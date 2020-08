Le vainqueur de la course NASCAR Cup Series de samedi à Dover International Speedway a réussi une piste qu’il considère comme l’une de ses pires, sur la base de ses performances passées.

Cette histoire n’a pas empêché Denny Hamlin de travailler adroitement dans le trafic sur la dernière course, puis de se diriger vers la victoire dans le Drydene 311 après avoir dépassé son coéquipier de Joe Gibbs Racing Martin Truex Jr. pour la tête avec huit tours à faire.

Hamlin a compensé un mauvais redémarrage au tour 193 de 311, en descendant progressivement Truex, qui était coincé derrière la voiture clapotée d’Aric Almirola lors de la dernière manche.

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur la victoire de Hamlin, ainsi que les résultats complets de la course de samedi à Douvres.

Qui a remporté la course NASCAR hier?

Denny Hamlin a gagné pour la sixième fois cette saison, égalant Kevin Harvick pour la tête de la NASCAR Cup Series. La victoire dans le match aller d’un match aller de la Coupe samedi / dimanche était la première de Hamlin en 29 départs au Monster Mile et le 43e de sa carrière, le 19e le plus de tous les temps et une victoire derrière le Hall of Famer de NASCAR Bill Elliott.

Hamlin a remporté les première et deuxième étapes, mais Truex a pris la tête du pit road au tour 188 sous caution pour la deuxième pause. Après un cycle d’arrêts au stand drapeau vert qui a commencé au tour 252, Truex a regagné la première place au tour 280 et l’a gardée jusqu’à ce que Hamlin le dépasse au tour 303.

« Je ne peux pas me plaindre de quoi que ce soit pour le moment. Il semble juste que les choses avancent », a déclaré Hamlin. « Vous savez, j’ai la foi. Quand il s’agit de cette dernière course, quand (le chef d’équipe Chris Gabehart) dit: ‘Allez le chercher,’ je vais juste le chercher. »

Résultats NASCAR à Douvres

Jor Gibbs Racing a balayé les positions du podium avec Hamlin, Truex et le troisième Kyle Busch. Kevin Harvick a terminé quatrième et le poleman Chase Elliott cinquième. Clint Bowyer, Jimmie Johnson, Joey Logano, Brad Keselowski et Ricky Stenhouse Jr. ont complété le top 10.

Avec une course sans problème sur sans doute sa meilleure piste, Johnson, 11 fois vainqueur de Douvres, a battu son coéquipier de Hendrick Motorsports William Byron dans la dernière position éligible aux Playoffs. Avec le retour de la série à Douvres pour un début de 16 heures dimanche, Johnson a un avantage de trois points sur Byron pour la dernière place en séries éliminatoires.

Voici les résultats complets du Drydene 311 de samedi à Douvres:

1. Denny Hamlin 2. Martin Truex Jr. 3. Kyle Busch 4. Kevin Harvick 5. Chase Elliott 6. Clint Bowyer 7. Jimmie Johnson 8. Joey Logano 9. Brad Keselowski 10. Ricky Stehouse Jr. 11. Cole Custer 12. Erik Jones 13. Tyler Reddick 14. Ryan Blaney 15. Austin Dillon 16. Chris Buescher 17. Aric Almirola 18. Ty Dillon 19. Ryan Newman 20. Matt DiBenedetto 21. Alex Bowman 22. Christopher Bell 23. Matt Kenseth 24. John Hunter Nemechek 25. Ryan Preece 26. Michael McDowell 27. Bubba Wallace 28. William Byron 29. Corey LaJoie 30. Daniel Suarez 31. JJ Yeley 32. Josh Bilicki 33. Quin Houff 34. Timmy Hill 35. Joey Gase 36. Brennan Poole 37 Garrett Smithley 38. BJ McLeod 39. Reed Sorenson 40. Kurt Busch

Reid Spencer écrit pour le NASCAR Wire Service.