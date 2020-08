La saison des superproductions estivales de 2020 a été suspendue à cause de la pandémie, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas célébrer les films du passé pour lesquels nous avons afflué hors du soleil et dans la climatisation. Bienvenue dans la saison des superproductions estivales de The Ringer, où nous présenterons différents classiques de l’été chaque semaine.

Je vais juste le dire: il y a beaucoup de mauvais films de golf là-bas. Cela dit, il y a beaucoup de swing de golf formidables, amusants et carrément terribles dans les pires films de golf, et c’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui.

Dimanche marque le 24e anniversaire de la sortie de Tin Cup, l’un des trois ou quatre films de golf Actually Good. Pour célébrer cette occasion spéciale, j’ai jeté un coup d’œil aux swing de golf dans les films et classé parmi les meilleurs (et les pires). Je n’ai pas inclus de biopics ou d’histoires basées sur la vie réelle, car alors les acteurs imitent simplement des personnes réelles et où est le plaisir? Au lieu de cela, nous allons dans la pure fiction et nous nous amusons sur Internet.

Alors permettez-moi de faire de ma meilleure impression de Max Homa et de dire: Faisons rôtir quelques swing de golf de cinéma.

12. Christopher Hawkins, qui est votre caddie?



Honnêtement, je ne classe même pas vraiment ce dernier en raison de la gravité du swing de Hawkins (joué par Big Boi), mais plutôt à cause du ridicule de ce film dans l’ensemble. Ce n’est pas génial quand la première ligne d’un film sur Wikipédia comprend l’expression «critiques universellement négatives et échec commercial». La prémisse du film, si vous êtes assez chanceux pour ne pas l’avoir vu, est que Hawkins soudoie essentiellement pour devenir membre d’un country club exclusif, et que les autres membres du club cherchent des moyens d’essayer de le faire expulser. S’il s’agissait d’un examen sérieux de l’exclusivité des terrains de golf et de la manière dont ils traitent les clients non blancs, je serais tout à fait d’accord. Mais Big Boi passe plus de temps à péter sur le tee-box qu’à aborder sérieusement ces thèmes.

11. Luke Chisholm, Sept jours en utopie



En parlant de films qui n’incluent pas beaucoup de golf. Jusqu’à mardi, je n’avais jamais entendu parler de Seven Days in Utopia, un film qui parle apparemment du retour d’un golfeur en difficulté au PGA Tour mais qui finit par être plus une imitation Touched by an Angel. Dans le film, Luke Chisholm (Lucas Black) a une fusion de Jean Van de Velde-esque lors d’un tournoi, pulvérisant sa balle dans un étang, refusant de prendre une goutte, et essayant finalement de frapper la balle hors de l’eau. Son père / cadet abusif l’abandonne, et il continue à écraser sa voiture dans une clôture dans la petite ville d’Utopia, vous l’avez deviné.

Il finit par rencontrer Johnny Crawford (Robert Duvall), qui était lui-même un golfeur de haut niveau à l’époque (sérieusement, ce film vient-il de voler son intrigue à Cars?), Et finalement les deux réparent le jeu de Chisholm en peignant, en pêchant à la mouche, piloter un avion, et plus encore. Bien sûr, le swing de Chisholm s’améliore, et le produit final lui-même mérite peut-être d’être plus haut sur cette liste. Mais si vous pouvez en arriver là dans le film, vous êtes une personne plus forte que moi.

Comme l’a écrit l’icône Roger Ebert dans sa critique du film: «Je préfère manger une balle de golf que de revoir ce film.»

10. Mike McDermot, Interdiction



Ahh oui, les années 60 à leur plus ringard. Ce film présente une litanie de méfaits, dont peu sont liés au golf. Nous avons la corruption, la triche, la foule, les affaires et, enfin et surtout, les enchères humaines. Mike Banning, alias Mike McDermot, alias Robert Wagner, commence le film en tant que professionnel de la PGA. Il obtient donc quelques points là-bas. Bientôt, cependant, il a lancé le Tour (sans sa faute), et forcé de trouver son chemin en tant qu’assistant pro dans un country club sale. Il retrouve son jeu à la fin (je sens quelque chose comme un modèle avec ces films), mais ce n’est que suffisant pour l’aider à remporter un tournoi de club – assez loin des rangs professionnels.

9. Juge Elihu Smails, Caddyshack

8. Al Czervik, Caddyshack



7. Ty Webb, Caddyshack



Il est presque blasphématoire d’avoir trois des golfeurs de cinéma les plus emblématiques de tous les temps, mais soyons honnêtes: ils le méritent. Ce trio est drôle principalement à cause de ses singeries sur le parcours. Le juge Elihu Smails aime donner un coup de pied dans le ballon pour «améliorer son mensonge», ce qu’il considère comme faisant partie des règles hivernales du club. Al Czervik simule des blessures, frappe dans les groupes devant lui (littéralement, dans le cas de Smails), et possède une unité absolue d’un sac de golf qui fait sortir ses clubs en appuyant sur un bouton.

