Ubisoft accueillera à nouveau un visage familier avec la prochaine saison de « Rainbow Six Siege ».

Les fans de la série de jeux incroyablement populaire « Splinter Cell » n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps pour voir Sam Fisher faire un retour sur consoles et PC; il a été présenté comme un personnage jouable dans la prochaine mise à jour « Shadow Legacy », qui devrait bientôt être disponible sur les consoles.

PLUS: Sillon du train ‘Warzone’, emplacement, utilisation possible du réservoir dans ‘Call of Duty’ Saison 5

Les gens d’Ubisoft sont sur le point de révéler une autre mise à jour pour le FPS tactique de longue date, qui se dirige maintenant vers la saison 3 de l’année 5. Avec Fisher, Ubisoft réintroduit Chalet avec une refonte totale de la carte et va introduire d’autres changements et bogues. des correctifs au jeu.

Voici ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison de Siege:

Quand est la nouvelle saison de Siege?

Bien qu’aucune date de sortie spécifique n’ait encore été révélée, attendez-vous à ce que la nouvelle mise à jour arrive sur les consoles et sur PC en septembre, conformément à l’intervalle de saisons typique de trois mois dans Siege.

Nouvel opérateur Rainbow Six Siege

La dernière saison de « Rainbow Six Siege » réintroduira Sam Fisher de la franchise « Splinter Cell » en tant que nouvel opérateur. Dans sa propre série, Fisher est membre du Fourth Echelon (anciennement membre du Third Echelon), une division fictive d’agents secrets qui relève directement du président des États-Unis.

Compte tenu de cette description, Fisher devrait s’intégrer parfaitement au tireur tactique. Les fans de Fisher et de Siege s’amuseront beaucoup avec son introduction dans la série.

En tant qu’attaquant, la capacité de Fisher est la suivante:

Attaquant à vitesse moyenne et à armure moyenne, Fisher peut utiliser une panoplie d’armes, nouvelles et familières, pour compléter son style de jeu traditionnellement axé sur la furtivité. Ceux-ci incluent le fusil d’assaut SC3000 du jeu « Splinter Cell: Conviction » (complet avec des lunettes variables), un pistolet mitrailleur MP7 et une arme de poing 5.7 USG avec suppresseur intégré.

Mais l’objet le plus coûteux pour Fisher est son Argus Launcher, qui déclenche une caméra bidirectionnelle qui peut percer à peu près n’importe quelle surface du jeu. Bien qu’il puisse être facilement détruit, il permet aux joueurs non seulement d’espionner les adversaires de chaque côté de la barrière, mais également de tirer un seul laser qui peut détruire les gadgets ennemis ou infliger des dégâts mineurs.

Nouvelle carte Rainbow Six

Comme Ubisoft l’a révélé dans sa feuille de route pour l’année 5, la refonte de la carte du chalet devrait arriver dans la nouvelle saison de Siege et sera gratuite pour tous les joueurs au lancement. Quelques détails de la refonte de la carte, par la version:

«La refonte de la carte du chalet apporte de nouvelles options de navigation à la vénérable retraite, notamment la possibilité de descendre en rappel et de traverser le toit. Les rénovations de la chambre principale ont fermé la terrasse de la chambre et ajouté un escalier intérieur jusqu’à la salle des trophées, tandis que un nouveau couloir de sous-sol offre une nouvelle voie de rotation entre les sites de bombes. Et méfiez-vous de la nouvelle fenêtre au-dessus de la porte de garage très contestée; la motoneige ne vous sauvera pas de cette ligne de touche. «

Qui est Sam Fisher?

Sam Fisher, nom de code « Zero », est le protagoniste de la très populaire série de jeux vidéo Splinter Cell. En tant que membre du Fourth Echelon, Fisher est un agent secret d’élite et a fait plusieurs apparitions dans différentes propriétés d’Ubisoft, y compris les séries de jeux « Rainbow Six » et « Ghost Recon ».

Fisher est apparu dans sept de ses principaux titres, mais n’est pas apparu dans un jeu Splinter Cell depuis 2013 « Blacklist ». Fisher a également fait des apparitions dans plusieurs romans se déroulant dans l’univers du jeu vidéo de Tom Clancy.