un médecin de l’équipe en consultation avec la ligue « S’il est asymptomatique, 10 jours doivent s’être écoulés depuis son test positif – ou cinq jours se sont écoulés depuis le test positif, plus deux tests qui montrent des résultats négatifs, pour qu’il recommence à jouer. »

Les joueurs dont le test est positif sont placés sur une nouvelle liste de réserve appelée «Réserve / COVID-19». Cependant, les joueurs peuvent être placés sur la liste même s’ils n’ont pas été testés positifs. La liste comprend également des joueurs qui sont entrés en contact étroit avec quelqu’un qui a été testé positif.

La NFL met également en œuvre la recherche des contacts afin de pouvoir surveiller les interactions de ceux dont le test est positif.