Ty Webb est le seul golfeur décent du trio. Il est en quelque sorte un esprit libre, donc il ne compte pas de score – moi non plus, bien que pour des raisons différentes – mais apparemment, il a enregistré un 68 dans l’un de ses tours. Un score comme celui-là mérite probablement une place plus élevée sur cette liste, mais il tire aussi de la merde comme ça sur les greens, et s’il y a une chose que je ne défend pas au golf, c’est un manque d’étiquette.

6. Joe Anthony, le caddie



The Caddy est ce film rare qui mêle le golf à [checks notes] Théâtre musical? Sûr! Jerry Lewis et Dean Martin jouent un duo dynamique – le premier est un instructeur de golf qui fait entrer Martin dans le jeu, et Martin est le joueur prometteur qui donne à Lewis une plus grande plate-forme. À la fin, ils se battent sur le parcours, se font découvrir et deviennent des artistes. Mais avant que cela n’arrive: regardez le swing de Martin!

La forme, la douceur, la facilité – c’est beau. Dommage que ce n’ait finalement pas été suffisant pour garder son personnage dans l’argent.

5. Rannulph Junuh, la légende de Bagger Vance



Matt Damon fait un travail admirable en jouant à Rannulph Junuh, un golfeur de l’époque de la Première Guerre mondiale traumatisé par ses expériences de guerre et aussi, dans une bien moindre mesure, par la perte de son jeu de golf. Arrive le Bagger Vance de Will Smith pour devenir son cadet et aider Junuh à faire face à ses démons et à retrouver son chemin sur le parcours.

Le coup de Damon est très bien – et Junuh obtient un trou d’un coup au troisième tour d’un tournoi pour se remettre en lice. Mais la magie de son jeu vient entièrement de Vance, et la seule fois où Junuh n’écoute pas son cadet, il frappe sa balle dans une forêt. Imaginez si chaque fois que Jordan Spieth n’écoutait pas Michael Greller, il frappait sa balle hors des limites. Oh, attendez …

4. Tireur McGavin, Happy Gilmore



Shooter McGavin du Pro Golf Tour, le premier de son nom, le roi des pistolets à doigts et le neuvième vert à 9 ans, le protecteur de la veste d’or, le père de la rime, l’acheteur de la maison de grand-mère, le Unchill, Breaker of Happy Places .

Shooter est un méchant emblématique du cinéma – le gars que vous voulez constamment frapper au visage. Il ne met absolument jamais son argent là où il est, mais c’est bien parce que nous avons besoin de ses cordes vocales pour rester libres de mettre en place des doublures pour tout le monde, de Happy Gilmore à M. Larson en passant par Lee Trevino. De plus, il est en fait… plutôt bon au golf? Pas assez bon pour remporter la veste d’or, remarquez, mais assez solide pour frapper le pied d’un géant au milieu d’une situation de pression sans causer de blessures graves. Je pense que c’est plus que suffisant pour lui mériter une place dans le top 5.

3. Pat Pemberton, Pat et Mike



Katharine Hepburn, qui a joué Pat Pemberton dans Pat et Mike, était une golfeuse sérieuse. Elle a remporté plusieurs tournois de clubs lorsqu’elle était jeune dans le Connecticut, s’est qualifiée pour le championnat d’État à 17 ans et a souvent joué au Wilshire Country Club avec Howard Hughes à l’âge adulte (ils vivaient près du 8e green du parcours). Alors, quand est venu le temps de faire Pat et Mike, un film sur une golfeuse / joueuse de tennis qui combat la société (et un fiancé autoritaire) pour atteindre ses objectifs sportifs, bien sûr, elle n’allait pas utiliser un double pour filmer le sport. scènes.

Celui ci-dessous est l’un de mes préférés – la force de la volonté derrière sa proclamation de «regarder cette» devrait suffire à faire taire tout membre d’un country club trop bourré. Ensuite, elle va sur le souffle neuf balles directement sur le fairway. Mon héros.

2. Roy McAvoy, Tin Cup



Je vais simplement laisser ceci ici:

(Kevin Costner pouvait toujours l’obtenir.)

1. Happy Gilmore, Happy Gilmore



Qui d’autre cela pourrait-il être?

Le personnage qui a conduit une génération entière à profaner des terrains de golf sacrés en essayant de frapper leur balle du tee avec un départ courant; qui m’a poussé à essayer de mettre avec un bâton de hockey, puisqu’il a joué avec un bâton de hockey; qui a frappé Bob Barker si carrément au visage que je pensais à coup sûr que je ne le reverrais jamais sur The Price Is Right. (En relation: « Le prix est faux, salope. »)

Le swing de Happy Gilmore n’est pas nécessairement «bon» ou «techniquement compétent», mais à chaque fois que vous pouvez conduire le green sur un par 4, de bonnes choses vont arriver pour vous. Demandez simplement à Collin Morikawa.

