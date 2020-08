Lié au 20e anniversaire de Bring It On, nous doublons ici les cinq prochains jours de la Teen Movie Week. Déterre ta veste universitaire, mets-toi à la table de ta cafétéria et revis ton adolescence en célébrant les meilleurs films de passage à l’âge adulte jamais réalisés.

Les habitants d’une ville éloignée du Texas, divisés en fonction de la race et de la classe, s’unissent derrière une équipe de football outsider qui se débat avec le fardeau des attentes écrasantes. Un solitaire tranquille navigue sur un réseau perfide de menteurs et de méchants dans une vaine tentative de résoudre la disparition de sa petite amie. Huit jeunes combattants de la liberté, pris au piège derrière les lignes ennemies lorsque leur pays est envahi, paralysent une force adverse en utilisant uniquement leur intelligence, leur savoir-faire expert en plein air et quelques armes légères volées.

Friday Night Lights, Brick et Red Dawn sont tous des films de genre: sports, détective noir et guerre, respectivement. Mais un interrogatoire et un classement approfondis des films pour adolescents, comme l’entreprise de The Ringer cette semaine, exigent un examen téléologique plus rigoureux de ces films et d’autres. Quelle différence y a-t-il entre les films pour adolescents et les films sur les adolescents? Et qu’est-ce qui constitue exactement un «film pour adolescents» au départ?

Le canon central des films pour adolescents fournit une base philosophique utile. Ces films – des œuvres de John Hughes dans les années 1980 aux films adjacents à American Pie au tournant du siècle en passant par À tous les garçons que j’ai aimés avant et ses frères et sœurs rom-com en streaming – sont des films sur l’adolescence. Quels que soient les sujets qu’ils abordent, de l’amour à la compétition en passant par la découverte de son identité, ils sont explorés dans les contraintes spécifiques de l’adolescence. S’épanouir pour devenir un individu autodéterminé pour la première fois, tout en endurant la maladresse de faire fonctionner un corps de plus en plus adulte avec l’esprit d’un enfant, est aussi proche d’une expérience universelle que les humains. Pas étonnant que ce soit un terrain si bien battu pour les cinéastes.

Les adolescents ressentent des expériences de vie provocantes – amour et chagrin, succès ou échec – plus vivement que les adultes, et expriment fréquemment ces émotions plus ouvertement et sans vergogne. Après tout, ils n’ont pas eu toute une vie pour lever l’impact émotionnel immédiat. Un match de football qui sera oublié dans un an se transforme en combat de vie ou de mort. Une relation qui ne durera probablement pas plus de quelques mois se transforme en «heureux pour toujours».

Alors, que se passe-t-il si vous prenez un autre sujet digne d’un film et le laissez tomber dans le torrent émotionnel féroce de l’adolescence? Les possibilités sont infinies. Le lycée Shakespeare est son propre sous-genre – 10 choses que je déteste à propos de toi, O, elle est l’homme, et ainsi de suite. Mais compte tenu des contributions de Clueless, Easy A et She’s All That au canon, Shakespeare n’est en aucun cas le seul auteur classique à voir son travail aussi honoré.

Bien sûr, il y a une sorte de motif cynique à ce sous-genre, apparaissant comme à la fin du siècle dernier, lorsque les adolescents sont devenus une force commerciale importante. Mais où d’autre dans la société américaine moderne pourrions-nous réaliser une comédie de mœurs victorienne ou une farce shakespearienne sans paraître affectée ou mélodramatique? Certes, aucune autre tranche de notre culture n’est construite aussi fermement sur une base d’affectation et de mélodrame qu’un lycée de banlieue.

Cette fondation est si bien établie qu’il existe une collection de films pour adolescents qui parodient (Not Another Teen Movie) ou subvertissent (Brick) les conventions du genre, avec ses couleurs vives, ses tropes réconfortants et son écriture et son jeu larges. D’une certaine manière, l’adaptation du lycée est devenue une convention littéraire à part entière.

D’autres films pour adolescents ne parlent pas tant de grandir que de ce qui se passe lorsque des adolescents ont des responsabilités d’adultes qui leur incombent. Friday Night Lights met en évidence l’incongruité entre la jeunesse de ses stars et la lourde responsabilité dont elles sont chargées avant d’avoir fini de grandir. Une ville qui n’a pas grand-chose à faire en dehors du football de lycée assaille ses adolescents du poids des échecs passés et de la réalité limitée de leur avenir; les joueurs ont non seulement l’intuition qu’ils atteindront leur apogée avant l’âge de 18 ans, mais cette prise de conscience les attriste au point qu’ils ne peuvent pas profiter pleinement de ce qui devrait être certaines des meilleures années de leur vie. Les acteurs du rôle des Panthères permiennes traversent le film avec des expressions de lassitude du monde ou, dans le cas de Don Billingsley de Garrett Hedlund, un mélange frappant d’une présence physique imposante et d’une expression faciale qui rebondit de la résignation à la peur à un très solitude enfantine.

Les adolescents de Friday Night Lights sont aussi intuitifs émotionnellement qu’expressifs, peignant le film avec une couche palpable de tristesse et de perte. C’est loin d’être le seul film à explorer la tragédie de l’enfant forcé de grandir trop vite, une histoire qui précède le film pour adolescents en tant que genre reconnaissable et qui influence ce groupe autant que Shakespeare ou Jane Austen. Lord of the Flies, bien qu’il s’agisse d’enfants beaucoup plus jeunes, a conduit à Red Dawn, qui – en plus d’être une polémique anticommuniste de l’esprit souvent malsain de John Milius – explore l’impact de la guerre sur les adolescents pas beaucoup plus jeunes que ceux envoyés à Vietnam, et plus tard l’Irak et l’Afghanistan. Au rythme rapide, d’une violence inébranlable et soigneusement dépourvue de soulagement comique, Red Dawn impose un tribut émotionnel aux téléspectateurs en leur montrant des lycéens reconnaissables transformés par les circonstances en tueurs de sang-froid.

Il y a des films, comme Red Dawn ou Juno (peut-être la seule fois où ces deux films ont été mentionnés aussi proches l’un de l’autre), qui illustrent le stress émotionnel d’une situation familière aux adultes en mettant un adolescent à travers cette expérience devant un public adulte. D’autres, comme October Sky, Remember the Titans, Election ou même Blockers, placent ce public adulte directement dans le film. Ces films ne concernent pas tant les enfants qui grandissent ou surmontent des obstacles que les adultes qui regardent ces enfants grandir et surmonter les obstacles, et comment le fait d’être témoin de ce processus de transformation peut être transformateur en soi.

Cependant, le fil conducteur qui relie tous ces films est l’expressivité émotionnelle des adolescents dans le cinéma. Les films pour adolescents ne doivent pas être faits pour les adolescents, ni spécifiquement sur l’expérience des adolescents. Red Dawn et la série Harry Potter ont à peu près autant de points communs avec l’expérience standard du lycée américain que Star Wars, par exemple. Mais un film pour adolescents doit mettre en avant une perspective distinctement adolescente, avec toute la callosité et l’ouverture d’esprit que cela implique.

Les films pour adolescents peuvent varier dans le ton de la saccharine à la mélancolie, dans les enjeux de trivial à la fin du monde, et toucher n’importe quel genre de fiction. Ce qui les distingue n’est pas seulement l’âge de leurs protagonistes, mais leur point de vue. Lequel – comme tous les lycéens en colère de l’histoire l’ont crié à leurs parents à un moment ou à un autre – aucun personnage adulte ne peut vraiment comprendre ou apprécier.

