Le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic et Daniel Cormier, régleront le score et revendiqueront leur statut de plus grand combattant des poids lourds de l’histoire de l’UFC lorsque les deux s’affronteront dans l’événement principal à l’UFC 252.

La trilogie aura lieu à l’UFC Apex de Las Vegas le samedi 15 août, alors que Miocic visera à envoyer Cormier à la retraite tandis que l’ancien champion cherche à regagner le titre et à s’envoler vers le coucher du soleil en tant que l’un des plus grands combattants de tout le temps.

La rivalité a commencé en juillet 2018 lorsque Cormier a interrompu la course au titre de Miocic avec un KO au premier tour choquant et est devenu un double champion des poids lourds et des poids lourds légers.

Mais Miocic prendrait sa revanche un peu plus d’un an plus tard quand il a retrouvé le titre avec un TKO à quatre rounds.

Miocic était bien parti pour devenir le champion poids lourd le plus dominant de l’histoire de l’UFC avant que Cormier ne fasse dérailler ces plans. Il aura l’occasion de prouver que le premier combat était un coup de chance et rien de plus qu’un dos d’âne sur sa route vers la grandeur. Pendant ce temps, si Cormier, âgé de 41 ans, vainc Miocic et appelle cela une carrière, il sera difficile de le tenir à l’écart de la conversation en tant que l’un des plus grands arts martiaux mixtes qui ait jamais vécu.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’UFC 252, y compris l’heure, les cotes, les informations complètes sur la carte de combat et comment regarder Miocic contre Cormier 3.

À quelle heure commence l’UFC 252?

Date: Samedi 15 aoûtPremiers préliminaires: 19 h HEPréliminaires: 20 h HECarte principale: 22 h HEDirect: ESPN +

L’UFC 252 aura lieu samedi soir, le 15 août. Les préliminaires débutent à 19 h HE, suivis des préliminaires à 20 h HE et la carte principale pay-per-view à 22 h HE.

Comment regarder UFC 252: Miocic vs Cormier 3

Aux États-Unis, les préliminaires de l’UFC Fight Pass, à partir de 19 h HE, seront diffusés simultanément sur UFC Fight Pass, ESPN, ESPN Deportes et ESPN + en anglais et en espagnol. Les préliminaires se poursuivent exclusivement sur ESPN, ESPN Deportes et ESPN + à 20 h HE, suivis de la carte principale ESPN + pay-per-view, qui débutera à 22 h HE.

Au Canada, les premières versions préliminaires sont sur UFC Fight Pass et TSN, les préliminaires sont sur TSN et RDS et la carte principale PPV est disponible sur Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Vidéotron, Telus et Eastlink, ainsi que UFC PPV sur UFC Passe de combat.

Combien coûte l’UFC 252? Prix ​​PPV pour Miocic vs Cormier 3

Aux États-Unis, la carte principale UFC 252 est disponible via le pay-per-view sur ESPN +, qui nécessite également un abonnement. Le prix PPV pour l’UFC 252 est de 64,99 $ pour les abonnés actuels, tandis que les nouveaux abonnés peuvent payer un prix forfaitaire de 84,98 $ pour l’UFC 252 et un abonnement annuel ESPN +, ce qui représente une économie de plus de 25%.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les différentes options de tarification et de regroupement avec la plateforme ESPN +.

Les prix dans le monde varient selon la région et la plate-forme.

Où est l’UFC 252?

UFC 252: Miocic vs Cormier 3 aura lieu à l’UFC Apex à Las Vegas sans fans présents en raison de la pandémie de coronavirus. Ni Miocic ni Cormier ne sont étrangers aux combats à Las Vegas, mais cela marquera les débuts de chaque vétéran des poids lourds à l’UFC Apex.

Cotes Miocic contre Cormier 3 pour UFC 252

Selon SportsInsider, c’est une impasse avec Cormier assis comme un favori toujours aussi léger -115, ce qui signifie que vous devrez parier 115 $ pour gagner 100 $. Le champion actuel est juste une ombre derrière à -105 où il faudrait un pari de 105 $ pour gagner 100 $.

Enregistrement de Stipe Miocic, bio

Nom: Stipe MiocicNationalité: américainNée: 19 août 1982La taille: 6-4Atteindre: 80 poucesCombats totaux: 22Record: 19-3

Fiche de Daniel Cormier, bio

Nom: Daniel CormierNationalité: américainNée: 20 mars 1979La taille: 5-11Atteindre: 72,5 poucesCombats totaux: 24Record: 22-2

Carte de combat UFC 252

Carte principale à la carte

Stipe Miocic contre Daniel Cormier pour le titre des poids lourds de MiocicSean O’Malley contre Marlon Vera; Poids coq: Junior Dos Santos contre Jairzinho Rozenstruik; Poids lourdJohn Dodson contre Merab Dvalishvili; Poids coqHerbert Burns contre Daniel Pineda; Poids plume

Préliminaires

Jim Miller contre Vinc Pichel; LégerAshley Yoder contre Livia Renata Souza; Poids de paille pour femmes Felice Herrig contre Virna Jandiroba; Poids de paille pour femmesT.J. Brown contre Daniel Chavez; Poids plume

Premiers préliminaires

Chris Daukaus contre Parker Porter; Poids lourdKai Kamaka contre Tony Kelley