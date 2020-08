La saison régulière de la NBA 2019-2020 a été annoncée le 22 octobre. Maintenant, près de 10 mois plus tard, la ligue est enfin prête à passer en mode éliminatoire.

Après une séquence folle de «matchs de classement» dans la «bulle» de la NBA à Orlando, en Floride, 16 équipes se préparent pour les séries éliminatoires. L’environnement du campus a réussi à assurer la sécurité des joueurs et des membres du personnel jusqu’à présent, il semble donc qu’un champion sera couronné cette année.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les éliminatoires de la NBA 2020, y compris le calendrier complet et les dernières cotes pour remporter la finale de la NBA.

Quand les éliminatoires de la NBA commencent-elles en 2020?

Jeux de jeu: 15-16 aoûtPlayoffs NBA: 17 aoûtFinales de la conférence NBA: 15 sept.Finales NBA: 30 sept.

Les «matchs de classement» se joueront jusqu’au 14 août et un tournoi de play-in aura lieu du 15 au 16 août, le premier tour des éliminatoires commençant le 17 août. Les finales de la NBA débuteront le 30 septembre et se termineront au plus tard. que le 13 octobre.

Comment les éliminatoires de la NBA vont-elles fonctionner?

Les Grizzlies n ° 9 ont terminé à moins de quatre matchs des Trail Blazers n ° 8 au classement de la Conférence de l’Ouest, déclenchant un tournoi de play-in pour la dernière place en séries éliminatoires. Les Trail Blazers ont battu les Grizzlies dans le match de play-in pour se qualifier pour le premier tour des séries éliminatoires. Ils entreront dans le support en tant que tête de série n ° 8 et affronteront les Lakers.

Au-delà de la ronde de play-in, les éliminatoires de la NBA 2020 suivront le format typique avec des séries complètes des meilleurs des sept tout au long de la finale de la NBA.

Voici les matchs du premier tour de chaque conférence:

Conférence Est

(1) Bucks contre (8) Magie

(2) Raptors contre (7) Filets

(3) Celtics contre (6) 76ers

(4) Pacers vs (5) Chaleur

Conférence occidentale

(1) Lakers contre (8) Trail Blazers

(2) Clippers contre (7) Mavericks

(3) Nuggets contre (6) Jazz

(4) Rockets contre (5) Thunder

PRÉVISIONS DE LECTURE NBA:

Ventilation série par série et choix des finales NBA

Calendrier des éliminatoires de la NBA 2020

(Toutes les heures de l’Est)

15 août

Jeu (play-in)

Temps

Télévision nationale

Grizzlies contre Trail Blazers 14h30 ABC

17 août

Jeu 1

Temps

Télévision nationale

Jazz vs Nuggets 13 h 30 ESPN Nets vs Raptors 16 h ESPN 76ers vs Celtics 18 h 30 ESPN Mavericks vs Clippers 21 h ESPN

18 août

Jeu 1

Temps

Télévision nationale

Magic contre Bucks 13 h 30 TNT Heat contre Pacers 16 h TNT Thunder contre Rockets 18 h 30 TNT Trail Blazers contre Lakers 21 h TNT

19 août

Jeu 2

Temps

Télévision nationale

Nets vs Raptors 13h30 NBA TV Jazz vs Nuggets 16h00 TNT 76ers vs Celtics 18h30 TNT Mavericks vs Clippers 21h00 TNT

20 août

Jeu 2

Temps

Télévision nationale

Heat vs Pacers 13 h ESPN Thunder vs Rockets 15 h 30 ESPN Magic vs Bucks 18 h ESPN Trail Blazers vs Lakers 21 h ESPN

21 août

Jeu 3

Temps

Télévision nationale

Raptors vs Nets 13h30 NBA TV Nuggets vs Jazz 16h00 TNT Celtics vs 76ers 18h30 TNT Clippers vs Mavericks 21h00 TNT

22 août

Jeu 3

Temps

Télévision nationale

Bucks vs Magic 13 h TNT Pacers vs Heat 15 h 30 TNT Rockets vs Thunder 18 h ESPN Lakers vs Trail Blazers 20 h 30 ABC

23 août

Jeu 4

Temps

Télévision nationale

Celtics vs 76ers 13h00 ABC Clippers vs Mavericks 15h30 ABC Raptors vs Nets 18h30 TNT Nuggets vs Jazz 21h00 TNT

24 août

Jeu 4

Temps

Télévision nationale

Bucks vs Magic 13 h 30 NBA TV Rockets vs Thunder 16 h TNT Pacers vs Heat 18 h 30 TNT Lakers vs Trail Blazers 21 h TNT

Classement NBA

Voici le classement de la NBA basé sur les matchs terminés à la fois pendant la saison régulière 2019-2020 avant la suspension du jeu et à l’intérieur de la «bulle» de la ligue.

Conférence Est

La graine

Équipe

Record

Jeux de retour

1. Bucks ** 56-17 – 2. Raptors * 53-19 2.5 3. Celtics * 48-24 7.5 4. Pacers * 45-28 11 5. Heat * 44-29 12 6. 76ers * 43-30 13 7 . Filets * 35-37 20,5 8. Magie * 33-40 23

* place en séries éliminatoires

** conférence décrochée

Éliminé: Bulls, Cavs, Hawks, Hornets, Knicks, Pistons, Wizards

Conférence occidentale

La graine

Équipe

Record

Jeux de retour

1. Lakers ** 52-19 – 2. Clippers * 49-23 3.5 3. Nuggets * 46-27 7 4. Rockets * 44-28 8.5 5. Thunder * 44-28 8.5 6. Jazz * 44-28 8.5 7 . Mavericks * 43-32 11 8. Trail Blazers *** 35-39 18,5 9. Grizzlies *** 34-39 19

* place en séries éliminatoires

** conférence décrochée

*** couchette de jeu décrochée

Éliminé: rois, pélicans, éperons, soleils, loups de bois, guerriers

Cotes mises à jour pour gagner la finale de la NBA 2020

Les Clippers, Lakers et Bucks sont sans surprise les favoris du championnat avant les séries éliminatoires. Ils sont considérés comme les meilleurs prétendants depuis la manne des agences libres de l’été dernier.

En plus des cotes du titre ci-dessous, vous pouvez également trouver les cotes pour gagner les conférences de l’Est et de l’Ouest ici.

Équipe

Chances

Clippers +275 Lakers +300 Bucks +325 Celtics +1,000 Raptors +1,000 Rockets +1,200 Nuggets +2,800 Trail Blazers +2,800 Heat +3,300 Mavericks +5,000 Thunder +5,000 Jazz +5,000 76ers +6,000 Pacers +12,500 Nets +15,000 Grizzlies +20,000 Magic +25 000